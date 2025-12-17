O kur biblioteka?
Pirmoji lankytoja, po remonto įžengusi į Puskelnių biblioteką, sutriko: „O tai kur yra biblioteka?“ Šios situacijos liudininke tapo pati Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorė Daiva Kirtiklienė.
Visai nenuostabu, kad skaitytoja nepažino rekonstruotos bibliotekos: pirmas vaizdas visus nustebino: vietoje senų stačių laiptų į antrąjį aukštą – naujutėlaičiai, gražūs ir daug patogesni. Daug šviesos ir šilumos, dar daugiau knygų lentynų – bibliotekos patalpos išsiplėtė daugiau nei dvigubai.
Jei trumpai – Puskelnių biblioteka tapo moderni, nė kiek nenusileidžianti Marijampolės bibliotekoms.
„Matau ir jaučiu, kad čia gyvena knygas mylintys žmonės. Tą ypač jautėme šiuo sudėtingu remonto laikotarpiu, kai žmonės brovėsi per statybas, kad pasiimtų knygų“, – sakė direktorė.
Atnaujinant kaimo bibliotekas – finišas
Puskelnių biblioteka turi daugiau kaip 200 nuolatinių skaitytojų (jų šiek tiek sumažėjo, nes nuo vasaros čia vyko dideli remonto darbai, tad skaitytojai buvo aptarnaujami – ką čia slėpti – labai sudėtingomis sąlygomis). Bet užtat dabar visi būriais gali traukti į biblioteką – čia užteks ir vietos, ir dėmesio, ir knygų.
Taigi, kas čia taip pasikeitė, kad bibliotekos neatpažino jau minėta skaitytoja?
Ne tik sienos buvo perdažytos: kelios erdvės sujungtos į vieną, pakeista elektros instaliacija ir įrengtas šiuolaikiškas apšvietimas, pakeistos grindys ir t. t. Visa tai kainavo 26300 Eur (iš Marijampolės savivaldybės biudžeto). Didžioji lėšų dalis skirta šildymo sistemai pakeisti: įrengta šiuolaikinė šildymo sistema oras-vanduo. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka taip pat prisidėjo savo lėšomis – 5000 Eur kainavo nauji baldai.
„Puskelnių bendruomenė turi ištikimą skaitytojų ratą. Net sudėtingu – remonto – metu biblioteka juos išlaikė, šiemet (iki gruodžio 1 d.) išduota 3600 leidinių. Iki remonto ji turėjo tik vieną 40 kvadratinių metrų kambarį. Dabar biblioteka užima daugiau nei 80 kvadratinių metrų. Sujungtos erdvės suteikia daugiau galimybių: yra vietos ir renginiams, parodų eksponavimui, ir vaikų kampeliui, ir kompiuteriams, ir periodikai. Visi – ir jauni, ir vyresni gali ateiti pasinaudoti kompiuteriais – kaip ir kitose bibliotekose. Šios bibliotekos atnaujinimu baigiasi dvejus metus trukęs kaimo bibliotekų infrastruktūros atnaujinimo darbų maratonas“, – kalbėjo direktorė D. Kirtiklienė.
Puskelniai – svarbus „taškas“
Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis atkreipė dėmesį, kad Puskelniai, esantys šalia Marijampolės, plečiasi: žmonės čia statosi namus, aplinkui – sodų bendrijos, kuriose taip pat gyvena daug žmonių. Taigi – bibliotekos paslaugos yra svarbios.
Ir ne tik tai. Šis Draugystės g. 25 esantis pastatas yra nors ir mažas, bet tikras kultūros centras: jame, be bibliotekos, yra ir Puskelnių bendruomenės namai, ir kaimo mėgėjų teatras „Kuparas“. Čia susiburia žmonės, todėl norėta, kad patalpos būtų šiuolaikiškos, kad malonu būtų čia lankytis.
