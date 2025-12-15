Šeimos gydytojos žvilgsnis į šiandienos sveikatos priežiūrą
Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) stiprina šeimos gydytojų komandą. Šios srities specialistų ypač trūksta regionuose. Todėl džiaugiamasi, kai pavyksta pritraukti jaunų gydytojų. Nuo rugsėjo Marijampolės PSPC šeimos gydytoja dirba ką tik rezidentūros studijas baigusi Ieva KUNICKAITĖ. Su gydytoja kalbamės apie medicinos paslaugų prieinamumą regionuose, gydytojo darbo prasmę ir paskirtį, vyraujančias ligas bei būdus jų išvengti.
– Kas paskatino studijuoti mediciną, o vėliau pasirinkti šeimos gydytojo specialybę? Gal buvo minčių ir apie kitas sritis?
– Medicinos studijas pasirinkau norėdama padėti žmonėms. Be to, man visada buvo įdomus žmogaus organizmas, kaip jis sudarytas, kas jame vyksta. Medicinos studijos atskleidžia visa tai. Studijų metu svarsčiau apie galimybę rinktis kelias kitas sritis, ypač oftalmologiją, tačiau šeimos medicina patraukė savo įvairove ir galimybe dirbti su visų amžiaus grupių pacientais.
– Kokie keliai atvedė į Marijampolę? Gal esate kilusi iš šio krašto?
– Marijampolės PSPC dirbu nuo rezidentūros pabaigos – čia atvykau iškart. Nesu kilusi iš šio krašto, aš šiaulietė. Marijampolę pasirinkau dėl palankių darbo galimybių ir geros praktikos patirties.
– Su kokiais didžiausiais iššūkiais šiuo metu susiduria šeimos gydytojai?
– Šiandien šeimos gydytojai susiduria su nemažai iššūkių. Didėjantis pacientų srautas, administracinė našta ir nuolat kintantys sveikatos sistemos reikalavimai reikalauja greitos reakcijos ir gebėjimo laviruoti tarp klinikinio darbo bei dokumentų. Visgi stengiuosi neprarasti svarbiausio – ryšio su pacientu, kuris yra mūsų profesijos ašis.
– Dėl kokių negalavimų pas jus daugiausia atvyksta pacientai, kokie dažniausi sveikatos rūpesčiai?
– Dažniausi pacientų nusiskundimai – peršalimo ligos, lėtinių ligų būklės, dėl arterinės hipertenzijos, cukrinio diabeto, skydliaukės sutrikimų. Pastaruoju metu daug dėmesio skiriame psichikos sveikatai – stresas ir nuovargis vis dažniau paliečia ir jaunus žmones.
– Kaip patartumėte pacientams saugoti sveikatą, kad nesirgtų?
– Visada pabrėžiu, kad geriausias gydymas – prevencija. Rūpintis sveikata reikia kasdien: pakankamai judėti, laikytis subalansuotos mitybos, atsisakyti žalingų įpročių, skirti laiko poilsiui. Profilaktiniai tyrimai taip pat yra būtini – jie leidžia nustatyti ligas tada, kai jos dar nesukelia simptomų. Deja, ne visi pacientai skiria tam pakankamai dėmesio, todėl mano tikslas – nuolat aiškinti, kodėl prevencija yra tokia svarbi.
– Auga sergamumas gripu, virusinėmis kvėpavimo takų infekcijomis, COVID-19 liga. Kaip patartumėte saugotis, kad išvengtume šių ligų?
– Pirmiausia, visiems pacientams labai rekomenduojama pasiskiepyti – tai sumažina sunkių komplikacijų riziką. Pajutus pirmuosius peršalimo simptomus reikėtų likti namuose, nesilankyti viešose vietose. Jeigu to išvengti nepavyksta – dėvėti medicininę veido kaukę ar respiratorių, laikytis atitinkamos rankų higienos, būti bent 1–2 metrų atstumu nuo sergančiojo – tai sumažina užsikrėtimo riziką, kelis kartus per dieną vėdinti patalpas.
– Kas jus labiausiai motyvuoja sudėtingomis dienomis?
– Labiausiai savo darbe mėgstu galimybę matyti ilgalaikį rezultatą. Kai matau, kaip paciento sveikata gerėja, kaip jis grįžta su šypsena ir padėka, suprantu, kad visos pastangos – prasmingos. Sudėtingomis dienomis mane motyvuoja kolegų palaikymas ir žinojimas, kad mano darbas keičia žmonių gyvenimus.
– Kokius tikslus sau keliate artimiausiems keliems metams?
– Artimiausiems metams esu išsikėlusi tikslą tobulėti profesinėje srityje, didinti prevencinių programų aprėptį tarp savo pacientų ir prisidėti prie pokyčių, kurie leistų pirminę sveikatos priežiūrą padaryti prieinamesnę visiems.
– Kaip, jūsų manymu, turėtų keistis pirminė sveikatos priežiūra Lietuvoje, kad gydytojų krūvis būtų mažesnis, kad pacientai greičiau patektų pas gydytojus?
– Manau, kad gydytojų krūvį sumažintų išmanesnė administracinių procesų skaitmenizacija, administracinės naštos šeimos gydytojo darbe mažinimas ir aiškesnis pacientų srautų organizavimas.
– Ką mėgstate veikti laisvalaikiu, kaip atsipalaiduojate po sunkios darbo dienos?
– Laisvalaikiu mėgstu pasivaikščiojimus, knygas ir laiką su šeima bei augintiniu. Stengiuosi sportuoti bent tris kartus per savaitę – tai padeda atsipalaiduoti po intensyvios dienos.
