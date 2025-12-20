www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

MRU Sūduvos akademija padėkojo socialiniams partneriams

"Suvalkiečio" inf.

Pirmadienio popietę Mykolo Romerio universiteto (MRU) Sūduvos akademijos bendruomenė surengė padėkos vakarą socialiniams partneriams. Tarp jų – Marijampolės regiono savivaldybės ir jų administracijos, viešosios įstaigos, švietimo ir mokslo institucijos, verslo įmonės, nevyriausybinės organizacijos ir asociacijos, žiniasklaidos atstovai.

Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademijos dekanė Raimonda Bogužaitė dėkojo socialiniams partneriams už draugystę ir vylėsi, kad ateinančiais metais partnerystė stiprės ir virs naujais bendrais projektais bei iniciatyvomis.

MRU Sūduvos akademijos bendruomenė dėkojo jiems už bendradarbiavimą, pasitikėjimą, kartu nuveiktus darbus ir vylėsi toliau sėkmingai tęsti prasmingą draugystę.

– Gruodis – įtemptas metas, kai visi skubame ir lekiame. Džiaugiuosi, kad nepaisant to radote laiko susitikti ir pabendrauti. Linkiu, kad artėjančios šventės dovanotų ne tik įtampą ir skubėjimą, bet ir ramybę, jaukumą bei šilumą, – linkėjo MRU Sūduvos akademijos dekanė Raimonda Bogužaitė.

– Tikiuosi, kad artėjančiais metais mūsų partnerystė išliks tvirta, plėsis ir leis pasiekti dar daugiau gražių rezultatų.

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Artėjant šventėms, kūrėme jaukumo šviesą
Sandra ir Viktoras | 01.22 Marijampolė 
Kviečiame teikti kandidatus Sūduvos krašto etninės kultūros puoselėtojams pagerbti
O kur biblioteka?

Įvykiai

Prieš visuomenininko kelionę į Ukrainą –  nemalonumai Marijampolėje
Gyventojai aptikti be gyvybės ženklų
Policijos ir prokuratūros smūgis „balionų“ kontrabandos organizatoriams
Aptiktas vogtų automobilių detalių sandėlis

Verslas

Įspūdingame verslo bendruomenės vakare – apdovanojimai ir marijampoliečiams
„Iki“ primena pirkėjams – dar liko laiko panaudoti per metus sukauptus lojalumo taškus
Medelių įvairovė kalėdinei nuotaikai kurti – didelė
Planuota gamyklos statyba įšaldyta

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos