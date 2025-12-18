Vyks Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas
Šiandien prieš vidurdienį Lietuvoje vyks Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas.
Sirenų tikrinimas vyks nuo 11.52 val., bus įjungtas garsinis signalas „Perspėjimo sistemos patikrinimas“, gyventojams informacija apie vykstantį sirenų testavimą taip pat bus išsiųsta ir trumpaisiais perspėjimo pranešimais į mobiliuosius telefonus.
„Patikrinimo metu sirenos kauks 3 minutes (nuo 11.52 iki 11.55 val.). Išgirdę sirenas, gyventojai turi nedelsdami įsijungti radiją ar televiziją, išklausyti skelbiamą informaciją bei elgtis pagal pateiktas rekomendacijas“, – skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas,
Šie pranešimai siunčiami visiems mobiliojo ryšio vartotojams, tačiau juos priima tik tie telefonai, kuriuose yra nustatyta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija.
Rekomenduotina iš anksto mobiliajame telefone aktyvuoti korinio transliavimo funkciją, kad gautumėte trumpuosius perspėjimo pranešimus. Šiais pranešimais gyventojai perspėjami, kai būtina skubiai perduoti svarbią informaciją apie jų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai gresiantį pavojų. Daugiau informacijos apie telefonų nustatymus pateikiama interneto svetainėje lt72.lt arba mob. programėlėje LT72 (parsisiųsti programėlę galite App store ir Google Play).
Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, šalies gyventojai perspėjami įjungtomis sirenomis ar pranešimais į mobiliuosius telefonus, prireikus per mobiliąsias įgarsinimo priemones ar per pasiuntinius, o informuojami per radiją ir televiziją.
PAGD prašo gyventojų, turinčių pastabų, pasiūlymų ar klausimų dėl perspėjimo sistemos veikimo, užpildyti interneto svetainėje lt72.lt esančią anketą https://lt72.lt/uzpilde-anketa-padesite-tobulinti-gyventoju-perspejimo-ir-informavimo-sistema-2/ .
Šioje svetainėje galima rasti ir daugiau informacijos, kaip pasirengti ekstremaliosioms situacijoms, kaip aktyvinti perspėjimo funkciją telefonuose, kad būtų galima gauti trumpuosius perspėjimo pranešimus https://lt72.lt/telefono-nustatymai-aktyvinti-perspejimo-funkcija-telefonuose-kad-gautumete-perspejimo-pranesimus/, taip pat svetainėje skelbiamas sirenų girdimumo žemėlapis https://atviri-duomenys.stat.gov.lt/datasets/a37eea7b049e4836810218714bebe367_0/explore .
PAGD ragina gyventojus į savo išmaniuosius telefonus atsisiųsti ir nemokamą mobiliąją programėlę LT72. Šioje programėlėje rasite visą naudingą informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms. Programėlėje informacija yra nuolat atnaujinama.
Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema
PAGD duomenimis, šiuo metu šalyje yra 1163 perspėjimo sirenos. Sirenomis perspėjami 69 proc. visų Lietuvos gyventojų.
Perspėjimo sirenų žemėlapis (esamų ir planuojamų įrengti projekto metu) skelbiamas tinklalapyje lt72.lt bei mob. programėlėje LT72.
Įgyvendinant Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos priemones, Lietuvoje suplanuota įdiegti 275 naujas perspėjimo sirenas ir prie centralizuotos perspėjimo sirenų valdymo sistemos prijungti 600 esamų perspėjimo sirenų visoje Lietuvoje.
2029 metais, įgyvendinus investicinio projekto veiklas, gyventojų perspėjimui bus naudojamos 1438 sirenos, iš kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas centralizuotai valdys 1125 sirenas.
Planuojama, jog perspėjimo sirenomis bus perspėjama apie 75 procentai visų Lietuvos gyventojų.
Ingrida Steniulienė (ELTA)
