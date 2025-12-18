Rinkosi Tautkaičių kaimo bendruomenės nariai
Lapkričio 30-ąją buvo surengtas Tautkaičių kaimo bendruomenės ataskaitinis susirinkimas. Jis pradėtas tylos minute pagerbiant netikėtai išėjusį buvusį ilgametį bendruomenės narį Virginijų Dambauską.
Susirinkimo metu pritarta ir bendruomenės veiklos, ir finansinei ataskaitoms. Buvo išrinktas naujas tarybos narys – Raimondą But-vinskienę pakeitė Viktorija Galvanauskaitė- Kvainauskienė. Naujoji taryba išsirinko ir bendruomenės pirmininkę – šias pareigas ir toliau eis Vaida Tamulynaitė.
Susirinkimo metu buvo aptartos aktualiausios problemos dėl sode esančio tvenkinio, šviestuvų, melioracijos griovių bei kitos.
Popietę pratęsė ir gera nuotaika užbūrė Šakių kultūros centro Kudirkos Naumiesčio padalinio Sintautų mėgėjų teatras „Unoras“, parodęs smagų spektaklį „Mirta Činčibiraitė arba 15 000 litų“ (režisierė Audronė Bingelienė).
Tautkaičių kaimo bendruomenės informacija