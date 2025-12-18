„Iki“ primena pirkėjams – dar liko laiko panaudoti per metus sukauptus lojalumo taškus
Artėjant metų pabaigai, prekybos tinklas „Iki“ primena pirkėjams suspėti panaudoti per 2025 metus sukauptus lojalumo taškus. Jie galios iki gruodžio 31 dienos vakaro. Gruodžio mėnesį sukaupti ir iki metų pabaigos nepanaudoti taškai bus perkelti į 2026 metus.
„Lojalumo programą kuriame tokią, kad būtų kuo naudingesnė pirkėjams, todėl jos narių skaičius nuolat auga. Šiuo metu vien „Iki“ programėlė jau parsisiųsta daugiau nei 1,5 mln. kartų, o lojalumo programos privalumais parduotuvėse sėkmingai naudojasi ir fizinių kortelių turėtojai“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Pasak jos, daugeliui pirkėjų papildomo raginimo naudotis lojalumo taškais nereikia – jie reguliariai juos keičia į nuolaidas ar prizus. Tai ypač aktualu prieš šventes, kai taškus galima panaudoti dovanoms, taip sumažinant kasdienes išlaidas. Juos mainyti galima į kino bilietus, išmaniuosius įrenginius, buitinę techniką.
„Iki“ lojalumo taškai leidžia su nuolaida įsigyti ne tik prekių parduotuvėse, bet ir paslaugų, kurias siūlo partneriai – tokių kaip sporto klubų abonementai, draudimo ar kino bilietų pasiūlymai.
„Iki“ lojalumo taškai automatiškai kaupiami apsiperkant parduotuvėse ir naudojant lojalumo kortelę ar programėlę. Papildomų taškų pirkėjai gauna dalyvaudami dienos, savaitės, mėnesio ir metų iššūkiuose bei kituose žaidimuose.
Sukauptus taškus galima panaudoti keliais skirtingais būdais, atsižvelgiant į individualius poreikius:
- nuolaidoms pirkiniams „Iki“ parduotuvėse ir sutaupyti prieš šventes;
- iškeisti juos į prekes ar partnerių pasiūlymus „Taškotekoje“;
- mainyti į galimybę įsigyti prekių už 1 centą – konkrečios prekės keičiasi kas savaitę;
- už juos gauti specialaus žaidimo „Laimės taškai“ bilietų, kurie visi yra laimingi – galima laimėti prizų, papildomų taškų;
- už 25 taškus prisijungti prie šventinio burbuliukų žaidimo „Kalėdainis“ ir laimėti prizų – telefoną arba lojalumo taškų.
Nusprendus taškus skirti prekei, pirkėjui niekuo rūpintis daugiau nereikės – bilietai ar kuponai atkeliaus į el. pašto dėžutę bei „Iki“ mobiliojoje programėlėje, o daiktai bus pristatyti nurodytu adresu.
Sukauptą „Iki“ taškų likutį pirkėjai gali pasitikrinti pirkimo kvite, „Iki“ mobiliojoje programėlėje, www.iki.lt lojalumo paskyroje ir parduotuvėse įrengtuose planšetiniuose kompiuteriuose.
Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė