Kolektyvų šventiniai vakarėliai: padėka darbuotojams ir motyvacija ar pinigų švaistymas?
Ekskursijos ir įvairios šventės, kalėdiniai vakarėliai ir net kalėdinės premijos – įprasta praktika daugelyje verslo įmonių. Dažniausiai kolektyvuose, kartais pasitelkus ir renginių vedėjus bei įvairius atlikėjus, minimos profesinės šventės. Pastaraisiais metais itin išpopuliarėjo ir kalėdiniai vakarėliai. Daugelis įmonių juos organizuoja jau nuo gruodžio pradžios, o tokių renginių išlaidos yra planuojamos ir numatomos įmonių biudžetuose.
Po vakarėlio – pasipiktinimo banga
Praėjusią savaitę padėkos vakarą savo darbuotojams surengė ir UAB „Sūduvos vandenys“. Neoficialioje aplinkoje vykusio renginio momentai pasklido socialinėje erdvėje. Vaizdo įraše užfiksuotas akimirkas, kuriose matyti darbuotojams dainuojantis atlikėjas Egidijus Sipavičius ir vaišių stalas, internautai interpretavo ne kaip darbuotojų skatinimui, įvertinimui ir pagerbimui skirtą renginį, o lėšų švaistymą. Esą užuot rengus prabangų pobūvį, reikėtų investuoti į paslaugų gerinimą, valymo įrenginių kokybę.
Mokesčių mokėtojų lėšomis išlaikoma įmonė, internautų nuomone, švaistytis pinigais šventei neturėjo – esą tai neskaidru, neetiška. Kyla klausimas ar „Sūduvos vandenys“, vien dėl to, kad yra Marijampolės savivaldybės valdoma įmonė, netenka teisės atsidėkoti darbuotojams suburdama juos šventei?
Renginio sąnaudos sąskaitose neatsispindės
„Sūduvos vandenų“ direktorius Vytautas Jašinskas „Suvalkiečiui“ sakė, kad praėjusią savaitę organizuoto renginio tikslas buvo pagerbti nusipelniusius bei ilgamečius įmonės darbuotojus. Direktoriaus teigimu, renginys organizuotas bendrovės lėšomis. Paklaustas, kiek šventė kainavo, V. Jašinskas sako:
– Dar nesame gavę visų sąskaitų, bet manome, kad iki 10 tūkst. eurų. Socialinėje erdvėje buvo pasisakymų, kad dėl to gali brangti vanduo. Pažymime, kad visos renginio sąnaudos yra apmokamos iš mūsų komercinių paslaugų pajamų, be to, tokias sąnaudas į vandens kainą įskaičiuoti draudžia kainų skaičiavimo metodika – tai tiesiog neįmanoma.
Atsakydamas į klausimą, ar Savivaldybei priklausanti įmonė turėtų atsisakyti darbuotojų skatinimo renginių, V. Jašinskas pabrėžė, kad tokius renginius įmonė finansuoti gali.
– Tai yra darbuotojų skatinimo priemonė. Dauguma įmonių ir įstaigų, nepriklausomai nuo to, kas jų steigėjas, analogiškus renginius organizuoja. (…) Mums svarbu motyvuoti darbuotojus, juos telkti, gerinti darbinę atmosferą bei padėkoti už atliktus darbus. Manome, kad socialiniuose tinkluose įvykusi diskusija – pavydo išraiška arba politiniai žaidimai. (…) Renginys teisėtas, pagrįstas ir skaidrus, – sako pašnekovas.
Komentatoriams, kurie svarstė, kad šventė yra Marijampolės savivaldybės gyventojų pinigų švaistymas, V. Jašinskas paaiškina:
– Bendrovė vertina savo darbuotojus, juos gerbia ir myli. Visada esant galimybėms bus investuojama į jų gerovę. Jie ir yra mūsų, Marijampolės savivaldybės, gyventojai.
Kontroliuoti išlaidų įmonių renginiams neketina
Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda internete užvirusią diskusiją, kaip ir „Sūduvos vandenų“ direktorius, vertina kaip politinių oponentų politikavimą, kuriuo siekiama klaidinti žmones ir kurstyti nesantaiką.
– Kiekviena įstaiga turi savo tradicijas, šventes ir mes į vidinės kultūros organizacinius reikalus stengiamės nesikišti. (…) Pagal įstatymus, už įstaigų ir įmonių finansus atsakingi vadovai – jie priima sprendimus pagal savo planus, galimybes ir bendruomenės poreikius. Aš manau, kad švęsti Kalėdas kartu su kolektyvais yra normalu (…), – paaiškina P. Isoda.
Paklaustas, ar nemano, kad Savivaldybė turėtų kontroliuoti Savivaldybei priklausančių įmonių lėšų naudojimą, ypač kai kalbama apie išlaidas įmonių renginiams, meras sako:
– Nė viena mūsų įmonė nepiktnaudžiauja tokiais renginiais. Jei matytume, kad tai tampa problema, reaguotumėme. Šiuo atveju, jei įmonė turi galimybes, stengiasi suburti darbuotojus neformaliam laikui, aš vertinu, kad tai yra normalu. (…) Kokiu būdu švenčiama – sprendžia įmonė pagal galimybes ir nusistovėjusias tradicijas.
