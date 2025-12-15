www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Gruodžio 16 d. „Suvalkietyje” skaitykite:

"Suvalkiečio" inf.

O kur biblioteka?

Bibliotekininkė Viktorija Zygmantienė džiaugėsi, kad patalpos tapo erdvios, šviesios ir atviros skaitytojams.

Pirmoji lankytoja, po remonto įžengusi į Puskelnių biblioteką, sutriko: „O tai kur yra biblioteka?“ Šios situacijos liudininke tapo pati Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorė Daiva Kirtiklienė.

Apdovanoti metų jaunimo geriausieji

Jaunimo apdovanojimuose susitiko jaunimo bendruomenė, jos partneriai ir miesto vadovai.

Penktadienį, gruodžio 12 d., Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ (toliau – MJOTAS) surengė Jaunimo apdovanojimų ir 20-ojo jubiliejaus šventę. Renginys subūrė ne vieną dešimtį aktyvių, iniciatyvių ir bendruomenei nusipelniusių žmonių bei organizacijų. Šventė tapo proga pasidžiaugti per metus nuveiktais darbais ir pasiekimais. MJOTAS pirmininkės Gabrielės Neverauskaitės teigimu, labai svarbu padėkoti vieni kitiems už prabėgusius metus ir stiprinti organizacijų tarpusavio ryšį.

Marijampolę papuoš skulptūra miesto įkūrėjai grafienei Pranciškai Butlerienei

Šiame parke tarp prokatedros ir Dramos teatro stovės skulptūra miesto įkūrėjai.

Jau kitų metų rudenį Marijampolėje bus pastatyta skulptūra miesto įkūrėjai grafienei Pranciškai Butlerienei. Grožėtis ja galėsime šalia Dramos teatro esančiame parkelyje.
Apie tai, kad būtina labiau įamžinti miesto įkūrėją, pastaruoju metu kalbama vis dažniau, tad Savivaldybė iš ateinančių metų biudžeto ryžosi skirti pinigų tokiai skulptūrai sukurti ir pastatyti. Tikimasi, kad ji taps traukos objektu ir miestiečiams, ir miesto svečiams.

Pagerbti geriausiai tarptautinėse arenose startavę Marijampolės sportininkai

Marijampolės sporto centro sportininkų pagerbimo šventėje pasidžiaugta 31 prizininku pasaulio, Europos ir Baltijos šalių čempionatų arenose.

Marijampolės sporto istorijos muziejuje gruodžio 11 d. pagerbti aukštų rezultatų pasaulio, Europos ir Baltijos šalių čempionatuose pasiekę mūsų sportininkai. Tai žmonės, kurie ne tik garsina Lietuvos bei Marijampolės miesto vardą, bet ir tampa neišsenkančio ryžto ir įkvėpimo pavyzdžiu. Šventėje dalyvavę garbūs svečiai išsakė padėką ir pagarbą žmonėms, kurie savo dideliais pasiekimais džiugina ne tik mūsų krašto, bet visos šalies gyventojus.

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
