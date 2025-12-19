www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Gyventojai aptikti be gyvybės ženklų

"Suvalkiečio" inf.

Marijampolės apskrities VPK pareigūnai atlieka tris ikiteisminius tyrimus dėl mirties priežasties nustatymo.
Pirmadienio rytą ugniagesiai gelbėtojai gavo prašymą padėti patekti į butą. Į policiją kreipėsi marijampolietė, kad jau dvi dienos negali susisiekti su savo kaimyne, gyvenančia J. Jablonskio gatvėje.

Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka
Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka

Moteriai nerimą sukėlė tai, kad kaimynės telefonas išjungtas, kambaryje dega šviesa, girdėti įjungtas televizorius, bet durų niekas neatidaro. Prieš tai kaimynė skundėsi prasta sveikata.

Ugniagesiai, atidarę duris, į butą įleido policijos pareigūnus ir medikus. 65 metų moteris buvo be gyvybės ženklų.

Antradienį ugniagesių gelbėtojų buvo prašyta padėti patekti į namus Liudvinavo sen. Liudvinavo kaimo Paparčio 23-ojoje gatvėje. Į pareigūnus kreipėsi vyriškis, sunerimęs dėl draugo sveikatos. Pasak gyventojo, pro langą matyti, kad žmogus guli lovoje, tačiau jis nereaguoja į skambantį telefoną, nejuda.

Į namo vidų specialiosios tarnybos pateko pro rūsį. 62 metų vyras rastas miręs.

Vilkaviškio rajono Bartninkų seniūnijos Grajauskų kaime gyventojai rado žmogų automobilyje, sukniubusį ant vairo. Vyras į nieką nereagavo, buvo be sąmonės.

Į nelaimės vietą iškviesti medikai bandė žmogų gaivinti, bet nesėkmingai. Konstatuota 66 metų vyro mirtis.

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
