Pagerbti geriausi Kalvarijos sportininkai
Kalvarijos savivaldybėje vyko sportininkų ir jų trenerių pagerbimo renginys, kuriame įteiktos premijos už 2025 metų laimėjimus Lietuvos ir Europos čempionatuose. Ši graži tradicija – tai Savivaldybės padėka tiems, kurie savo ryžtu, atkaklumu ir talentu garsina Kalvarijos vardą sporto arenose.
Premijos skirtos šiems Kalvarijos meno ir sporto mokyklos sportininkams: Karinai Bautrėnaitei, Pauliui Diliui, Danieliui Pečkui, Simonui Puniškiui, Elitai Puniškytei, Deividui Sinkevičiui, Ramintai Tarasevičiūtei, taip pat treneriams Algirdui Bagdonavičiui ir Karoliui Birgeliui.
Sportininkus pasveikino Kalvarijos savivaldybės vicemerė Vaida Skuolienė, Administracijos direktorius Gintaras Zavistauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Erika Stankevičienė ir Kalvarijos meno ir sporto mokyklos direktorė Jurgita Šėvelienė. Jie padėkojo sportininkams už jų pastangas ir laimėjimus, treneriams – už atsidavimą ir profesionalumą, o tėvams bei artimiesiems – už nuolatinį palaikymą.
