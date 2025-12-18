Gruodžio 19 d. „Suvalkietyje” skaitykite:
Prieššventinė pasiutpolkė
Šventinis jaudulys įsuka vis smarkiau. Vieni blaškosi po parduotuves ieškodami dovanų, kitiems aktualus Kūčių ir Kalėdų stalas. Prekybininkai neriasi iš kailio, kad kuo labiau įtiktų pirkėjams, o šie… gaudo akcijas.
Baigėsi gyventojų vargai magistralės pašonėje
Pasibaigus magistralės modernizacijai prie pat „Via Baltica“ gyvenančios šeimos lengviau atsikvėpė. Baigėsi nerimo ir nežinomybės laikas. Žmonės žino, kaip gyvens ir kur gyvens, o gyvenimo sąlygos, anot jų, įrengus antrąją magistralės juostą nepablogėjo.
Teismas kvietė pažinti teisingumo puoselėtojus
Gruodžio 15-ąją, Lietuvos teismų dieną, visoje šalyje vyko „Atvirų teismų“ diena. Ja siekiama užmegzti artimesnį ryšį su visuomene. Šia proga duris atvėrė ir Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai. Paminėti ypatingą šventę Marijampolės apylinkės teismo salėje susirinko teismo bendruomenė ir socialiniai partneriai. Marijampolės apylinkės teismo pirmininko Laimondo Noreikos teigimu, tai diena, skirta ne tik teismo bendruomenei, bet ir visuomenei.
Marijampolės krepšinio forumas subūrė krepšinio profesionalus
Jau tapo tradicija, kad artėjant Kalėdoms Marijampolės krepšinio bendruomenė susitinka ne tik sporto salėje lieti prakaito, bet ir Marijampolės krepšinio forume prasmingai diskusijai apie krepšinio bendruomenės iššūkius, galimybes bei ateities vizijas.