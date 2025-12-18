Tarprubežiuose – „Kultūros formos“
Taip pavadinto Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto tikslas – sudaryti kaimo žmonėms vienodas sąlygas dalyvauti kultūrinėje veikloje, ugdyti jų kultūrinį sąmoningumą, plėtojant kultūrinės savasties gyvybingumą, kultūros formų naujumą ir įvairovę.
Už projektui skirtas lėšas buvo užsakytas 20 vietų autobusas ir grupę lydinti gidė. Tarprubežių (Kalvarijos sav.) bendruomenės nariai vyko į pažintinę kelionę Kėdainių krašte bei aplankė greta esančią Pelėdnagių kaimo bendruomenę. Kaimelio gidė supažindino su vietos legendomis, drąsuoliai buvo pakviesti išbandyti šaudymą iš lankų, slidžių estafetes. Svečiai iš Tarprubežių buvo pakviesti į Pelėdnagių kaimo bendruomenės namus, kur jų laukė paruošta edukacinė programa.
Pelėdnagių bendruomenės ir šio kaimo žmonių kūrybiškumas, projektinių veiklų įsisavinimas buvo tikrai įkvepiantis pavyzdys, kad kaime gyventi yra gera, tik reikia drąsiai siekti savo svajonių. Tokiomis bendromis išvykomis skatinamas gyventojų sutelktumas ir kultūrinis polėkis bei bendruomenės pasiruošimas edukacinėms veikloms.
Pelėdnagių bendruomenės centras buvo įkurtas 2003 metais ir tai buvo pirmasis toks centras šioje seniūnijoje. Bendruomenės centras yra laimėjęs keletą Kėdainių rajono savivaldybės skelbtų projektų, sėkmingai dalyvavo Žemės ūkio bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų skelbtuose projektuose, Lietuvos LEADER programose. Bendruomenės centro aktyvo dėka Pelėdnagiuose atsirado vieninteliai Kėdainių rajone muzikos lauko instrumentai. Už seniūnijos pastato įrengta daugiafunkcė sporto aikštelė, kurioje pelėdnagiečiai gali žaisti krepšinį, futbolą.
Bendruomenė išleido Pelėdnagių seniūnijos poetų knygelę „Akimirkų dienoraštis“, fotoknygą „Pelėdnagiai“. Pelėdnagių bendruomenės centre susikūrė vokalinis ansamblis „Ašarėna“, kuriam iš vieno laimėto projekto nupirkti du muzikos instrumentai. „Ašarėna“ aktyviai koncertuoja tiek Kėdainių, tiek kituose rajonuose.
Tarprubežių bendruomenės nariai apsilankė ir spektaklyje „Urvinis žmogus“, kuriame nagrinėjami vyrų ir moterų santykiai bei jų dinamika. Spektaklyje atsiskleidė šmaikštūs lyčių skirtumai gyvenimiškose situacijose, kuriose save galėjo atpažinti tiek vyrai, tiek moterys.
Tarprubežių kaimo bendruomenės informacija