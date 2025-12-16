Aptiktas vogtų automobilių detalių sandėlis
Marijampolės apskrities VPK Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai turėdami išankstinės informacijos atliko kratą Marijampolės savivaldybės gyventojui priklausančiuose pastatuose. Pareigūnų operacija buvo sėkminga: aptikta vogtų automobilių variklių, pavarų dėžių bei įvairių vidaus ir kėbulo dalių. Visi šie radiniai buvo paruošti realizuoti. Pareigūnai juos paėmė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo neteisėto didelės vertės turto įgijimo. Tyrimui vadovauja Kauno apygardos Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorė.
Marijampolės savivaldybės gyventojui pareikšti įtarimai dėl nusikalstamu būdu įgyto turto realizavimo.