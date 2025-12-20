Baigėsi gyventojų vargai magistralės pašonėje
Pasibaigus magistralės modernizacijai prie pat „Via Baltica“ gyvenančios šeimos lengviau atsikvėpė. Baigėsi nerimo ir nežinomybės laikas. Žmonės žino, kaip gyvens ir kur gyvens, o gyvenimo sąlygos, anot jų, įrengus antrąją magistralės juostą nepablogėjo.
Daugiau privalumų negu minusų
Mokolų kaimo (Marijampolės sav.) Šiaurės gatvėje, prie pat jungiamojo kelio, yra keletas gyvenamųjų namų. Nuo magistralės gyventojų sodybas atitvėrė aklina akustinė siena. Nebeliko baimės, kad koks nors vilkikas užsnūdus vairuotojui įlėks į namą, mažiau ir triukšmo, negu būdavo anksčiau. „Iki rekonstrukcijos jautėmės lyg gyventume kelyje, amžinas triukšmas, dunksėjimas. Dabar tų garsų daug mažiau girdisi“, – modernizacijos privalumus vardino Ilona Patapienė.
Jai pritarė ir kaimynė Vilma Kuizinienė. Anot moters, nebeliko ir tos baisios sankryžos, kuria reikdavo į magistralę įvažiuoti, kiek avarijų buvę. „Tik saulės tekančios nebematome, ją užstoja triukšmą slopinančios sienelės, daugiau pavėsio, mažiau šviesos kiemuose. Per Naujuosius metus nebegalime grožėtis ir iš Marijampolėje leidžiamais fejerverkais“, – vardijo Vilma. Bet čia, anot gyventojų, menkos bėdos.
Labiausiai vietiniai džiaugiasi, kad pasibaigė nežinomybė. „Per visus tuos metus, kol vyko magistralės projektavimas, statybos, turėjome visokių žinių. Buvo planuota nugriauti tris namus, o mums atsiimti kompensacijas. Nerimavome, kad už tiek, kiek įvertins mūsų turtą, kitų naujų normalių namų mes neįpirksime. Vėliau sužinojome, kad namų neliečia, bet paima dalį mūsų sklypo, sodą prie pat namų, pavėsinę, šiltnamius, o magistralė turėjo eiti visai po pat mūsų langais. Gerai, kad šio projektavimo varianto buvo atsisakyta. Galiausiai paaiškėjo, kad mūsų sklypo magistralės statybos nepalies, likome gyventi taip, kaip gyvenome“, – kalbėjo Vilma.
Vilmai pritarė ir kaimynė Ilona, čia gyvenanti per trisdešimt metų.
Nesaugu išvažiuoti į jungiamąjį kelią
Vilmos sutuoktinis Arūnas iškėlė eismo saugumo problemą. Anot vyro, jie gyvena gyvenvietėje, namai prie pat jungiamojo kelio, o greitis čia 90 kilometrų per valandą. Išvažiuoti į kelią iš kiemo labai sudėtinga, automobiliai švilpia iš vienos ir kitos pusės, eismas intensyvus. „Taikaisi, taikaisi, kol sulauki galimybės ir vis tiek nesijauti saugus“, – sakė Arūnas. Jo įsitikinimu, šioje vietoje greitis turėtų būti kaip gyvenvietėje – 50 km per valandą. Jeigu greičio mažinti neįmanoma, gal galima sferinius veidrodžius prie išvažiavimų į kelią sumontuoti“, – mąstė vyras.
Ilona pastebi, kad labai nesaugu ir pėstiesiems – iki autobuso paėjėti ar pas kaimyną į svečius nueiti. Kelkraščių beveik nėra, ypač pavojinga žingsniuoti tamsiu paros metu. „Eidavau iki stotelės su ryškiausiu žibintu. Gerai, kad man į darbą jau nebereikia eiti, o tiems, kurie augina vaikus, neramu dėl jų saugumo. Norėjo žmonės mūsų gatvėje namus pirkti, bet pamatę, kokia eismo situacija, atsisakė. Jų argumentas – su vaikais čia gyventi nesaugu“, – kalbėjo moteris.
Dar vienas gyventojų rūpestis – prastai šienaujama kelio zonoje esanti teritorija. Pačiuose kelkraščiuose žolę nupjauna, o grioviai prižėlę. Juose veisiasi šliužai. „Kiek įstengiame, patys šienaujame, bet viso ploto neaprėpsi“, – kalbėjo „Via Balticos“ kaimynystėje gyvenantys žmonės.