Policijos ir prokuratūros smūgis „balionų“ kontrabandos organizatoriams
Ankstyvą antradienio rytą Lietuvos kriminalinės policijos biuro (toliau – LKPB) pareigūnai kartu su Generalinės prokuratūros prokurorais, įvykdė plataus masto operaciją, kurios metu buvo sulaikyti asmenys, įtariant nusikalstamo susivienijimo vykdyta kontrabanda tam pritaikytais balionais ir padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
Sulaikant įtariamuosius ir atliekant kratas dalyvavo antiteroristinių operacijų rinktinės ,,Aras”ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, iš viso daugiau nei 140 pareigūnų.
Ikiteisminį tyrimą kontroliuoja Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentas.
Operacijos metu sulaikytas 21 asmuo priskiriamas organizuotai grupei, turinčiai nusikalstamo susivienijimo požymių. Atlikta daugiau nei 80 kratų, rasti ir paimti ikiteisminiam tyrimui reikšmingi daiktai ir nusikalstamų veikų vykdymui skirtos priemonės: cigaretės su baltarusiškomis banderolėmis, SIM kortelės, sekimo / ryšio įrangos blokatoriai, šaunamieji ginklai ir kita. Taip pat buvo paimtas ir areštuotas turtas, įskaitant prabangius automobilius ir kitą vertingą turtą, kurio bendra vertė, šiuo metu turimais duomenimis siekia apie 720 000 eurų.
Grėsmė civiliniai aviacijai ir nacionaliniam saugumui
Šios sulaikymo operacijos pagrindas – Lietuvos kriminalinės policijos biuro atliktas intensyvus ir kryptingas kriminalinės žvalgybos ir vėlesnėje stadijoje ikiteisminis tyrimai. Šių tyrimų tikslas – pažaboti organizuotas nusikalstamas grupes ciniškai organizuojančias ir vykdančias cigarečių kontrabandą gabenamą meteorologiniais balionais, kurios vykdymo būdas kelia pavojų ir rizikas civilinei aviacijai, o taip pat Lietuvos nacionaliniam saugumui ir ekonominiams interesams.
Griežta konspiracija ir vaidmenų pasiskirstymas
Organizuota grupė sistemingai vykdė cigarečių kontrabandą, o visas procesas buvo griežtai centralizuotas ir koordinuojamas bei kontroliuojamas šios grupės organizatorių (lyderių) ir jų patikėtinių.
Organizuotos grupės lyderiai ir nariai pasižymėjo itin griežta konspiracija ir vaidmenų pasiskirstymu. Nusikalstamų veikų organizavimui ir vykdymui jie naudojo įvairias dvipusio šifravimo (End-to-end encryption (E2EE)) komunikavimo programas, komunikacijos pranešimus trynė iš anksto nustatytu automatiniu būdu.
Ryšiai su Baltarusijos Respublika
Įtariama, kad organizatoriai tiesiogiai palaikė ryšius su bendrininkais veikiančiais Baltarusijos Respublikoje, iš kur, esant palankioms meteorologinėms sąlygoms, centralizuotai ir masiškai buvo paleidžiami oro balionai su kontrabandos kroviniais. Naudojant sekimo (GPS) įrangą ir atitinkamas programas, balionų judėjimas buvo stebimas, o vykdytojams perduodamos tikslios jų nusileidimo Lietuvoje koordinatės. Surinkę kontrabandą pastarieji turėdavo ją pristatyti į iš anksto sutartus taškus ar perduoti kitiems nusikaltimuose dalyvaujantiems asmenims.
Teisinės atsakomybės spektras itin platus
Visiems teisėsaugos operacijos metu sulaikytiems asmenims pareikšti įtarimai dėl dalyvavimo nusikalstamo susivienijimo veikloje, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir šių prekių kontrabandos, bei padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką, t. y. nusikalstamų veikų numatytų Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 249 str. 1, 3 d., 199 str. 3 d., 1992 str. 3 d., 118 str. 1 d.
Kovai su kontrabanda – jungtinės Lietuvos teisėsaugos institucijų pajėgos
Pažymėtina, kad 2025 m. spalio 29 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu buvo įkurta jungtinė tyrimo grupė apjungusi Lietuvos policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos, Muitinės kriminalinės tarnybos, Karo policijos pajėgumus kovai su kontrabanda, gabenama oro balionais.
Nuo jungtinės tyrimo grupės įsteigimo dienos vykdomos kompleksinės viešo ir neviešo pobūdžio priemonės siekiant užkardyti nusikalstamas veikas susijusias su kontrabanda gabenama oro balionais, išaiškinti ir patraukti atsakomybėn asmenis, organizuojančius ir vykdančius kontrabandą.
Š. m. lapkričio 24 d. įkurtas bendras jungtinės tyrimo grupės pajėgų valdymo ir koordinavimo centras, vykdant tikslines prevencines priemones panaudota virš 600 vienetų pajėgų, patikrinta virš 13 000 asmenų, nustatyta virš 110 teisės pažeidimų, perimti 42 balionai, išimta virš 86 000 pakelių cigarečių.
Lietuvos teisėsauga tvirtai laikosi strategijos, kuria remiantis kompleksinės viešo ir neviešo pobūdžio priemonės nuosekliai nukreipiamos prieš organizuotas nusikalstamas grupes, vykdančias akcizinių prekių kontrabandą meteorologiniais balionais, siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn šių organizuotų grupių lyderius ir narius.
