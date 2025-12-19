Apie Kūčių ir Kalėdų tradicijas
Kazlų Rūdoje gyvenanti Aldona Šileikaitė-Petruškevičienė, gimusi 1937 metais Guobų kaime netoli Gudelių, prieš keletą metų pasidalijo pasakojimu apie Kūčių ir Kalėdų tradicijas jos šeimoje. Tegul gerb. Aldonos prisiminimai nepražūva, o skaitytojai pamąsto, ar tikrai reikia tiek blizgučių, lempučių, eglučių, dovanų, gausiai valgiais nukrautų stalų… O gal Kūčių ir šv. Kalėdų prasmė visai kita?
Išgirskime garbaus amžiaus sulaukusio žmogaus išmintingas mintis. Beje, kalbos stengiausi netaisyti. A. Petruškevičienė, šiemet minėjusi 88 metų sukaktį, vasarą mūsų girioje ir uogavo, ir grybavo, o sode džiaugėsi daržovių bei prieskoninių žolelių derliumi…
– Esu karo ir pokario vaikas: tėtė mirė karo metais, kai buvau maža, o mama – kai sulaukiau 20 metų, – pasakojo A. Petruškevičienė. – Esu paskutinė ir jauniausia iš aštuonių vaikų. Mūsų Guobų kaime visos šeimos buvo gausios, todėl visos šventės buvo labai kuklios, biednos. Visi šventėme panašiai: iš ryto tvarkėme namus, gaminome valgį iš to, ką turėjome, bet 12 patiekalų suskaičiuodavome. Vakare tamsoje sėsdavomės prie stalo, sukalbėdavome poterius.
Kai ištekėjau, ir savo šeimoje visada Kūčias ir Kalėdas taip švęsdavome. Dabar šio papročio laikosi mano dukra, gyvenanti Marijampolėje. Seserys ir broliai, gyvenę Kaune (tik viena sesuo gyveno kaime), visi šventė, kaip nuo vaikystės buvo įpratę. Net ir tarybiniais metais visą laiką šventėme ir tėvų namuose, ir savo šeimose.
…Kūčių rytą pusryčiams dažniausiai verdu avižinę košę: dribsnius sumalu, išvirus užpilu sėmenų aliejumi, nes mano vaikystės ir jaunystės metais kitokio aliejaus ir nebuvo. Aš daug ką jame ir kepu, pavyzdžiui, bulvinius blynus. Man skanu. Galima ir kitokias košes virti, bet ši man skaniausia. Pietums verdu pasninko sriubą – šviežių ar raugintų kopūstų, barščių, pupelių… Niekada nebadavome iki vakaro per Kūčias. Valgis nieko nesudaro – tik būk geras pats… Kiti gal ir badauja.
Tik sunkių, nekasdieniškų darbų nedirbdavome, bet kaime žmonės darė viską, ką reikėjo: valgį virė, šėrė gyvulius, apsišvarindavo viską (plaudavo grindis, valydavo dulkes, iššveisdavo puodus, lėkštes), išsiprausdavo prieš vakarienę mediniuose loviuose ar metalinėse balijose, nes pirčių mūsų krašte nebuvo. Niekas tą dieną nesiskolindavo ir neskolindavo kitiems, visi stengėsi skolas kuo anksčiau atiduoti, nes nuo šv. Andriejaus prasideda kiti metai (taip pat ir nauji liturginiai metai, – V. K.-F.), gal todėl taip elgėsi, kad kiti metai būtų geresni, turtingesni… Kūčių dieną į namus, jei kas ateina kaimynų, sakydavo: jei vyras – bus baroniukų, o jei moteris – avukių.
…Apie Kūčių vakarienės patiekalus papasakosiu. Tradiciniai ir būtiniausi mūsų šeimos valgiai – miešimas (aguonpienis), kisielius, kūčiukai. Gal kiek naujoviškesnis patiekalas būtų dabartinių čeburekų formos pyragėliai su grybais, kuriuos kepu orkaitėje: sumalti grybai (geriausia išmirkyti, apvirti džiovinti baravykai, kurių prisirenku vasarą), svogūnai, pipirai, kiti prieskoniai, miltai. Gali būti ir aliejuje troškinti švieži kopūstai su svogūnais, morkomis, pipirais kaip atskiras patiekalas ar kaip įdaras pyragėliams. Aš dar darau raudoną mišrainę, taip pat ir baltą (į ją dedu šiek tiek majonezo, tai geriau tiktų Kalėdoms).
Tėvų namuose per pačias Kūčias prikepdavo silkės ant ugnies: ją suvynioja į laikraštį ar ant šakutės pasmeigia, atsidaro mašinos (plytos) dureles, o po to daro šaltibarščius, dėdami į burokų rasalą tą silkę, svogūnus, pipirus, burokėlius. Bulves šutindavo, jas sutrindavo ar sumaldavo, dėdavo miltų, druskos, darydavo pailgus pyragėlius ir kepdavo pečiuje. Vadino bandukėm, jos buvo storesnės.
