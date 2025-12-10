Planuota gamyklos statyba įšaldyta
Šių metų pradžioje jau turėjusios veikti vabzdžių baltymų gamyklos UAB „Divaks“ už 67 mln. Eur Marijampolėje kol kas nebus. Akcininkai ginčijasi teisme, o iš metų pradžioje turėtų 22 darbuotojų lapkritį liko 2.
Pirmoji Lietuvoje pramoninė vabzdžių – didžiųjų milčių (Tenebrio molitor) veisimo ir perdirbimo gamykla Marijampolės LEZ turėjo pradėti veikti 2024 m. Vėliau įmonė paskelbė, kad „rudenį Marijampolės LEZ teritorijoje nuguls dar viena simbolinė kapsulė“ ir kad „gamykla pradės veikti 2025 m. pradžioje“. Detalizavo, kad bendras „YIT Lietuvos“ statomos gamyklos plotas bus 10 tūkst. kv. m, kad projektas kainuos 67 mln. Eur. Ketinta sukurti maždaug 100 darbo vietų.
„Verslo žinioms“, nuo birželio laukusioms atsakymo, kodėl investicija nejuda į priekį, Kęstutis Lipnickas, mokslinių tyrimų UAB „Divaks“ ir antrinės gamybos UAB „Divaks food“ vadovas bei akcininkas, aiškina, kad tokiai investicijai šiuo metu poreikio nėra.