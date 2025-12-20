www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Kūčiukai

"Suvalkiečio" inf.

Kūčių vakarą jie tampa Nr. 1 visoje Lietuvoje ir išeivijoje. Be KŪČIUKŲ neįsivaizduojamos Kalėdų išvakarių vaišių apeigos ir ritualai.

Tačiau kūčiukai pastaraisiais metais tampa vis įvairesni. XX a. pradžioje jie buvo labai paprasti, nes tai – pasninko maistas. Juos kepdavo iš miltų, vandens ir truputėlio aliejaus. Vėliau, tarpukario laikais, žmonės pradėjo dėti ir mielių, kad jie būtų minkštesni.

Marijampolės profesinio rengimo centro (MTEC) nuotrauka

Marijampolės profesinio rengimo centro (MTEC) konditerio profesijos mokinės Kotrynos Kaminskaitės receptas – tiems, kurie turi daugiau laiko prieš šį ypatingą vakarą ir gali išsikepti ypatingų kūčiukų. Kotryna sako, kad verta tai padaryti, nes jie – be galo skanūs.

Tešlai reikės:

  • 300 ml šilto vandens,
  • 7 g sausų mielių,
  • 8 valg. š. cukraus,
  • 500 g miltų,
  • 30 g aguonų,
  • 2 valg. š. aliejaus.

Įdarui reikės:

  • 150 g aguonų,
  • 100 g cukraus,
  • 1 kiaušinio baltymo.

Gaminame tešlą: sumaišykime miltus, sausas mieles, cukrų ir aguonas. Į sausų ingredientų mišinį supilkime šiltą vandenį ir aliejų. Užminkykime tešlą ir palikime ją šiltoje vietoje kilti apie 1 valandą.
Paruošiame įdarą: aguonas užpilkime karštu vandeniu ir palaikykime apie 1 val., kad suminkštėtų. Gerai nusunkime. Nusunktas aguonas pertrinkime – jos turi tapti blizgios, tirštos pastos konsistencijos. Į aguonas suberkime cukrų ir gerai išmaišykime, kad ištirptų. Įmaišykime kiaušinio baltymą. Paruoštas įdaras turi būti tirštas, drėgnas ir lengvai tepamas.
Gaminame kūčiukus: pakilusią tešlą perminkykime ir formuokime volelius. Volelį iškočiokime ir viduriu tolygiai paskleiskime aguonų įdaro juostelę. Užlenkime kraštus ir užspauskime, kad įdaras liktų viduje. Suformuotą juostą supjaustykime mažais, apie 0,5–1 cm ilgio gabalėliais. Kūčiukus (palikdami tarpus) sudėkime ant kepimo popieriumi išklotos skardos. Kepkime 180 °C temperatūroje 7–10 minučių, kol pagels.

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Sandra ir Viktoras | 01.22 Marijampolė 
Kviečiame teikti kandidatus Sūduvos krašto etninės kultūros puoselėtojams pagerbti
O kur biblioteka?
Kalėdinis eglučių parkas nušvito tūkstančiais lempučių

Įvykiai

Prieš visuomenininko kelionę į Ukrainą –  nemalonumai Marijampolėje
Gyventojai aptikti be gyvybės ženklų
Policijos ir prokuratūros smūgis „balionų“ kontrabandos organizatoriams
Aptiktas vogtų automobilių detalių sandėlis

Verslas

„Iki“ primena pirkėjams – dar liko laiko panaudoti per metus sukauptus lojalumo taškus
Medelių įvairovė kalėdinei nuotaikai kurti – didelė
Planuota gamyklos statyba įšaldyta
Kodėl Stihl benzininiai pjūklai išlieka populiarūs rinkoje?

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos