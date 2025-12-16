Už kelio teršimą – baudos
Kasmet valstybinės reikšmės kelių valdytoja „Via Lietuva“ ir bendrovė „Kelių priežiūra“, kuri yra atsakinga už kokybišką šių kelių priežiūrą, gauna apie 100 pranešimų dėl kelio dangos taršos. Sudėtingiausia padėtis rudenį ir pavasarį fiksuojama tose vietovėse, kur valstybinės reikšmės keliai kerta dirbamus laukus arba yra šalia žvyro karjerų.
Ant kelio dangos patenkantis purvas, žemės ar žvyras mažina padangų sukibimą su danga, ilgina stabdymo kelią ir didina eismo įvykių riziką, ypač posūkiuose. Be to, užteršta kelio danga prastina horizontalaus ženklinimo matomumą, o ilgainiui tai gali lemti ir pačios dangos pažeidimus.
„Nuo žemės ūkio ar sunkiasvorės technikos ant kelio dangos iškritę nešvarumai mažina transporto priemonių valdomumą ir stabdymo efektyvumą, o tai gali baigtis skaudžiomis pasekmėmis. Visus ūkininkus, sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojus, karjerų valdytojus bei rangovus raginame elgtis atsakingai – pasirūpinti švariais ratais ir taip prisidėti prie saugesnių kelionių visoje Lietuvoje“, – akcentuoja „Via Lietuva“ Infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovas Modestas Lukošiūnas.
Dažnai žemdirbiai, išvažiuodami iš laukų, dirbamų teritorijų net nesusimąsto, kad užteršdami kelio dangą kelia tiesioginį pavojų kitiems eismo dalyviams. Žvyro karjeruose teršimas dažnai kyla dėl nevalytų ratų ar netinkamai uždengtų birių medžiagų krovinių.
Užteršta danga tampa slidžia, didina dulkėtumą šiltuoju metų laiku ir sudaro sąlygas nelaimingiems atsitikimams. Be to, užteršus žvyrkelius padidėja kelio dangos valymo kaštai, nes nustūmus žemių ir purvo sluoksnį dažnai kelią tenka papildomai žvyruoti ir profiliuoti.
Ypač sudėtinga situacija fiksuojama tose Lietuvos vietovėse, kur keliai ribojasi su intensyviai dirbamais laukais ar karjerais. Vienas ryškiausių pavyzdžių – Trakų rajone esantis A16 kelio ruožas ties 20,84 km, kur danga nuolat užteršiama transportui išvažiuojant iš vietinės reikšmės kelio, vedančio į žvyro karjerą.
Pagal Kelių eismo taisykles, eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, nesudaryti kliūčių jų eismui ir pan.
Už kelio dangos teršimą numatytos administracinės nuobaudos. Vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, kelio dangos užteršimas gali užtraukti baudą nuo 300 iki 560 eurų. Šis straipsnis taikomas ir kitais atvejais, kai keliamas pavojus eismui ar gadinami kelio statiniai bei įrenginiai.
Paruošta pagal „Via Lietuva“ informaciją
Komentarai nepriimami.