Svarbu ir tai, sakė vicemeras, kad prieš remontą nereikėjo viešųjų pirkimų: darbus atliko įstaigos (Marijampolės P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos) ūkio aptarnavimo grupės darbuotojai – tai pavyzdys, kaip galima sutaupyti pinigų ir viską padaryti kaip sau.
Marijampolės savivaldybės tarybos narys, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas Alvydas Zdanys apie pokyčius kaimų bibliotekose kalbėjo pragmatiškai: „Buvo savivaldybėje 21 bibliotekos skyrius, bet kai kuriuose nebuvo daug skaitančiųjų. Svarstėme, vertinome ir skyrius palikome ten, kur yra skaitytojų. Nenuskriausti liko ir kiti kaimai, ten nuvažiuoja bibliotekos autobusas.“
Puskelnių bendruomenės pirmininkas Virginijus Jonavičius, remonto metu globojęs biblioteką ir suteikęs jai laikinas patalpas, juokavo, kad „mes, suvalkiečiai, vis į save žiūrim: į gerą šilumos katilą išmainėme vieną buvusią klasę“ (dėl to padidėjo bibliotekos patalpos, – aut. past.). Jis taip pat džiaugiasi draugyste ir bendryste su biblioteka, tikisi, kad ji pritrauks daugiau žmonių ir į bendruomenę. Savo artimiausiems kaimynams bendruomenės pirmininkas linkėjo niekada nestokoti skaitytojų.
Ilgametė skaitytoja Aurelija Vitkauskienė sakė, kad ją knyga lydi visą gyvenimą. Meilę knygai Aurelija įskiepijusi ir savo vaikams, ir anūkams. Labiausiai džiaugėsi, kad nebuvo pasirinktas lengviausias kelias – šią kaimo biblioteką uždaryti. Nes ką reikėtų daryti be jos, be gerosios jos darbuotojos Viktorijos Zygmantienės, kuri dalinasi informacija apie naujas knygas, organizuoja renginius.
Sveikinimų Puskelnių biblioteka sulaukė ir iš Sasnavos seniūnės Ramonos Šilerytės-Cvirkienės, Seimo nario Karolio Podolskio dovaną bibliotekai įteikė jo patarėja Indra Ščiglinskienė.
Bibliotekininkė, šios atnaujintos bibliotekos šeimininkė V. Zygmantienė džiaugėsi, kad patalpos tapo erdvios, šviesios ir atviros skaitytojams. Ji nuoširdžiai dėkojo Marijampolės savivaldybės merui Povilui Isodai, vicemerui A. Visockiui už dėmesį bibliotekai, taip pat ir skaitytojams, kurie kantriai laukė, kol baigsis darbai. Ačiū Viktorija sakė Puskelnių bendruomenės pirmininkui V. Jonavičiui ir visai Puskelnių bendruomenei už draugystę ir kvietė atvykti bei naudotis bibliotekos paslaugomis.
Yra erdvė ir parodoms, ir muzikai
Atnaujintos Puskelnių bibliotekos atidarymo proga čia surengta šio kaimo gyventojos Justinos Labutytės kompiuterinės grafikos darbų paroda „Žvilgsnis į save“. Parodą dukrai padėjusi pristatyti Birutė Labutytė sakė: „Kiekvienas žmogus savyje turi muziką, kurią galima išgirsti pažvelgus jam į akis. Visuose Justinos darbuose akcentuojamos akys ir žvilgsnis.“ Justinos sukurti žirgai – jos meilė: ji žino apie juos viską: veisles, charakterius, elgesį, nuotaikas ir t. t. Jau 12 metų Justina juos piešia judesyje. Taip pat Justina kolekcionuoja lėles. Piešiniuose – jų akys: skvarbios, labai tikroviškos ir tarsi gyvos.
Juk sakiau: bibliotekoje vietos pakanka viskam – ir knygoms, ir menams, ir nuoširdžiam bendravimui.