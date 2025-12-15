Medelių įvairovė kalėdinei nuotaikai kurti – didelė
Įsibėgėjant gruodžiui, įsisiūbuoja ir kalėdinių eglučių prekyba. Pasirinkimas – platus: nuo tradicinių paprastųjų ir dygiųjų, vadinamų sidabrinėmis, iki atvežtinių kėnių. Prekybininkai pažymi, kad pastarieji yra dažniausias ir populiariausias pirkėjų pasirinkimas. Anot jų, gyventojai šiemet eglučių dairytis pradėjo jau lapkričio antroje pusėje. Pardavėjai spėja, kad ankstyvą pirkėjų susidomėjimą kalėdiniais medeliais paskatino jau lapkritį prekybos centruose prasidėjusi šventinė prekyba.
Favoritas – kėnis
Valdas Linionis kartu su žmona Loreta yra medelyno „Žydintis sodas“ šeimininkai. Dekoratyviniais augalais jie prekiauja Kaimynų gatvėje, Marijampolėje. Pasibaigus rudens prekybos sezonui pora svarstė, kokią veiklą galėtų tęsti žiemą. Taip prieš kelerius metus gimė idėja klientams pasiūlyti kalėdinių medelių asortimentą.
– Patys eglučių neauginame – kaip ir daugelis prekybininkų, medelius atsivežame iš tiekėjų. Kėniai atkeliauja iš Vakarų Europos, paprastąsias ir dygiąsias, kitaip tariant, sidabrines, egles atsivežame iš Lietuvos augintojų. Mielai pirkėjams siūlytume ir lietuviškus kėnius, bet jie mūsų klimato sąlygomis auga sunkiai. Jei kažkam ir pavyksta juos užauginti, dailūs nebūna, – pažymi V. Linionis.
Nors kėniams mūsų klimatas nėra palankiausias, pašnekovas teigia, kad būtent šie medeliai prieš šventes sulaukia didžiausio tautiečių susidomėjimo. V. Linionis sako, kad pirkėjus labiausiai žavi jų išvaizda – tvirtos šakos, pilnas, tankus vainikas. Pirkėjų neatbaido net jų kaina: 1,5–3,5 metro kėniai kainuoja nuo 25 iki 65 eurų. Pašnekovas pažymi, kad paklausesni aukštesni medeliai.
– Dauguma naujų namų – erdvūs, aukštomis lubomis. Mažas medelis dideliame kambaryje pranyksta, neatrodo įspūdingai, todėl paklausūs masyvūs, aukšti medžiai, – paaiškina jis.
Kam kėniai per brangūs, renkasi paprastąsias ir sidabrines eglutes. Jų kainos svyruoja tarp 15–20 Eur. Medelyno asortimente daugiau kirstų medelių – namuose puošti tokius patogiausia. Eglutes vazonuose perka įstaigos bei įmonės įėjimams lauke papuošti, taip pat – katinų augintojai. Pasirodo, įstatytas į stovą eglutes murkliai dažnai nuverčia, o įsodintą į vazoną paguldyti ant šono daug sunkiau.
Prekyba tęsiasi iki pat švenčių
Praėjusį savaitgalį medelyno prekyvietėje pirkėjų netrūko – tai buvo vienos aktyviausių prekybos dienų. Ši savaitė – ne ką ramesnė. Įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovai plūdo eglučių rinktis šiandien Marijampolės Poezijos parke atidaromai kalėdinių eglučių alėjai.
– Organizacijoms dažniausiai reikia kelių eglučių, todėl renkasi pigesnes rūšis – sidabrines ir paprastąsias, – teigia pašnekovas.
V. Linionis sako, kad didžiausias susidomėjimas kalėdiniais medžiais būna iki gruodžio vidurio – paskui perkančiųjų srautas sumažėja. Tiesa, būna, kad įsigyti eglutės klientai atvyksta ir Kūčių dieną. Medelyno savininkas mano, kad taip nutinka ne dėl to, kad žmonės puoselėja seną tradiciją puošti eglutę Kalėdų išvakarėse.
