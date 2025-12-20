Teismas kvietė pažinti teisingumo puoselėtojus

"Suvalkiečio" inf.

Gruodžio 15-ąją, Lietuvos teismų dieną, visoje šalyje vyko „Atvirų teismų“ diena. Ja siekiama užmegzti artimesnį ryšį su visuomene. Šia proga duris atvėrė ir Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai. Paminėti ypatingą šventę Marijampolės apylinkės teismo salėje susirinko teismo bendruomenė ir socialiniai partneriai. Marijampolės apylinkės teismo pirmininko Laimondo Noreikos teigimu, tai diena, skirta ne tik teismo bendruomenei, bet ir visuomenei.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas prof. dr. Aurelijus Gutauskas, Marijampolės apylinkės teismo pirmininkas Laimondas Noreika ir teismo kanclerė Dovilė Pangonytė sveikino susirinkusius į „Atvirų teismų“ dieną. / Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Lietuvos teismų diena Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose prasidėjo šventiškai. Teismo posėdžių salėje susirinko garbūs svečiai ir įstaigos bendruomenė. Čia pasidžiaugta ilgamečiu bendradarbiavimu, socialine partneryste, linkėta stiprybės ir sėkmės profesiniame kelyje.

Marijampolės apylinkės teismo pirmininkas L. Noreika susitikimą pradėjo sveikindamas susirinkusius su Teismų diena. „Ji šiemet kitokia, nei anksčiau. Šiemet ši proga paskirta kilniam tikslui – skleisti informaciją apie mūsų veiklą, teisingumą ir viso to svarbą visuomenei“, – sakė L. Noreika.

Į „Atvirų teismų“ dienos atidarymą atvyko Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros atstovai. „Ši diena svarbi ne tik teismams, bet ir visai valstybei ir visuomenei, nes tai nepriklausomų teismų diena.

Teismo pirmininkas Laimondas Noreika sveikinimo žodžius ir padėkos raštus skyrė ne tik šventėje dalyvavusiems svečiams, bet ir Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų bei Vilkaviškio rūmų Šakiuose kolektyvams.

Teismai yra teisinis valstybės pagrindas ir nuo jūsų sprendimų priklauso visuomenės pasitikėjimas teismais ir teisingumu. Linkime išlikti stipriems ir nepriklausomiems jūsų sunkiame bei atsakingame darbe“, – sakė Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros atstovai.

Linkėjimus perdavė ir Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Harimantas Poškevičius: „Linkime, kad jūsų sprendimus kasdien lydėtų ne tik šaltas protas ir kompetencija, bet ir širdis.“

