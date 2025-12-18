Kalėdiniais traukiniais keliauja vis daugiau gyventojų
Vis daugiau gyventojų laukdami didžiųjų metų švenčių renkasi keliones šventiniais traukiniais, kurias gyventojams siūlo įmonių grupė „Lietuvos geležinkeliai“. Tradicija tapę šventiškai dekoruoti kalėdiniai „LTG Link“ traukiniai jau penktus metus džiugina keleivius. Jais vis daugiau keliauja ir Marijampolės apskrities gyventojų. Žmonės pasakoja, kad ypač tokiomis kelionėmis džiaugiasi vaikai.
„LTG Link“ komunikacijos partnerės Julijos Leimonės paprašėme daugiau papasakoti apie keliones kalėdiniais traukiniais, domėjomės, ar iš Marijampolės į Kauną nenumatyta daugiau keleivinių traukinių su kalėdiškai išpuoštais vagonais, gal ir Marijampolės traukinių stotis bus papuošta, juk ji švenčia šimtmetį.
Šventiniai traukiniai – penkiomis kryptimis
Pasak „LTG Link“ komunikacijos partnerės Julijos Leimonės, šiais metais „LTG Link“ pristatė keturis kalėdinius traukinius.
Šventiniai traukiniai džiugina keleivius, vykstančius penkiomis kryptimis: Vilnius–Kaunas, Vilnius–Trakai, Vilnius–Klaipėda, Vilnius–Mockava, iki gruodžio 11 d. – ir Vilnius–Turmantas maršrutu.
Kalėdiniuose vagonuose skamba muzika. Aplinka išpuošta kalėdinėmis eglutėmis, akį traukia ne tik įprasti kalėdiniai žaisliukai, bet ir tikri muzikos instrumentai. Traukinyje, važiuojančiame maršrutu Vilnius–Mockava, galima pasijusti lyg sugrįžus į vaikystę, kupiną jaukumo ir šilumos. Raudoni kilimai, medžio apdaila, aukso detalės, miniatiūriniai muzikos instrumentai ir subtilus šampano atspalvio apšvietimas kuria ypatingą atmosferą.
Tiesa, ne visi šventinėmis kryptimis vykstančių traukinių vagonai papuošti. Maršrutu Vilnius–Mockava (Varšuva) važiuojančio traukinio, kuriuo pastaruoju metu marijampoliečiai, norėdami pasidžiaugti šventine dvasia, važiuoja iki Mockavos, paskui grįžta atgal į Marijampolę, arba juo keliauja iki Kauno, papuoštas 2-asis vagonas ir 1-ojo vagono 1 klasė. Maršrutu Vilnius–Kaunas kursuojantis traukinys papuoštas visas.
„LTG Link“ atstovai sako, kad perkant bilietus, reikėtų atkreipti dėmesį, ar yra prie norimo maršruto žyma pavadinimu „Kalėdinis“. Būtent taip sužymėti visi kalėdiniai traukiniai pardavimo sistemoje. Vietą traukinyje gali užsitikrinti tik iš anksto įsigijęs bilietą internetu www.ltglink.lt.
Neužimdami atskiros vietos (ant kelių suaugusiajam) vaikai iki 7 metų gali keliauti nemokamai. Užimančiam atskirą vietą vaikui reikalingas traukinio bilietas (jam taikoma 50 proc. nuolaida).
Pasigenda daugiau papuoštų traukinių
Marijampolės apskrities gyventojai pastebėjo, kad būtų puiku, jeigu maršrutu Marijampolė–Kaunas kursuotų daugiau kalėdiškai papuoštų traukinių. Tuomet nuvažiuoti iki Kauno ir grįžti kalėdiniais traukiniais būtų smagiau.
Pasak J. Leimonės, kiekvienais metais, prieš ruošiantis puošti riedmenis, išanalizuojamos keleivių apklausos ir stengiamasi atsižvelgti į jų lūkesčius. Šiemet maršrutu Marijampolė – Kaunas kalėdiniai traukiniai nekursuos, bet keleiviai laukiami traukiniuose, vykstančiuose šiomis kryptimis: Vilnius–Kaunas, Vilnius–Trakai, Vilnius–Klaipėda, Vilnius–Mockava ir Vilnius–Turmantas. Kalėdiniai traukiniai kursuoja nuo lapkričio 20 d. iki sausio 11 d.
Kasmet fiksuojame augantį susidomėjimą kalėdiniais traukiniais – vien praėjusiais metais šventiniais riedmenimis keliavo daugiau kaip 100 tūkstančių gyventojų. Vertindami šių metų kelionių traukiniais duomenis matome, kad savaitgalio kelionių iš ir į Marijampolę skaičius šventiniu laikotarpiu padidėja net 50 proc., – pasakojo „LTG Link“ komunikacijos partnerė.
Džiugina išpuoštos Kauno ir Vilniaus geležinkelio stotys. Marijampoliečiai domisi, ar Marijampolės geležinkelio stotis nebus puošiama Kalėdoms. Juk šiais metais stotis mini šimto metų jubiliejų. Šalia esanti Marijampolės autobusų stotis visada pasidabina Kalėdoms.
J. Leimonė informavo, kad nors pati Marijampolės geležinkelio stotis puošiama nebus, jos stogas apjuostas šventinėmis girliandomis, kurios bus įžiebtos prieš pat didžiąsias žiemos šventes.