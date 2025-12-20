Kūčiukai
Kūčių vakarą jie tampa Nr. 1 visoje Lietuvoje ir išeivijoje. Be KŪČIUKŲ neįsivaizduojamos Kalėdų išvakarių vaišių apeigos ir ritualai.
Tačiau kūčiukai pastaraisiais metais tampa vis įvairesni. XX a. pradžioje jie buvo labai paprasti, nes tai – pasninko maistas. Juos kepdavo iš miltų, vandens ir truputėlio aliejaus. Vėliau, tarpukario laikais, žmonės pradėjo dėti ir mielių, kad jie būtų minkštesni.
Marijampolės profesinio rengimo centro (MTEC) konditerio profesijos mokinės Kotrynos Kaminskaitės receptas – tiems, kurie turi daugiau laiko prieš šį ypatingą vakarą ir gali išsikepti ypatingų kūčiukų. Kotryna sako, kad verta tai padaryti, nes jie – be galo skanūs.
Tešlai reikės:
- 300 ml šilto vandens,
- 7 g sausų mielių,
- 8 valg. š. cukraus,
- 500 g miltų,
- 30 g aguonų,
- 2 valg. š. aliejaus.
Įdarui reikės:
- 150 g aguonų,
- 100 g cukraus,
- 1 kiaušinio baltymo.
Gaminame tešlą: sumaišykime miltus, sausas mieles, cukrų ir aguonas. Į sausų ingredientų mišinį supilkime šiltą vandenį ir aliejų. Užminkykime tešlą ir palikime ją šiltoje vietoje kilti apie 1 valandą.
Paruošiame įdarą: aguonas užpilkime karštu vandeniu ir palaikykime apie 1 val., kad suminkštėtų. Gerai nusunkime. Nusunktas aguonas pertrinkime – jos turi tapti blizgios, tirštos pastos konsistencijos. Į aguonas suberkime cukrų ir gerai išmaišykime, kad ištirptų. Įmaišykime kiaušinio baltymą. Paruoštas įdaras turi būti tirštas, drėgnas ir lengvai tepamas.
Gaminame kūčiukus: pakilusią tešlą perminkykime ir formuokime volelius. Volelį iškočiokime ir viduriu tolygiai paskleiskime aguonų įdaro juostelę. Užlenkime kraštus ir užspauskime, kad įdaras liktų viduje. Suformuotą juostą supjaustykime mažais, apie 0,5–1 cm ilgio gabalėliais. Kūčiukus (palikdami tarpus) sudėkime ant kepimo popieriumi išklotos skardos. Kepkime 180 °C temperatūroje 7–10 minučių, kol pagels.