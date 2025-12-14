Kurdamos šventinį įvaizdį nebijokite eksperimentuoti
Artėja 2026-ieji – Raudonojo Ugninio Arklio metai. Kuo pasipuošti juos sutinkant, pataria marijampolietė rūbų kūrėja Aurelija Jurkšaitytė, kurios kurtais rūbais puošiasi stilingiausios Lietuvos moterys.
Nors astrologai artėjantiems metams priskiria drąsą, veržlumą, aistrą, o stilistai rekomenduoja atsižvelgti į šiuos simbolius, visgi, pasak Aurelijos, geriausia pasirinkti tuos rūbus, su kuriais jausitės ne tik patogiai, bet ir elegantiškai, kurie suteiks pasitikėjimo, atkreips kitų dėmesį ir garantuos gerą nuotaiką.
– Visada pirmu smuiku groja spalvos. O pagrindinė metų spalva – raudona, kuri ir siejama su energija, drąsa, atkaklumu ir judėjimu į priekį. Tinka visi jos tonai: bordo, vyno ir kraujo spalva, oranžiniai ir plytų atspalviai, rusvai raudoni ir koraliniai tonai. Vengiančios itin ryškaus įvaizdžio raudoną gali derinti su švelniais kreminiais, smėlio ar šampano tonais, o ypač – su auksiniais atspalviais. Beje, auksinė gali būti ir kaip pagrindinė spalva, ir kaip akcentas: palaidinė ar tik plonas diržas, auskarai ir apyrankės, – madingas tendencijas vardija Aurelija.
Arklio simboliką puikiai papildo žalia spalva, samaniniai, smaragdiniai atspalviai, taip pat oranžinė ir geltona. Ir, žinoma, amžina klasika – juoda spalva. Juoda suknelė, kostiumas, kombinezonas – visada madingas pasirinkimas. O prie jų puikiai derės subtilūs raudoni akcentai – lūpų dažai, nedidelė sagė, raudoni bateliai ar maža rankinė. Šventiškumo suteiks plunksnos, blizgūs audiniai, aksomas, atlasas, švelniai permatomi elementai.
– Stilingumo ir elegancijos suteiks suknelės su skeltukais, atviri pečiai ir išskirtiniai aksesuarai. Tik nereikia persistengti – įvaizdžio išskirtinumą nulems ir vienas ryškus akcentas (būtinai raudonas!): sagė, dekoratyvus diržas, kaklaraištis ar šilkinis šalikas. Svarbus pastebėjimas – jei drabužis ryškus, aksesuarai turėtų būti minimalūs ir atvirkščiai, – pabrėžia Aurelija.
Mados tendencijos, pasak jos, leidžia visišką laisvę – įvairaus ilgio ir formų sijonai, asimetriško kirpimo suknelės, platėjančios arba klasikinės tiesios kelnes. O vienas įspūdingiausių variantų – raudonas kostiumas.
– Raudonas Ugninis Arklys mėgsta ryškumą, judesį ir drąsą, o nemėgsta lėtų ir nuobodžių žmonių. Tad kurdamos šventinį įvaizdį nebijokite eksperimentuoti, derinkite audinių spalvas ir blizgius akcentus, nebijokite pokyčių ir pasitikime šventes su pakilia nuotaika, – linki Aurelija.