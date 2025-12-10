www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Planuota gamyklos statyba įšaldyta

"Suvalkiečio" inf.

Šių metų pradžioje jau turėjusios veikti vabzdžių baltymų gamyklos UAB „Divaks“ už 67 mln. Eur Marijampolėje kol kas nebus. Akcininkai ginčijasi teisme, o iš metų pradžioje turėtų 22 darbuotojų lapkritį liko 2.

Zoccolano (APF / „Scanpix“) nuotrauka

Pirmoji Lietuvoje pramoninė vabzdžių – didžiųjų milčių (Tenebrio molitor) veisimo ir perdirbimo gamykla Marijampolės LEZ turėjo pradėti veikti 2024 m. Vėliau įmonė paskelbė, kad „rudenį Marijampolės LEZ teritorijoje nuguls dar viena simbolinė kapsulė“ ir kad „gamykla pradės veikti 2025 m. pradžioje“. Detalizavo, kad bendras „YIT Lietuvos“ statomos gamyklos plotas bus 10 tūkst. kv. m, kad projektas kainuos 67 mln. Eur. Ketinta sukurti maždaug 100 darbo vietų.

„Verslo žinioms“, nuo birželio laukusioms atsakymo, kodėl investicija nejuda į priekį, Kęstutis Lipnickas, mokslinių tyrimų UAB „Divaks“ ir antrinės gamybos UAB „Divaks food“ vadovas bei akcininkas, aiškina, kad tokiai investicijai šiuo metu poreikio nėra.

Parengta pagal „Verslo žinių“ informaciją

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

LEGENDINĖS KALĖDOS su legendiniais Orestu ir Džilda Vaigauskais
Eugenijus Chrebtovas pristato debiutinį albumą „Akimirka“
Netičkampio kaimo istorija sugulė į solidžią knygą
„Visi kuriantys globoja mus“

Įvykiai

Policijos ir prokuratūros smūgis „balionų“ kontrabandos organizatoriams
Aptiktas vogtų automobilių detalių sandėlis
Bandydamas prisijungti prie „Sodros“ svetainės pateko į sukčių spąstus
Gausi šeima po nelaimės sulaukė geranorių pagalbos

Verslas

Medelių įvairovė kalėdinei nuotaikai kurti – didelė
Kodėl Stihl benzininiai pjūklai išlieka populiarūs rinkoje?
Elektros linijos remonto darbai sudarkė laukus, kelius ir melioraciją
Uždaryta siena –prarastos rinkos ir įstrigę autovežiai

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos