Baigtas tilto per Nemuną Prienuose remontas
Nuo lapkričio pradžios Prienuose buvo remontuojamas tiltas per Nemuną. Marijampoliečiai ir vietos gyventojai bei svečiai stengėsi, jeigu tik buvo galimybių, aplenkti kelią Marijampolė–Prienai–Vilnius, nes spūstyse neretai tekdavo prastovėti po valandą, o kartais ir dvi. Gyventojai domėjosi, kada bus pagaliau baigtas remontas, kas ten nutiko, kad taip ilgai vyksta darbai.
Šiuo metu magistraliniame kelyje Vilnius–Prienai–Marijampolė, prieš Greimų tiltą (Prienų miesto pusėje) paprastojo remonto darbai baigti. Tiltu galima važiuoti abiem kryptimis.
Tiltas turi atitikti ir karinius poreikius
Skaitytojų klausimus dėl, jų nuomone, pernelyg ilgai vykusių tilto remonto darbų perdavėme akcinės bendrovės „Via Lietuva“ Komunikacijos skyriui. Komunikacijos skyriaus projektų vadovas Vytenis Radžiūnas paaiškino, kad tiltą teko sutvirtinti, atsižvelgiant į reikalavimus, kad jis atitiktų ne tik civilinius, bet ir karinius poreikius. Tiltas ruošiamas kontrmobilumo priemonėms įrengti. Panašaus pobūdžio darbai atliekami visoje Lietuvoje – tai šalies gynybos strateginio pasiruošimo dalis. Darbus planuota baigti iki gruodžio vidurio, tačiau pavyko šiek tiek greičiau.
Darbai buvo vykdomi pagal AB „Via Lietuva“ ir kitų partnerių pavedimą. Tai ne viešojo konkurso būdu įsigyti darbai – bendrovei jie pavesti kaip specialus įpareigojimas, susijęs su valstybinės reikšmės kelių tinklo priežiūra ir saugumo priemonėmis.
– Norime pabrėžti, jog tokio pobūdžio darbai organizuojami etapais. Atlikus betonavimo ar kitus technologinius procesus, privalomos technologinės pertraukos, trunkančios iki 12 valandų. Jų metu darbuose naudojamos medžiagos turi įgauti reikiamas stiprumo savybes. Dėl šios priežasties darbo organizavimas, pavyzdžiui, nakties metu nieko nepakeistų. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad eismo atstatymas gali būti tik pilnai atlikus visus darbus, – ilgokos darbų trukmės priežastis paaiškino Komunikacijos skyriaus projektų vadovas.
Pasak jo, visi eismo ribojimai, susiję su Dariaus ir Girėno bei aplinkinėmis gatvėmis, buvo derinami tarp rangovo ir savivaldybės, nes minimi ruožai valdomi Prienų savivaldybės.
– Norime akcentuoti, kad kelių remontas visuomet pareikalauja eismo dalyvių kantrybės, tačiau siekėme, kad visi darbai vyktų tiksliai taip, kaip suplanuota, kaip įmanoma greičiau ir sukeltų kuo mažiau nepatogumų vairuotojams, – kalbėjo Vytenis Radžiūnas.
Paklaustas, ar Marijampolėje, Vilkaviškio gatvėje ant tilto per Šešupę, irgi bus įrenginėjamos kontrmobilumo priemonės, projektų vadovas teigė, kad Marijampolės tiltas per Šešupę Vilkaviškio gatvėje yra vietinės reikšmės kelias, todėl dėl šio klausimo reikėtų kreiptis į savivaldybę.