Marijampolės savivaldybės meras teigė neabejojantis neformalių renginių būtinumu kolektyvams. Anot jo, juose žmonės susibendrauja, geriau pažįsta vieni kitus, įstaigos tampa jaukesnės, darbuotojai geriau jaučiasi.
– Normalaus, įprasto bendravimo būtent įstaigose trūksta labiausiai. Vis daugiau dirbama nuotoliu, nebelieka gyvo bendravimo. Dėl to kyla nesusikalbėjimų, prastėja bendravimo įgūdžiai, atsiranda kitų problemų. Manau, dauguma žmonių viską supranta. Visi švenčia, visi eina į renginius, leidžia laiką su kolektyvais. Jei ne politiniai oponentai, nebūtų ir jokio skandalo, – teigia meras P. Isoda.
Kas leidžiama Jupiteriui, neleidžiama jaučiui?
„Sūduvos vandenų“ darbuotojų padėkos vakaro metu ilgamečiams įmonės darbuotojams dėkojo Seimo narys Karolis Podolskis. Socialinėje erdvėje į jo dalyvavimą renginyje žmonės reagavo pašaipiais komentarais. K. Podolskis tai vertina paprastai ir sako, kad nuomonių visada buvo ir bus įvairių.
– Kartais susidaro įspūdis, kad Savivaldybės įmonėms leidžiama tik tai, kas privačiame sektoriuje būtų laikoma nenormaliomis darbo sąlygomis. Privačios įmonės komandinius renginius laiko investicija. Tuo metu viešojo sektoriaus darbuotojai, atrodo, negali turėti teisės nei į bendruomeniškumą, nei į šventę, nei į padėką. (…), – pasipiktinimo neslepia Marijampolės rinkėjams Seime atstovaujantis K. Podolskis.
Jis pastebi, kad savivaldybių įmonėms dažnai sunku išlaikyti kvalifikuotus specialistus.
– Privatūs darbdaviai juos vilioja didesniais atlyginimais ir geresnėmis darbo sąlygomis. Dėmesys darbuotojams, žmogiško santykio kūrimas ir supratimas, kad jie yra vertinami, viešojo sektoriaus įmonėse yra ypač svarbūs momentai. Už savivaldybių įstaigų stovi žmonės, kurie atsakingi už miesto patogumą, teikiamas viešąsias paslaugas, o „Sūduvos vandenų“ atveju net tada, kai mes ilsimės. (…) Įvykęs renginys – paprastas padėkos gestas už jų darbą ir pastangas, – atkreipia dėmesį pašnekovas.
Nefinansinės skatinimo priemonės kuria pridėtinę vertę
Įmonės „Vidara“ vadovas Darius Kemeraitis įmonės darbuotojus kiekvienais metais sukviečia į šventę – ji įvyks netrukus, jau kitą savaitę. Renginys šiemet bus kuklesnis, nes prabangesnė šventė darbuotojams numatyta kitąmet, kai įmonė minės veiklos 35-metį. D. Kemeraitis sako, kad kolektyvų šventės, susibūrimai ir pramogos – neatsiejama įmonės vidaus kultūros dalis.
– Ne su gyvuliais dirbame – būtina bendrauti, švęsti ir linksmintis. Tai kuria gerą atmosferą kolektyve. Kartais nefinansinės motyvacinės priemonės turi didesnę įtaką darbuotojų įsitraukimui ir lojalumui nei papildomas euras prie atlyginimo, – įsitikinęs pašnekovas. – Ar privati, ar viešo sektoriaus įmonė – žmonės jose dirba tokie patys. Kodėl tuomet vieniems švęsti galima, o kitiems – ne? Kiekviena įmonė sprendžia pati, kaip jai elgtis ir kiek lėšų skirti.
Vygantas Subačius, UAB „Morita“ vadovas, sako, kad jo įmonės darbuotojai taip pat kiekvienais metais susitinka Kalėdų proga. Šiemet kolektyvas vyks į koncertą „Žalgirio“ arenoje.
– Galim ir nieko nedaryti – juk neprivaloma, bet smagu susitikti, pasidžiaugti, pabendrauti. Gera darbuotojų nuotaika, puiki atmosfera kolektyve atsispindi darbo rezultatuose. Jei žmogus gerai jaučiasi darbe, su gera nuotaika grįžta ir pas šeimą. Visos įmonės švenčia tik, žinoma, svarbu numatyti ir suplanuoti tam išlaidas, – pastebi pašnekovas. – Iš dalies suprantu gyventojų susirūpinimą dėl minimo renginio būtinybės – kai kam gali atrodyti, kad tai atsispindės įmonės teikiamų paslaugų kainose. Vargu, ar sprendimas švęsti buvo priimtas neatsakingai, vieno vadovo iniciatyva. Paprastai tokius klausimus sprendžia įmonės taryba, darbuotojų atstovai. Įvertinę, ar renginys reikalingas, jie nutaria, koks turėtų būti jo biudžetas, formatas. Jei finansinės galimybės leidžia, toks sprendimas atrodo logiškas ir pagrįstas.