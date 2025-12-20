Tarybos posėdyje – sprendimai bendruomenei
Pirmadienį vykusiame Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomi gyventojams ir Savivaldybės ateičiai svarbūs klausimai – nuo biudžeto iki infrastruktūros ir socialinių projektų.
Vietoj senų stendų – reklaminis pilonas
Taryba svarstė Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro prašymą įtraukti reklaminio pilono nuomą į jų įstaigos teikiamų paslaugų sąrašą ir patvirtinti nuomos paslaugos kainodarą.
Keturių sekcijų ir tiek pat metrų aukščio reklaminį stendą numatyta rengti prie geležinkelio stoties V. Borisevičiaus gatvėje 3A-2.
Juo norima pakeisti senuosius reklamos stendus, kurie jau nusidėvėję, atgyvenę. Tai pagerintų miesto vizualinį įvaizdį, suteiktų modernumo, sukurtų vientisą ir estetišką informacinės reklamos erdvę, būtų sudaryta galimybė prekybos centrams ir kitiems verslo subjektams, įstaigoms reklamuotis vienoje tam pritaikytoje vietoje. Savivaldybės meras Mantas Varaška siūlė žvelgti ne į finansinę šio reikalo pusę, bet į estetinę.
Taryba pritarė, kad reklaminis pilonas Kazlų Rūdoje būtų įrengtas ir patvirtino nuomos kainas.
Didinamas „Kazlų Rūdos energijos“ įstatinis kapitalas
Taryba pritarė siūlymui Savivaldybės turtą investuoti į uždarąją akcinę bendrovę (UAB) „Kazlų Rūdos energija“ didinant bendrovės įstatinį kapitalą ir išleidžiant 102129 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė ‒ 29 Eur. Perduodamas turtas įvertintas 2961751 Eur. Tikimasi, kad ši investicija leis dar labiau plėtoti ir kurti infrastruktūrą, naudingą visuomenei.
Meras, akcentuodamas šio klausimo svarbą, paminėjo, kad Savivaldybės administracija keletą metų mieste vykdė finansiškai, techniškai ir dokumentaliai ypač sudėtingą darbą – ieškojo keliolikos kilometrų paviršutinių vandens nuotekų sistemų, prisijungimų, šakų, atšakų, kurios iš esmės paklotos prieš dešimtis metų, bet nebuvo įtrauktos į dokumentus. Jas reikėjo surasti ir susisteminti į tinkamas bylas.
Pasak mero, daugelis gatvių projektų, kurie rengiami Kazlų Rūdoje, rengiami be leidimo prisijungti prie Kazlų Rūdos nuotekų sistemos, siekiant išsaugoti dabartinius pajėgimus. Prekybos tinklas „Norfa“ taip pat negavo teisės prisijungti prie Savivaldybės paviršinių nuotekų tinklų ir buvo priversti investuoti į kelių šimtų kubinių metrų rezervuarus jų pačių teritorijoje.
Norima ištaisyti klaidą
Taryba svarstė žemės mokesčio tarifus 2026 metų mokestiniam laikotarpiui. Pasak Finansų skyriaus vedėjos Vaidos Makaveckienės, juos patikslinti būtina siekiant atitaisyti klaidą, kuri buvo padaryta tvirtinant žemės mokesčio tarifus 2024–2026 metams. „2024 metų gegužę vykusiame Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos posėdyje svarstant žemės mokesčio tarifus ateinantiems metams buvo palikti galioti 2023-iesiems nustatyti tarifai. Tačiau dėl techninės klaidos sprendimo projekto rengėjas norminiam teisės aktų registravimui pateikė kitą dokumento versiją, tą, kuriai Taryba posėdžio metu nepritarė.
Dėl šios priežasties buvo įregistruotas Tarybos valios neatitinkantis teisės aktas, 2025 m. mokestinio laikotarpio tarifai, pagal kuriuos Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) paskaičiavo ir pateikė mokesčių mokėtojams žemės mokesčio deklaraciją“, – aiškino vedėja. Šie mokesčiai buvo didesni negu juos patvirtino Taryba.
