Prieššventinė pasiutpolkė
Šventinis jaudulys įsuka vis smarkiau. Vieni blaškosi po parduotuves ieškodami dovanų, kitiems aktualus Kūčių ir Kalėdų stalas. Prekybininkai neriasi iš kailio, kad kuo labiau įtiktų pirkėjams, o šie… gaudo akcijas.
Savaitės pradžioje – tik įsibėgėjimas
Šios, prieššventinės, savaitės pradžioje pakalbinus po Marijampolės prekybos centrus kol kas „valso ritmu“ vaikštinėjančius pirkėjus ir paklausus, ar jau galvoja apie šventinį stalą, daugelis prisipažino, kad dar tik žvalgosi, pavarto prekių katalogus ir, žinoma, ieško akcijų.
– Vaikštau ir pykstu – nieko nerandu. Ir ne todėl, kad tai, ko man reikia, nėra, bet greičiausiai dėl to, kad sudėliota viskas kitaip, – pyksta ponia Raimonda, prisipažinusi, kad viename didžiausių Marijampolės prekybos centrų seniai bebuvo ir naujo prekių išdėstymo neperprato.
Kita vertus, besiblaškydama tarp lentynų moteris sako prisirinkusi visai nemažai atpigintų prekių: ir saldainių, ir cukraus, konservų, gaiviųjų gėrimų, nors tokių prekių jos pirkinių sąraše net nebuvo. Pagrindinio Kalėdų patiekalo – kalakuto! – ji čia net neieškojo. Vyras jį perka specializuotoje parduotuvėje, ir pats labai skaniai paruošia.
Oriai prekių vežimėlį prekybos salėje stumiantis ponas, kuris beveik sutiko nusifotografuoti, bet žmonos buvo sudrausmintas – o gaila! – sakė, kad jam visai patinka apsipirkti savaitę prieš šventes. „Nereikia skubėti, žmonių nedaug, viskas tvarkingai sudėliota, žmonai su dukra išsirinktas prekes belieka tik atnešti į vežimėlį. Va, jau beveik pilnas, o dar iki kasų toli“, – dėsto linksmai nusiteikęs vyras. Vežimėlyje – kelios pakuotės cukraus, žirnelių, majonezo, keli buteliai vyno ir kitos ilgai negendančios prekės.
– Užbėgau tik smulkmenų šiandienos vakarienei, o Kūčioms ir Kalėdoms nusipirksiu prieš pat šventes, po darbo, – sako pakalbinta marijampolietė Erika.
Pasvarsčius, kad tada jau visos lentynos bus tuščios, moteris tik ranka numoja:
– Baikit, taigi tos lentynos nuolat papildomos.
– O aš ir rytoj ateisiu, nes bus karpiams akcija, – informuoja apdairiai pirkinius besirenkanti Vilija. – Sakot, anksti žuvį pirkt? Užtai pigiau! Aš ją – į šaldiklį, ir viskas bus gerai.
Visgi ne vien apie sotų stalą žmonės prieš šventes galvoja, bet ir apie tradicijas. Paklausti, be ko neapsieina Kūčių vakarienei padengtas stalas, visi pašnekovai pabrėžė: be kalėdaičio ir kūčiukų.
Proga apsipirkti ne tik šventėms
Kad prieš šventes žmonės perka ne vien šventėms reikalingus pirkinius, patvirtino ir vieno prekybos centro kasininkė Ilona.
– Tai – puiki proga pigiau nusipirkti ilgai galiojančių produktų. Šiandien (antradienį, – aut. past.) pirkėjų mažiau, bet artėjant link savaitgalio ir prieššventinėmis dienomis – pirmadienį, antradienį, net akyse raibs nuo žmonių gausos, – prisiminusi ankstesnių metų prieššventinius apsipirkimus sako Ilona.
Taigi, anot jos, išankstinis apsilankymas parduotuvėse prieš šventes – tik į naudą. Tai, kad sutaupo ne tik pinigų, bet ir laiko, pripažino ne vienas pirkėjas.
Žmonės sako pirmiausia suplanuojantys, kokių pirkinių reikia, o tada su sąrašiuku leidžiasi jų ieškoti. Kad nereikėtų stumdytis tarp žmonių (ko šiuo metu ypač reikėtų privengti dėl plintančių virusų), į parduotuves patariama eiti arba ryte, arba vakare. Ramiausia apsipirkimams diena, pasak prekybininkų, – sekmadienio popietė.
Tikėtina, kad nemažai pirkėjų lauks paskutinių dienų ir parduotuves užplūs likus dienai iki švenčių – gruodžio 23-ąją arba, kaip planuoja p. Erika, Kūčių dieną.
Ir prekybininkai švenčia!
Tad atkreipkite dėmesį į prekybos centrų, kuriuose didžiausi pirkėjų srautai, darbo laiką švenčių dienomis. Per Kūčias, gruodžio 24-ąją, visi dirbs trumpiau: „Norfa“, „Lidl“ ir „Iki“ pirkėjų lauks iki 18 val., „Maxima“ – iki 20 val.
Gruodžio 25-ąją – pirmąją Kalėdų dieną – nė vienas prekybos centras nedirbs.
Antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26-ąją, „Maxima“, „Lidl“ ir „Iki“ duris atvers valanda vėliau, „Norfa“ darbą pradės nuo 10 val.
Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31-ąją, „Lidl“, „Norfa“ ir „Iki“ dirbs iki 20 val., „Maxima“ – iki 21 val. Sausio 1-ąją dauguma prekybos centrų ir vėl nedirbs.
Tad jaukaus bei ramaus Kūčių vakaro ir sočių bei saugių gražiausių metų švenčių visiems!