FK „Sūduva“ susitikimo su bendruomene metu atskleista keletas naujo sezono intrigų

"Suvalkiečio" inf.

„Nuošalės“ kavinėje trečiadienio vakarą  buvo surengtas FK „Sūduva“ bendruomenės susitikimas. Jame dar kartą pasidžiaugta naujuoju klubo prezidentu Mantu Agentu, atskleistos jo vizijos ir ateities planai. Pastarųjų, anot klubo prezidento, yra ne vieneriems metams į priekį. M. Agento teigimu, nors norų daug, tačiau pagrindinius bus bandoma įgyvendinti per artimiausius keletą mėnesių.

Su FK „Sūduvos“ sirgalių bendruomene trečiadienio vakarą susitiko klubo prezidentas Mantas Agentas, komandos vyriausiasis treneris Donatas Vencevičius, komandos kapitonas Aleksandras Živanovičius, krašto gynėjas Žygimantas Baltrūnas, vartininkas Ignas Plūkas, VšĮ Marijampolės futbolo centro techninis direktorius, treneris Vaidas Slavickas ir naujasis FK „Sūduva“ saugas Domantas Antanavičius.
Su FK „Sūduvos" sirgalių bendruomene trečiadienio vakarą susitiko klubo prezidentas Mantas Agentas, komandos vyriausiasis treneris Donatas Vencevičius, komandos kapitonas Aleksandras Živanovičius, krašto gynėjas Žygimantas Baltrūnas, vartininkas Ignas Plūkas, VšĮ Marijampolės futbolo centro techninis direktorius, treneris Vaidas Slavickas ir naujasis FK „Sūduva" saugas Domantas Antanavičius.

Siekiamybė – klubas, vienijantis miesto bendruomenę

FK „Sūduva“ bendruomenės vakare su sirgaliais susitiko naujasis klubo prezidentas Mantas Agentas, treneriai, žaidėjai ir klubo administracijos atstovai. Susitikimas vyko jaukioje „Nuošalės“ kavinėje, kuri tapo atvira sirgalių ir klubo atstovų diskusijų erdve. Renginyje apžvelgtas praėjęs ir ateinantis sezonas, pabrėžta ir bendruomenės svarba klubo gyvenime.

– Turiu norą Sūduvos regione sukurti „Žalgirio“ fenomeną. Galbūt, svarstyti galimybę tapti brendu nacionaliniu mastu yra šiek tiek ambicinga, bet tolimesniame laikotarpyje tai paversti realybe bent jau Sūduvos regione, manau, realu, – sakė M. Agentas.

Anot jo, Marijampolės futbolas turi gerą bazę, todėl visos siekiamybės gali realizuotis.

– Noriu, kad FK „Sūduva“ varžybos taptų renginiu ir pramoga visiems ateiti, susitikti ir pabendrauti, – sakė M. Agentas.

Naujasis klubo prezidentas akcentavo ir investicijas į augančią futbolininkų kartą.

– Aš labai tikiu Sūduvos jaunimu bei akademija. Noriu integruoti tą jaunimą ir suteikti jiems šansą, – tikino M. Agentas.

Jo nuomone, ne ką mažiau svarbi ir bendruomenė, todėl išsakė norą paversti FK „Sūduvą“ tokiu klubu, kurį kiekvienas marijampolietis galėtų vadinti savu.

Sulaukta ir naujų žinių

Gruodžio 17-oji FK „Sūduvos“ sirgaliams tapo dviejų puikių naujienų diena. Susitikimo su bendruomene metu pristatytas jau dešimtąjį sezoną klubui atstovaujantis žaidėjas, komandos kapitonas Aleksandras Živanovičius. Užsiminta ir apie tai, kad jau netrukus jo sutartis su klubu bus pratęsta, bet kuriam laikui – dar neatskleidžiama.

Antroji naujiena – Domanto Antanavičiaus sugrįžimas. Jis – pirmasis naujokas, rikiuojant komandą 2026-ųjų sezonui. 27-erių saugas FK „Sūduva“ debiutavo prieš dešimtmetį, o 2017-aisiais tapo Lietuvos čempionu. 2018 metais futbolininkas persikėlė į Kauno „Stumbrą“, o vėliau tapo legionieriumi ir sukirto rankomis su „Maardu LM“ klubu Estijoje. Šiam klubui iškritus iš aukščiausios Estijos lygos, žaidėjas pasirinko persikelti į Slovėniją ir ten žaisti už „NK Celje“ komandą. D Antanavičius taip pat žaidė FK „Atyrau“ Kazachstane, FK „Panevėžys“, o pastaruosius du sezonus atstovavo Kauno rajono „Hegelmann“ komandai.

Gausiai susirinkę futbolo aistruoliai demonstravo, kokia ši sporto šaka yra svarbi Marijampolės gyventojams.
Gausiai susirinkę futbolo aistruoliai demonstravo, kokia ši sporto šaka yra svarbi Marijampolės gyventojams.

– Nuostabus momentas sugrįžti namo po tiek metų ir padėti savo miesto komandai. Kai buvau jaunesnis, labai daug laiko praleidau šiame stadione, žinau kiekvieną kampelį. Tuomet aš sėmiausi žinių iš „Sūduvos“, o dabar sugrįžtu patobulėjęs ir stengsiuosi padėti komandai taip, kaip tik galiu, – sakė žaidėjas.

