Būkite ne tik gražūs, bet ir sveiki!
Prieš 5-erius metus Kalvarijos centre, Laisvės g. 7-2, duris atvėręs salonas „Viskas dėl grožio“ savo veiklą papildė naujomis paslaugomis. Nuo gruodžio 1 d. čia veikia druskų kambarys, kuris nuo pirmų dienų nestokoja klientų.
Iš Kalvarijos kilusi salono savininkė Sigita Jurkuvienė – visą gyvenimą teikia ne tik grožio, bet ir reabilitacijos paslaugas. Be to, Telšiuose gyvenanti moteris neužmiršta savo gimtojo miesto ir kuria jame tai, ko trūksta gyventojams.
– Per 5-erius salono darbo metus įsitikinau, kad kalvarijietės tikrai rūpinasi savimi, noriai naudojasi kirpėjų, manikiūrininkių, kosmetologių, limfodrenažo paslaugomis. Visgi ne vien grožio procedūrų žmonėms reikia. Tad norėjosi pasiūlyti kažką naudingo visam kūnui, organizmo stiprinimui. Mūsų klimatinėmis sąlygomis, kai orai tokie nepastovūs, labai svarbu stiprinti imunitetą. Haloterapija – natūrali, druskos terapija paremta procedūra, padedanti stiprinti sveikatą, gerinti bendrą organizmo būklę, šalinanti kvėpavimo takų, alergines problemas, – būtent tai, – sako p. Sigita ir kviečia apsilankyti druskų kambaryje, įrengtame Laisvės g. 7-ojo namo rūsyje.
Net sunku patikėti, kad pravėrus duris į rūsį, pateksi į tokio grožio patalpas. Puikus interjeras, jauki atmosfera, malonios darbuotojos. Tereikia tik įsitaisyti patogiame krėsle, atsipalaiduoti, klausytis švelnios muzikos, žiūrėti TV ekrane raminančius vaizdus ir tiesiog kvėpuoti. Vaikučiams demonstruojami animaciniai filmukai, bet jiems daug smagiau žaisti su smėlio žaisliukais ir druska. Šypsodamosi darbuotojos sako, kad dar nė vienas mažylis nepaprašė mamos telefono – o tai didelis pasiekimas šiais laikais!
– Druskų kambariai sukurti bandant atkartoti druskų kasyklų mikroklimatą, pritaikant juos kvėpavimui druskingu oru, – pasakoja S. Jurkuvienė. – Procedūrų metu į druskos kristalais padengtą patalpą pro specialias angas purškiamos mikroskopinės druskos dalelės, kurios tiesiogiai veikia odą ir kvėpavimo takus, skatindamos organizmo valymosi bei gijimo procesus. Čia tvyranti atpalaiduojanti atmosfera, pastovi temperatūra, drėgmė ir druskų koncentracija teigiamai veikia ir bendrą žmogaus savijautą.
Haloterapijos seanso metu skambanti raminanti muzika ir naudojama spalvų terapija ramina nervų sistemą, stiprina organizmą. Tai puiki terapija žmonėms, besiskundžiantiems įtampa, nuovargiu, nervingumu, blogu miegu.
Haloterapijos procedūros puikiai tinka vaikams ir suaugusiems. Druskos poveikis organizmui žinomas nuo seno: pasižymi prieš-uždegiminiu, bronchus atpalaiduojančiu, gleives skystinančiu ir uždegimą mažinančiu poveikiu. Kvėpavimas druskos prisotintu oru didina kvėpavimo takų gleivinės atsparumą aplinkos dirgikliams, mažina uždegimą, skatina atsikosėjimą ir lengvina kosulį, atkuria kvėpavimą per nosį. Šios procedūros naudingos žmonėms, dažnai sergantiems sloga, viršutinių kvėpavimo takų kataru, bronchine astma ar besiskundžiantiems dažnais lėtinio bronchito paūmėjimais.
Dėl natūralaus priešuždegiminio, antibakterinio poveikio haloterapija itin rekomenduojama vaikams ir paaugliams. Druskos terapijos seansai sustiprina imunitetą, padeda išvengti virusinių ir peršalimo ligų, greičiau atstato organizmą po ligos. Ši terapija taip pat tinkama paaugliams, susiduriantiems su akne ar kitomis odos problemomis. O nuolat skubantiems, daug protiškai dirbantiems ir įtampą patiriantiems žmonėms, haloterapijos seansai padeda nurimti, susikaupti, atsipalaiduoti ir lengviau susidėlioti mintis. Gerėja koncentracija, miegas, bendra organizmo būklė.
Apsilankyti druskų kambaryje darbo dienomis kviečiama nuo 10 iki 19 val., šeštadieniais – nuo 10 iki 15 val. Kadangi susidomėjusiųjų tikrai netrūksta, apsilankymo laiką reikia rezervuoti, paskambinus telefonu +370 688 87233.
Vieno seanso kaina suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų – 10 Eur, vyresniems nei 65-erių ir jaunesniems nei 12 m. – 8 Eur, o suaugusiam ir vaikui iki 12 m. – 15 Eur. Pageidaujantiems tuo pat metu pasinaudoti ir aromaterapija tereikia primokėti 2 Eur.
Bet! Kuo daugiau apsilankymų – tuo kainos mažesnės!
Pasilepinti kartu tiesiog būtina pakviesti ir savo artimuosius, bičiulius, tėvus ar kaimynus. Dovanų kuponas jiems – puiki dovana Kalėdų ar kitų asmeninių švenčių proga.
Tad būkite ne tik gražūs, bet ir sveiki!