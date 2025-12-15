www.suvalkietis.lt
LEGENDINĖS KALĖDOS su legendiniais Orestu ir Džilda Vaigauskais

"Suvalkiečio" informacija

Legendinės legendos Orestas ir Džilda Vaigauskai kviečia jus į ypatingą šventinį turą – LEGENDINĖS KALĖDOS, kupiną juoko, muzikos ir intymių Kalėdinių istorijų. Kaip sako profesorius Vaigauskas: „Kalėdos mums su mamuku – ne tik šeimos šventė, nes vaikus iš namų jau esam išviję, bet ir ypatingas nuotykis, kurį kasmet išgyvename su smagiu seksualiniu drebuliu ir siurprizais“. Jam antrina ir Džilda Vaigauskienė: „Šiemet lyg šventiniu keksu dalinsimės mūsų su tėveliu karščiausiomis Kalėdinėmis istorijomis su jumis!

Kas žino, gal būtent per šitas Kalėdas jūs sužinosite mūsų didžiausią sekretą“.  Legendarinio vakaro metu skambės ne tik šventinės dainos, bet ir Kalėdiniai prisiminimai, padėsiantys pajusti tikrą šventinę dvasią. Kartu su charizmatiškuoju profesoriumi Orestu ir žavingąja jo pačiute Džilda vakaras taps ne tik linksmas, bet ir jaukiai nostalgiškas, sklidinas šiltų prisiminimų ir nuotykių. Nepamirškite, kad Vaigauskų istorijos skirtos suaugusiems, nes jos su intymiomis detalėmis, kurios pridės vakarui pikantiškumo! Dėl galimo šalutinio poveikio pasitarkite su gydytoju ar vaistininku!

Amžiaus cenzas N-16

Trukmė 1 val. 30 min.

Bilietai tirpsta greičiau nei Kalėdinis sniegas – nepraleiskite progos!

