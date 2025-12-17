Kūrybinės dirbtuvės Kvietkinėje
Lapkričio pabaigoje Kvietkinės kaimo (Kalvarijos sav.) bendruomenės iniciatyva „Bitutės“ sodyboje buvo surengtos Gėtės (Goethe) instituto Lietuvoje inicijuoto projekto „Balsai už sienų: jungiančios patirtys“ dirbtuvės. Šios dirbtuvės yra Baltijos šalių iniciatyvos dalis, siekiant stiprinti socialinę integraciją dalyvaujant įvairiose kultūros ir pilietinės visuomenės programose.
Šįkart kelių organizacijų dalyviai susibūrė, norėdami pasidalinti patirtimi, iššūkiais ir idėjomis, kaip įtraukti mažiau pilietiškai aktyvias grupes į sociokultūrinį gyvenimą. Renginys buvo skirtas bendruomenių atstovams, kultūros ir švietimo darbuotojams, iniciatyvų kūrėjams, projektų vadovams. Kelių organizacijų atstovai pristatė savo veiklas bei veiksmus, kaip siekia įtraukti bendruomenes į bendras iniciatyvas. Buvo dalinamasi svarbiomis įžvalgomis, patirtimis, idėjomis ir bendrais iššūkiais, vyko diskusijos ir kūrybinės sesijos.
Renginyje dalyvavo ir Marijampolės meno mokyklos atstovai. Šios mokyklos direktoriaus pavaduotoja Kristina Strolienė pristatė, kaip mokyklos bendruomenę veikia ir įkvepia ten įgyvendinamo projekto „Žemės pleneras“ renginiai.
– Renginys buvo vertingas pirmiausia tuo, kad jame susitiko Kalvarijos ir Marijampolės regiono kultūros bei bendruomenių atstovai. Dalyviai pasidalino savo patirtimis rengiant įvairias iniciatyvas vietos bendruomenėse. Tokios pažintys ir akiračio praplėtimas – dažnai ta veiklos dalis, kuriai stinga laiko, tačiau būtent tokių susitikimų metu įvyksta svarbūs įžvalgų ir idėjų mainai, neretai vedantys į bendrus projektus.