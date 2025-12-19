Vietoje kelionių lietuviai renkasi ramybę: daugiau nei pusė šventes sutiks namie
Artėjant metų pabaigos šventėms, visuomenės apklausa rodo, kad 52 % Lietuvos gyventojų Kalėdas ir Naujuosius metus ketina praleisti namuose ir niekur nekeliauti, o 36 % planuoja aplankyti draugus bei artimuosius Lietuvoje. Nors dalis respondentų svarsto išvykas į Europos kalėdines muges ar net tolimesnes, egzotiškesnes kryptis, bendra tendencija išlieka aiški – žmonės vis dažniau renkasi metų pabaigą pasitikti namų aplinkoje, rodo automobilių nuomos tarpininko „EconomyBookings“, priklausančio „Booking Group Corporation“*, atliktas tyrimas.
Apklausos duomenys atskleidžia, kad panaši situacija stebima ir kitose Baltijos šalyse. Latvijoje beveik 60 % gyventojų šventes leis namuose, o 27 % planuoja aplankyti draugus ir artimuosius šalies viduje. Estijoje namuose liks 64 % gyventojų, o beveik trečdalis ketina aplankyti artimuosius neišvykdami iš šalies. Apskritai Baltijos šalyse daugiau nei pusė gyventojų metų pabaigos šventes planuoja praleisti namuose, o kelionę į užsienį renkasi mažesnė dalis.
Ekspertai pažymi, kad gyventojų sprendimą per šventes likti namuose lemia ekonominė situacija, noras sumažinti su šventėmis susijusias išlaidas, taip pat augantis poreikis metų pabaigą praleisti ramiau, daugiau laiko skiriant šeimai.
„Pastebime, kad Kalėdas žmonės dažniausiai renkasi švęsti namuose, o Naujųjų metų sutikimą neretai planuoja užsienyje. Todėl nenuostabu, kad dalis keliautojų renkasi tolimesnes ar egzotiškesnes kryptis. Remiantis „EconomyBookings“ duomenimis, pernai populiariausios žiemos kryptys buvo Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Ispanija, Pietų Afrikos Respublika, Italija, Tailandas ir Austrija. Be to, Jungtinė Karalystė išlieka viena dažniausių žiemos kelionių krypčių – tai galima sieti su tuo, kad dalis žmonių vyksta aplankyti ten gyvenančių artimųjų“, – teigia „Booking Group Corporation“ vadovas Alens Baibekovs.
„Taip pat matome augantį susidomėjimą lankstesnėmis kelionių galimybėmis – trumpalaike automobilių nuoma, trumpesnėmis išvykomis ar kryptimis, į kurias galima nuskristi tiesioginiais skrydžiais. Tikėtina, kad ši tendencija išliks ir kitų metų pradžioje.“
*Apklausą užsakė „EconomyBookings.com“, ją 2025 m. gruodį Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje atliko rinkos tyrimų bendrovė „Norstat“. Apklausta atitinkamai 1 000, 1 002 ir 1 000 gyventojų nuo 18 iki 74 metų.
Liene Palena, Projektų vadovė
Komentarai nepriimami.