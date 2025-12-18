Jau rytoj miškas atkeliaus į miestų ir miestelių aikštes – vyks tradicinė VMU eglišakių dalinimo akcija
Jau devynioliktus metus Valstybinių miškų urėdijos (VMU) miškininkai kviečia gyventojus į kasmetinę akciją „Parsinešk Kalėdas į savo namus“. Kalėdos – artumo, bendrumo ir rūpestingumo šventė, todėl miškininkai nemokamai dalins eglių ir pušų šakas.
Kai tradicija virsta atsakomybe
Visos šakos surenkamos atsakingai, nepažeidžiant miško ekosistemos, todėl tūkstančiai namų prisipildo natūralaus miško kvapo. Eglės ar pušies šaka namuose suteikia ypatingumo ir įkvepia tvariai pasitikti gražiausias metų šventes.
„Akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“ jau 19 metų simboliškai pradeda žiemos švenčių laiką. Tai priminimas sustoti, pabūti su artimaisiais ir į savo namus įsileisti miško dvasią. Miškininkai kasmet su atsakomybės jausmu paruošia eglės ir pušies šakas – mažus, bet labai prasmingus švenčių simbolius. Kviečiu visus atvykti į akcijos vietas ir parsinešti šią miško dovaną į savo namus“, – sako VMU generalinis direktorius Valdas Kaubrė.
Ši tradicija prasidėjo Šiaulių krašte prieš beveik du dešimtmečius ir ilgainiui tapo visos Lietuvos iniciatyva. Akcija skatina ne tik dalintis šventine nuotaika, bet ir primena – nekirskime jaunų eglučių, nelaužykime šakų miškuose. Tai paprastas būdas prisidėti prie gamtos išsaugojimo.
„Kalėdos yra laikas, kai prisimename svarbiausias vertybes – artumą, bendrumą ir atsakomybę. Akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“ puikiai atspindi šias idėjas, nes ji jungia šventinį džiaugsmą su pagarba gamtai. Miškininkai, dalydami eglės ir pušies šakas, kviečia šventės sutikti ne tik gražiai, bet ir tvariai“ – sako aplinkos ministras Kastytis Žuromskas.
Šiemet – ypatinga akcija su skautais
Šiemet akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“ bus ypatinga – prie miškininkų prisijungia Lietuvos skautija. Atvykę pasiimti eglės ar pušies šakelės, gyventojai galės parsinešti ir Betliejaus Taikos ugnį – taikos, vilties ir bendrystės simbolį. Skautai šią ugnį iš Austrijos parsiveža kiekvienais metais ir paskleidžia po Lietuvos miestus, parapijas, mokyklas, ligonines, bendruomenes.
„Džiaugiamės, kad šiemet Betliejaus Taikos ugnį dalinsime kartu su Valstybinės miškų urėdijos miškininkais. Kaip ir kasmet siekiame, kad Betliejaus Taikos ugnį į savo namus parsineštų kuo daugiau žmonių, kurie toliau ja dalintųsi su aplinkiniais ir skleistų viltį, taiką, šviesą ir šilumą. Šių metų akcijos šūkis – „Į ateitį su viltimi!“. Tikėkime gerumu, darykime geruosius darbus ir šventes pasitikime pilni vidinės šviesos!“ – teigia Betliejaus Taikos ugnies akcijos koordinatorė Lietuvoje skautė Viltė Rabazauskaitė.
Gyventojams, norintiems pasipuošti Kalėdų eglutę ar kitą medelį, miškininkai rekomenduoja rinktis vazonuose augančius medelius. Toks medelis papuoš namus šventiniu laikotarpiu, o pavasarį jį bus galima persodinti šalia namų ir suteikti jam antrą gyvenimą.
Kasmet prieš šventes VMU miškininkai nemokamai išdalina daugiau nei 100 tūkst. eglišakių visoje Lietuvoje.
Informacija gyventojams
Akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“ vyks gruodžio 19 d., nuo 12 val., 60 vietų visoje Lietuvoje.
Rekomenduojame atsinešti maišelį ar virvelę patogiam šakų parsinešimui bei žvakutę ugnelei prisidegti.
Po švenčių šakas patariame kompostuoti arba priduoti į žaliųjų atliekų aikšteles.
Eglišakių dalijimo vietos:
Marijampolė
J. Basanavičiaus aikštės prieigos (šalia Marijampolės kultūros centro, prie Kauno g. ir Vilkaviškio g. sankirtos).
Kalvarija
Autobusų stoties aikštelėje.
Kazlų Rūda
M. Valančiaus g. 11 (prie tvenkinio).
Vilkaviškis
Automobilių stovėjimo aikštelė prie Vilkaviškio kultūros centro.
Šakiai
Lingio parke (prie scenos).