Klaida lėmė, kad gyventojams ir juridiniams asmenims išaugo žemės mokestis. Dėl padarytos klaidos Savivaldybės administracija kreipėsi į Teisės aktų duomenų tikslinimo registrą, prašydama atitaisyti klaidą. Bet minėta komisija atmetė prašymą, argumentuodama, kad praėjo daugiau nei metai, mokėtojams išsiuntinėtos deklaracijos.
Siekdama atitaisyti teisingumą ir pakeisti žemės mokesčio tarifus, kad žmonėms būtų sumažintas žemės mokestis, Savivaldybės administracija paskaičiavo ir pateikė Tarybai posėdyje svarstyti ir tvirtinti naujus tarifus. Juos dar pakoregavo Ūkio, turto, žemės ūkio ir teisėsaugos reikalų komiteto nariai. Taryba pritarė žemės mokesčio pakeitimams. Belieka tikėtis, kad šį sprendimą priims ir Vyriausybės atstovo institucija bei VMI. Meras informavo, kad darbuotojas, padaręs klaidą, buvo atleistas iš darbo.
Šie metai geri, ateinantieji nuteikia viltingai
Meras M. Varaška aptarė svarbius dabartinių metų ir ateinančių aspektus. Pasak mero, vienas nedidelis geras ženklas, kad šiam posėdžiui nebuvo gauta Vyriausybės atstovo pastabų, reikalavimų. Antrasis geras ženklas – kiek netikėtas, bet malonus. Savivaldybės taryba sulaukė pagyrimo dėl taktiško ir etiško Tarybos posėdžių darbo. „Neva lyginant su kitų savivaldybių tarybų posėdžiais Kazlų Rūda išsiskiria dalykiškumu, kultūringumu. Šie pastebėjimai skirti visiems Tarybos nariams ir Administracijai, kuri nepaleidžia į mus pomidorų, miltų maišelių ar dar kažko“, – sakė M. Varaška.
Meras trumpai įvertino 2025 metų įvykius. Pasak Savivaldybės vadovo, metai buvo sudėtingi, bet geri. „Padarėme apie 80 proc. suplanuotų darbų, ypač pradėjo judėti infrastruktūriniai sprendimai, sudarytos ilgametės takų, gatvių asfaltavimo, greideriavimo, trinkelių klojimo sutartys, todėl nebereikės atlikti pirkimų dėl atskirų objektų kiekvieną kartą“, – kalbėjo meras.
Pasak M. Varaškos, sunkiai, bet pasiruošta jau dešimt–penkiolika užduočių kitų metų viešiesiems pirkimams, kurie turės įtakos miesto ir gyvenviečių aplinkos gerinimui. Džiugina sparčiai judanti daugiabučių renovacija, šiemet septyniuose–aštuoniuose daugiabučiuose baigiami atnaujinimo darbai. Apie 270 butų yra kitokios kokybės namuose. 2026 metams numatyta renovuoti dar tiek daugiabučių, kuriuose yra 450 butų. Planuose – ir sutvarkyti šių daugiabučių kiemus.
– Ką turime įdomaus kitiems metams? Drįstu įvardinti tokį visus stebinantį realų sumanymą, kurį ruošiasi įgyvendinti kelios savivaldybės, – įsirengti universalaus pritaikymo požeminę struktūrą. Mūsų paruoštas projektinių sąlygų sąvadas yra požeminė šaudykla. Kalbame apie sklypą, kurį perimame iš Lietuvos geležinkelių prie miesto autobusų stoties“, – kalbėjo meras.
Pasak M. Varaškos, numatytos net keturios šio projekto paskirtys. Tai ir šaudykla, mokymosi šaudyti vieta, universali pagrindinė slėptuvė tūkstančiams miesto gyventojų su tinkamomis atsargomis. Tai – ir parkingas, gali būti ir laisvalaikio infrastruktūra, tas pats parkūras (pranc. parkour) – judėjimo menas ir sporto šaka) arba riedučių parkas. „Pramušti šią idėją per Krašto apsaugos ministeriją ir Vyriausybę bus pagrindinis mano uždavinys kitiems metams. Ačiū jums už visokius požiūrius, visokius sprendimus, visokias iniciatyvas. Nebūtų skirtingų plunksnų, tai paukščiai nebūtų raibi. Iki kitų susitikimų ateinančiais metais“, – sakė M. Varaška.