– Kai kas tiesiog paskutinę dieną susizgrimba, kad namai dar nepapuošti. Būna, kad taip klientai tikisi sutaupyti. Deja, paskutinėmis dienomis taikome tik simbolines nuolaidas – kitaip visi eglutes pirktų prieš pat šventes. Nenupirktas eglutes padovanoju ūkiui, auginančiam ožkas. Pasirodo, joms tai – delikatesas, – pasakoja eglučių pardavėjas.
Kalėdos – augalui nėra nuosprendis
„Parko“ medelynas, įsikūręs Puskelnių kaime, klientams siūlo platų eglučių vazonuose pasirinkimą. Medelyno vadovė Brigita Garunkštienė pabrėžia, kad svarbiausia jai – užtikrinti augalų ilgaamžiškumą, todėl kirstų eglučių asortimente yra vos kelios – tik tam, kad pirkėjai turėtų galimybę pasirinkti.
– Mes ne javus auginame, kad nupjautume ir parduotume – mūsų požiūris kitoks. Norime, kad augalai, įskaitant kalėdinius medelius, žaliuotų, augtų ir gyventų, – paaiškina pašnekovė.
Pasak jos, nemaža dalis pirkėjų vertina tokį požiūrį ir įsigiję eglutes vazonuose, po švenčių, pavasarį, jas pasodina sodybų, namų kiemuose.
– Medeliai prigyja ir tampa želdynų puošmenomis. Ne vienas klientas, kasmet pasodinęs po kalėdinę eglutę savo sklype, jau yra suformavęs ištisas jų alėjas, kurios yra šeimos tradicijų liudytojos.
Kasa ir sodina atsižvelgdami į poreikį
Paprastosios ir dygiosios arba kitaip sidabrinės eglutės auga „Parko“ medelyno laukuose Pakusinės kaime. Spalio viduryje eglutės iškasamos ir susodinamos į vazonus. B. Garunkštienė pažymi, kad medelius darbuotojai iškasa kastuvais – ne mašinomis. Taip išsaugoma šaknų sistema ir užtikrinama, kad augalas geriau prigytų.
– Visas eglutes genime, kad būtų gražios, tankios. Į vazonus sodiname 1–1,5 metro medelius. Kasame ir sodiname pagal poreikį – išpardavę vieną medelių partiją, kasame kitą, – paaiškina pašnekovė.
B. Garunkštienė pastebi, kad susidomėjimas kalėdiniais medžiais kasmet prasideda vis anksčiau, todėl pirmąsias eglutes į vazonus medelyno darbuotojai susodina jau spalio viduryje.
– Ankstyvas švenčių laukimas – nauja mūsų kultūrinė tapatybė. Tai nėra nei blogai, nei gerai – tiesiog tokia realybė. Manau, šią tendenciją formuoja prekybos centrai, kurie šventine atributika pradeda prekiauti vis anksčiau.
Neprekiauti nutarė ne dėl finansinio rezultato
Pernai marijampoliečiams platų kalėdinių eglučių pasirinkimą siūlė Gilmintas Kuodis, medelyno „GK vaismedžiai“, įsikūrusio Vilkaviškio gatvės gale, savininkas. Tačiau šiemet medelyno aikštelėje – nė vienos eglutės.
– Pernykštė prekyba eglutėmis buvo sėkminga, tad sprendimas šiemet jos netęsti nebuvo susijęs su finansiniais rezultatais. Medelynas dirba visus metus, šiltasis sezonas – ypač intensyvus. Šventinis laikotarpis – beveik vienintelis metas, kai galime šiek tiek atsikvėpti ir paatostogauti. Todėl šiemet laiką nusprendėme skirti poilsiui – juk ne viskas matuojama pinigais, – paaiškino G. Kuodis.
Jo nuomone, rinka labai nukentėti neturėjo, nes Marijampolėje prieš Kalėdas kone kiekvieno didesnio prekybos centro aikštelėje vyksta eglučių prekyba.