www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Ąžuolų Būda turės dviračių taką

"Suvalkiečio" inf.

Savivaldybės administracija pasirašė sutartį dėl dviračių tako tiesimo su kelių ir tiltų statybos įmone „Alkesta“.

1,7 km ilgio ir 2,5 m pločio dviračių takas bus tiesiamas palei Marijampolės gatvę nuo Ąžuolų Būdos Šv. Antano bažnyčios iki Marijampolės–Lauko gatvių sankryžos. Numatomų darbų vertė – beveik 530 tūkst. eurų. Jeigu atliekant darbus kiltų papildomų poreikių, numatoma suma gali šiek tiek keistis. Dviračių tako įrengimo darbai turi būti baigti 2026 m. birželį.

Šiuo metu Savivaldybėje jau įrengti dviračių takai nuo Kazlų Rūdos iki Višakio Rūdos, nuo Kazlų Rūdos iki Ąžuolų Būdos, baigiamas įrengti nuo Kazlų Rūdos iki paplūdimio Kazlų I kaime.

Parengta pagal Kazlų Rūdos savivaldybės informaciją

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
