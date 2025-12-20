MRU Sūduvos akademija padėkojo socialiniams partneriams
Pirmadienio popietę Mykolo Romerio universiteto (MRU) Sūduvos akademijos bendruomenė surengė padėkos vakarą socialiniams partneriams. Tarp jų – Marijampolės regiono savivaldybės ir jų administracijos, viešosios įstaigos, švietimo ir mokslo institucijos, verslo įmonės, nevyriausybinės organizacijos ir asociacijos, žiniasklaidos atstovai.
MRU Sūduvos akademijos bendruomenė dėkojo jiems už bendradarbiavimą, pasitikėjimą, kartu nuveiktus darbus ir vylėsi toliau sėkmingai tęsti prasmingą draugystę.
– Gruodis – įtemptas metas, kai visi skubame ir lekiame. Džiaugiuosi, kad nepaisant to radote laiko susitikti ir pabendrauti. Linkiu, kad artėjančios šventės dovanotų ne tik įtampą ir skubėjimą, bet ir ramybę, jaukumą bei šilumą, – linkėjo MRU Sūduvos akademijos dekanė Raimonda Bogužaitė.
– Tikiuosi, kad artėjančiais metais mūsų partnerystė išliks tvirta, plėsis ir leis pasiekti dar daugiau gražių rezultatų.