Kepdavo kvietinių miltų ragaišio – čia Kalėdoms. Silkių pirkdavo – jos buvo labai riebios. Užberia pipirų, pjaustyto svogūno ir valgo. Pupeles virė, dar barščių sriubą su grybais: burokėliai, džiovinti grybai, sėmenų aliejuje pakepinti svogūnai, bulvės virtos atskirai. Kūčiukus kepėme patys tik iš miltų ir vandens, mūsų, Guobų, kaime juos vadino kikilais. Jie buvo nedideli, apvalaini.
Nedalijo jų vaikams, supildavo į aguopienį ir visi valgė. Aguonas sutrindavome kočėlu molinėje puodynėje grubiu dugnu ir užpildavome vandeniu, o vietoje cukraus išvirdavome cukrinio runkelio. Virėme avižinį kisielių, o vaikai bėgo aplink stubą ir dainavo: „Kius kius kisielius, atjos Motiejus…“ Kisieliui sumala avižas, parą ar daugiau raugina duonkubilyje, deda angliuką sudegusį, kad kartumą nuimtų, kai išrūgsta, beria druskos, išsunkia ir verda. Mes, vaikai, dainuodavome: „Parjos Motiejus ant juodos ožkos…“.
Skaičiuodavome, kad 12 valgių būtų ant stalo. Turėjome pepinų obuolių, kad ilgiau išsilaikytų ir turėtume Kūčioms, juos ant aukšto užpildavome linų spaliais: uždeda švarius šiaudus, užpila pieską (smėlį) ir spalius.
…Vakare tamsoje jau sėdame prie stalo. Į laikrodį niekas nežiūrėjo, bet vėlaus vakaro nelaukėme.
radedame nuo maldų, palinkime kiekvienam, kad sulauktų kitų metų laužydami kalėdaitį (plotkelę): išsidaliname, atsilaužiame vienas kito ir linkime sveikatos, meilės, laimės – kam ko reikia, kas ką sugalvoja ar žino, ko kam linkėti. Dalija visiems šeimos galva, jei toks yra. Pradedama visada valgyti nuo plotkelės, o po to valgo, ima, kas ką nori. Aš pirmiausia valgydavau avižinį kisielių. Dažniausiai namų šeimininkė dengdavo stalą. Padėdavo ant stalo ir uždegdavo šventintą žvakę, po staltiese – saujukę šieno.
Traukia po to tą šieną: kas ilgą išsitraukia, kas trumpą, ir spėlioja, koks bus gyvenimas, tačiau tai tik burtai… Mūsų šeimoje nebuvo buriama. Dabar aš nededu – kur gausi to šieno mieste? Visi šventė panašiai. Ir apie valgių prasmes nekalbėjome. Po vakarienės lėkšteles palieka mirusiems. Sakydavo, kad jų sielos ateina per Kūčią į namus. Tik lėkštelę padeda ties ta vieta, kur niekas nesėdi. Tai tik toks paprotys, kas tas vėles pamatys…
Po karo Guobų kaime špitolninkas pranešdavo kaimo žmonėms, kada ateis su plotkelėm, o jas į namus nešiojo vargonininkas, jam už tai duodavo pinigų ar maisto produktų, kas ką turėjo. Vadinome plotkelėm, taip ir dabar vadiname. Jas (kalėdaičius) dedame ant gražios lėkštelės.
Viskas, kas lieka nesuvalgyta, paliekama ant stalo po Kūčių vakarienės iki Kalėdų ryto, jokių valgių neišskirdavo. Likučius nuo Kūčių stalo nešdavo Kalėdų rytą gyvuliams. Šnekėdavo, kad 12 valandą vanduo pavirsta vynu, gyvuliai prakalba, bet niekas negirdėjo to, tokios kalbos būdavo visą laiką, ir kas sekė sekundes, minutes, kada tas vanduo pavirsta vynu?.. Gal tokie tikėjimai buvo tik gilioje senovėje.
Ne taip, kaip dabar, Kalėdų eglutė ar šaka būdavo puošiama tik Kūčių dieną. Ant jos kabindavome mažų obuoliukų. Dovanomis keičiamasi tik šiais laikais, o anksčiau nebuvo iš ko. Kalėdų Senelis – tik vaikams. Svarbiausia šioje šventėje – tai mažo Kūdikėlio Jėzaus gimimas, Jo laukimas, kaip buvo anksčiau, kasmet, visada yra svarbiausia.
Užrašė Vitalija KAVALIŪNAITĖ-FILIPOVA
