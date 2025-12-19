Amžinajame Kalėdų miestelyje
Specialiai „Suvalkiečiui“ iš Meksikos
Meksikos širdyje gyvuoja miestelis sunkiai ištariamu vardu: Tlalpujahua (Tlalpuchaua), kuris vadinamas pasauline kalėdinių stiklo burbulų sostine ir amžinų Kalėdų miesteliu.
Tai vienas iš Meksikos 177 magiškųjų miestelių: sukurta speciali vyriausybės programa, skatinanti turizmą visoje Meksikoje ir įtraukianti tik ypatingo grožio ir įdomios istorijos vietas.
Tlalpujahua – būtent toks. Mičoakano valstijos miškinguose kalnuose įsikūręs miestelis kadaise garsėjo savo kasyklomis, o dabar jo vardas skamba dėl visai kitos priežasties. Daugiau nei 300 metų čia klestėjo viena produktyviausių aukso ir sidabro kasyklų Meksikoje – „Dvi žvaigždės“. Manoma, kad nuo 1908 iki 1913 metų ši kasykla buvo pagrindinė aukso gavėja pasaulyje.
Auksui išsekus ir gavybai sumenkus penktame dešimtmetyje kasykla buvo uždaryta. Dabar turistai kviečiami pasivaikščioti po jos teritoriją, apžiūrėti pastatus, likusius prietaisus, kasybos tunelį, susipažinti su sunkia buvusia kalnakasių kasdienybe. Kasyklai užsidarius miestelis ištuštėjo, darbininkai emigravo ir teko ieškoti naujo kelio.
Netikėtai viską pakeitė vienas miestelio gyventojas – Džoakvainas (Joaquin) Munoz Horta, kuris emigravo į Čikagą ir ten išmoko kalėdinių stiklo dekoracijų meno. Grįžęs į Meksiką jis įkūrė šeimos dirbtuves, kurios veikia iki šiol. Vien jose kasmet pagaminama apie 40 mln. kalėdinių burbulų per metus. Nuo vieno žmogaus prasidėjęs amatas išplito visame miestelyje, kuris dabar garsėja rankų darbo stikliniais kalėdiniais burbulais.
Burbulai, pagaminti Tlalpujahua, keliauja į pačias įvairiausias pasaulio vietas: JAV, Centro ir Pietų Ameriką, Europą. Kiekvienais metais jų pagaminama apie 70 milijonų. Miestelis yra tarp penkių pagrindinių stiklo burbulų gamintojų visame pasaulyje. Jame įsikūrė apie 250 šeimos dirbtuvių, kuriose šis stiklo amatas perduodamas iš kartos į kartą. Nuo spalio iki gruodžio miestelyje veikia stiklo burbulų mugė, kurią aplanko tūkstančiai žmonių.
Tarp neaprėpiamos stiklinių dekoracijų gausos išsiskiria tradicinės dekoracijos – stikliniai vaisiai ir daržovės (pavyzdžiui, vynuogių kekės, opuncijos), burbulai su drugeliais monarchais. Drugelių monarchų rezervatas visai čia pat – Mičoakano valstijos kalnuose. Tad lapkritį, gruodį miestelyje galima pamatyti didelius oranžinius drugelius, atkeliavusius iš šiaurės čia praleisti žiemos. Komercijai atėjus čia įsikūrė Kalėdų Senelio dirbtuvės, kalėdinis miestelis, primenantis Europos miestus, tik vietoje tikro sniego čia purškiamos muilo putos… Čia rodoma, kaip amatininkai apdirba stiklą, pučia burbulus ir juos ruošia tradicinei Kalėdų mugei.
Saulė PALTANAVIČIŪTĖ
