Skaidrumo pranešimas
1. Užsakovas: Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija Europos Parlamente,
Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė.
2. Užsakovą kontroliuojantis subjektas: Europos Parlamentas.
3. Laikotarpis, kurį politinės reklamos skelbimą numatoma publikuoti, pateikti ar platinti: 2025 m. gruodžio 19 d. Nr. 99.
4. Už politinės reklamos skelbimą Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija Europos Parlamente,
Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė UAB „Suvalkietis“ sumokės 663 Eur.
5. Politinės reklamos paslaugų teikėjų gautos sumos kilmė – Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos Europos Parlamente, Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė.
6. Politinės reklamos sumai ir bendrai vertei apskaičiuoti naudojami UAB „Suvalkietis“ nustatyti reklamos paslaugų „Suvalkiečio“ laikraštyje įkainiai.
7. Pranešti apie politinės reklamos skelbimą, kuris galbūt neatitinka reikalavimų, el. p. l.saltiene@blinkeviciute.eu
