Gruodžio 19 d. „Suvalkietyje” skaitykite:

Prieššventinė pasiutpolkė

Prieššventinį apsipirkimą geriau suplanuoti iš anksto – taip sutaupysite ne tik pinigų, bet ir laiko.

Šventinis jaudulys įsuka vis smarkiau. Vieni blaškosi po parduotuves ieškodami dovanų, kitiems aktualus Kūčių ir Kalėdų stalas. Prekybininkai neriasi iš kailio, kad kuo labiau įtiktų pirkėjams, o šie… gaudo akcijas.

Baigėsi gyventojų vargai magistralės pašonėje

Vilma ir Arūnas Kuizinai džiaugiasi, kad nežinomybė baigėsi.

Pasibaigus magistralės modernizacijai prie pat „Via Baltica“ gyvenančios šeimos lengviau atsikvėpė. Baigėsi nerimo ir nežinomybės laikas. Žmonės žino, kaip gyvens ir kur gyvens, o gyvenimo sąlygos, anot jų, įrengus antrąją magistralės juostą nepablogėjo.

Teismas kvietė pažinti teisingumo puoselėtojus

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas prof. dr. Aurelijus Gutauskas, Marijampolės apylinkės teismo pirmininkas Laimondas Noreika ir teismo kanclerė Dovilė Pangonytė sveikino susirinkusius į „Atvirų teismų“ dieną.

Gruodžio 15-ąją, Lietuvos teismų dieną, visoje šalyje vyko „Atvirų teismų“ diena. Ja siekiama užmegzti artimesnį ryšį su visuomene. Šia proga duris atvėrė ir Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai. Paminėti ypatingą šventę Marijampolės apylinkės teismo salėje susirinko teismo bendruomenė ir socialiniai partneriai. Marijampolės apylinkės teismo pirmininko Laimondo Noreikos teigimu, tai diena, skirta ne tik teismo bendruomenei, bet ir visuomenei.

Marijampolės krepšinio forumas subūrė krepšinio profesionalus

Eurolygos ir LKL teisėjas Jurgis Laurinavičius, buvusi krepšininkė Gintarė Petronytė, krepšinio treneris ir ekspertas Tomas Purlys įsitraukė į diskusiją apie krepšinio aktualijas ir iššūkius.

Jau tapo tradicija, kad artėjant Kalėdoms Marijampolės krepšinio bendruomenė susitinka ne tik sporto salėje lieti prakaito, bet ir Marijampolės krepšinio forume prasmingai diskusijai apie krepšinio bendruomenės iššūkius, galimybes bei ateities vizijas.

