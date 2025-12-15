Kalėdinė futbolo šventė mažiesiems Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre

"Suvalkiečio" inf.


Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre vyko jauki ir sportiška šventė – Futboliuko kalėdinis turnyras.
Tai buvo pirmasis toks turnyras šioje ugdymo įstaigoje, surengtas gerokai pagerėjus sporto sąlygoms – atnaujinus ir išplėtus sporto salę.

Ši ugdymo įstaiga Futboliuko projekte dalyvauja jau ketverius metus, tačiau kalėdinis turnyras surengtas pirmą kartą.
Turnyre dalyvavo „Žiburėlio“ darželio komandos, taip pat sulaukta svečių iš „Pasakos“ darželio.

Šventės metu vaikai sužaidė daug draugiškų rungtynių – rezultatai nebuvo fiksuojami, visas renginys vyko draugiškumo, judėjimo ir džiaugsmo principu. 

Mažiesiems sportininkams ypatingų emocijų suteikė ir netikėtas svečias – Grinčas,
kuris šventę padarė dar linksmesnę ir įsimintinesnę.

Visi turnyro dalyviai buvo apdovanoti šventiniais medaliais, 2026 metų kalendoriais bei sveikais užkandžiais.

Renginyje apsilankė Martynas Karpavičius, Masinio futbolo atstovas, koordinuojantis Futboliuko projektą visoje Lietuvoje.
Šis projektas kasmet sulaukia didžiulio susidomėjimo – jame dalyvauja keli tūkstančiai vaikų iš visos šalies,
skatinant jų fizinį aktyvumą, bendravimą ir meilę futbolui nuo pat mažens.

Futboliuko kalėdinę šventę organizavo „Žiburėlio“ mokyklos neformaliojo ugdymo mokytoja (trenerė) Viktorija Svirupskytė
kartu su visa „Žiburėlio“ bendruomene.

 Prie renginio prisidėjo ir futbolo treneris Marius Buividavičius,

padėjęs užtikrinti sklandžią ir smagią turnyro eigą.

V. Svirupskytė

