Kviečiame teikti kandidatus Sūduvos krašto etninės kultūros puoselėtojams pagerbti
Sūduva – tai ne tik kraštas žemėlapyje. Tai – žmonės, kurie tyliai, atkakliai ir be didelių išteklių saugo mūsų kalbą, dainas, papročius ir amatus, tradicijas, pasakojimus ir sūduviečių tapatybę. Jau trečius metus Sūduvos regioninė etninės kultūros globos taryba (EKGT) kviečia visus krašto gyventojus pastebėti tuos, kurie saugo gyvąją kultūrą, ir siūlyti kandidatus jiems pagerbti 2026 metais.
Pagerbimo tikslas – įvertinti ir viešai padėkoti žmonėms, kurie reikšmingai puoselėja Sūduvos krašto etninę kultūrą. Šie žmonės dažnai dirba tyliai, be institucinių išteklių ar viešų tribūnų, todėl jų indėlio įprasminimas yra svarbus visam kraštui. Mes norime, kad šie žmonės būtų matomi ir įvertinti savo krašte. Jų darbai – dešimtmečiais kaupti užrašai, išugdyti mokiniai, atgaivinti amatai ir dainos tapo ryškiu priminimu, kad Sūduvoje kultūra gyva ne tik muziejuje, bet ir kiekvieno žmogaus širdyje.
Kviesdama siūlyti kandidatus 2026 metų pagerbimui Sūduvos EKGT laukia visų – savivaldybių, bendruomenių, kultūros įstaigų, šeimų, mokyklų, ansamblių, muziejų ir pavienių kraštiečių – siūlymų. Tai gali būti ir juridiniai, ir fiziniai asmenys.
Siūlant kandidatą reikia nurodyti:
- siūlomo kandidato vardą ir pavardę;
- jo nuopelnus puoselėjant Sūduvos etninę kultūrą.
- Siūlymai priimami iki 2026 m. sausio 5 d. el. paštu: etnosuduva@ekgt.lt.
Remiantis patvirtintais nuostatais, vertinama:
- sūduvietiškų gyvųjų etnokultūrinių papročių palaikymas ir plėtotė;
- reikšminga veikla, sutelkianti visą Sūduvos kraštą;
- nuoseklus etninės kultūros ugdymas ir edukacija;
- mokslinė ar kraštotyrinė veikla;
- indėlis į tautodailę, amatus ir tradicinių žinių perdavimą;
- Sūduvos etninės kultūros sklaida turizme, žiniasklaidoje, leidyboje;
- atstovavimas Sūduvos kultūrai Lietuvoje ir užsienyje;
- istorinės atminties gaivinimas.
Kandidatų nuopelnus vertina iš septynių narių sudaryta komisija. Kandidatai tvirtinami iki sausio 20 d. Kasmet renkami ne daugiau kaip penki puoselėtojai.
Dauguma Sūduvos kultūros saugotojų dirba tyliai. Jie neieško scenos ar apdovanojimų. Visgi regionas be jų – būtų visai kitoks. Šis pagerbimas jiems – tai padėka, paskatinimas ir įvertinimas, o kartu ir galimybė plačiau išgirsti jų istorijas.
Kviečiame pastebėti tuos, kurie savo darbu, širdimi ir kasdieniu pasišventimu kuria gyvą Sūduvos krašto kultūrą.
Iškilminga pagerbimo šventė vyks Sūduvos dienos minėjimo metu 2026 m. vasario 20 d. Marijampolėje, bendradarbiaujant su Sūduvos savivaldybėmis, Marijampoliečių bendrija, Sūduvos regiono taryba ir kitomis kultūros įstaigomis. Tikimės, kad tai taps gražia proga pristatyti iškiliausius krašto žmones ir jų indėlį į mūsų kultūros tęstinumą.
Sūduvos regioninė etninės kultūros globos taryba