www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Kurdamos šventinį įvaizdį nebijokite eksperimentuoti

Marija Burbienė

Artėja 2026-ieji – Raudonojo Ugninio Arklio metai. Kuo pasipuošti juos sutinkant, pataria marijampolietė rūbų kūrėja Aurelija Jurkšaitytė, kurios kurtais rūbais puošiasi stilingiausios Lietuvos moterys.

Nors astrologai artėjantiems metams priskiria drąsą, veržlumą, aistrą, o stilistai rekomenduoja atsižvelgti į šiuos simbolius, visgi, pasak Aurelijos, geriausia pasirinkti tuos rūbus, su kuriais jausitės ne tik patogiai, bet ir elegantiškai, kurie suteiks pasitikėjimo, atkreips kitų dėmesį ir garantuos gerą nuotaiką.

Aurelijos Jurkšaitytės sukurti modeliai. / Nuotraukos iš Aurelijos Jurkšaitytės
asmeninio albumo

– Visada pirmu smuiku groja spalvos. O pagrindinė metų spalva – raudona, kuri ir siejama su energija, drąsa, atkaklumu ir judėjimu į priekį. Tinka visi jos tonai: bordo, vyno ir kraujo spalva, oranžiniai ir plytų atspalviai, rusvai raudoni ir koraliniai tonai. Vengiančios itin ryškaus įvaizdžio raudoną gali derinti su švelniais kreminiais, smėlio ar šampano tonais, o ypač – su auksiniais atspalviais. Beje, auksinė gali būti ir kaip pagrindinė spalva, ir kaip akcentas: palaidinė ar tik plonas diržas, auskarai ir apyrankės, – madingas tendencijas vardija Aurelija.

Arklio simboliką puikiai papildo žalia spalva, samaniniai, smaragdiniai atspalviai, taip pat oranžinė ir geltona. Ir, žinoma, amžina klasika – juoda spalva. Juoda suknelė, kostiumas, kombinezonas – visada madingas pasirinkimas. O prie jų puikiai derės subtilūs raudoni akcentai – lūpų dažai, nedidelė sagė, raudoni bateliai ar maža rankinė. Šventiškumo suteiks plunksnos, blizgūs audiniai, aksomas, atlasas, švelniai permatomi elementai.

– Stilingumo ir elegancijos suteiks suknelės su skeltukais, atviri pečiai ir išskirtiniai aksesuarai. Tik nereikia persistengti – įvaizdžio išskirtinumą nulems ir vienas ryškus akcentas (būtinai raudonas!): sagė, dekoratyvus diržas, kaklaraištis ar šilkinis šalikas. Svarbus pastebėjimas – jei drabužis ryškus, aksesuarai turėtų būti minimalūs ir atvirkščiai, – pabrėžia Aurelija.

Mados tendencijos, pasak jos, leidžia visišką laisvę – įvairaus ilgio ir formų sijonai, asimetriško kirpimo suknelės, platėjančios arba klasikinės tiesios kelnes. O vienas įspūdingiausių variantų – raudonas kostiumas.

– Raudonas Ugninis Arklys mėgsta ryškumą, judesį ir drąsą, o nemėgsta lėtų ir nuobodžių žmonių. Tad kurdamos šventinį įvaizdį nebijokite eksperimentuoti, derinkite audinių spalvas ir blizgius akcentus, nebijokite pokyčių ir pasitikime šventes su pakilia nuotaika, – linki Aurelija.

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Kviečiame teikti kandidatus Sūduvos krašto etninės kultūros puoselėtojams pagerbti
O kur biblioteka?
Kalėdinis eglučių parkas nušvito tūkstančiais lempučių
Apdovanoti metų jaunimo geriausieji

Įvykiai

Policijos ir prokuratūros smūgis „balionų“ kontrabandos organizatoriams
Aptiktas vogtų automobilių detalių sandėlis
Bandydamas prisijungti prie „Sodros“ svetainės pateko į sukčių spąstus
Gausi šeima po nelaimės sulaukė geranorių pagalbos

Verslas

„Iki“ primena pirkėjams – dar liko laiko panaudoti per metus sukauptus lojalumo taškus
Medelių įvairovė kalėdinei nuotaikai kurti – didelė
Planuota gamyklos statyba įšaldyta
Kodėl Stihl benzininiai pjūklai išlieka populiarūs rinkoje?

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos