Želsva nušvito Šviesos dieną…
Žiemos švenčių laukimas Želsvoje prasidėjo dar rudenį. Nutarėme susivienyti ir kartu su Marijampolės kultūros centro (MKC) Želsvos skyriumi bei Želsvos progimnazija surengti akciją „Šiluma dalintis gera“. Surengėme žvakių liejimo edukaciją, jos metu bendruomenės nariai pagamino žvakeles, progimnazijos mokiniai prikepė gardžių sausainių.
Paruošėme 20 krepšelių, į kuriuos dar įdėjome po atviruką su šiltais palinkėjimais ir po du kalėdaičius – kaip ramybės ir bendrystės simbolį ir gruodžio pradžioje išdalinome seneliams, neįgaliems, vienišiems želsviečiams, kurie kažkada kūrė Želsvą ir daug prisidėjo prie gražios jos dabarties.
…Na, o kalėdinės dekoracijos buvo pradėtos ruošti dar vasaros pabaigoje. Rima Hube iš vytelių nupynė du elnius, gamino roges. Simona Leveckienė su šeima gamino dekoracijas eglei-laikrodžiui, prie laikrodžio puošybos prisidėjo jos tėtis Avidijus Luckus. Sigutis Jundulas atnaujino užrašą AŠ¤ŽELSVĄ ir pagamino stirniukų šeimyną. Živilė ir Ričardas Baltuškoniai, Judita ir Audrius Liudvinaičiai pagamino būrį choristų-nykštukų.
Visa Želsvos kaimo bendruomenės taryba darbavosi, kad Želsvos skveras sužibėtų visiems ir dėl visų. Vieni rūpinosi, kad skveras būtų tvarkingas, kiti – kad elektra pasiektų kiekvieną skvero kampelį. Likus savaitei iki Šv. Liucijos (Šviesos) dienos visi susibūrę kartu įgyvendino kiekvieną sumanymą.
Tik kartu, savo dėmesiu šalia esančiam, savo rankomis ir darbu mes galime sukurti STEBUKLUS. Todėl ir žiemos šventės pavadinimas „Stebuklingas Želsvos skvero sužibėjimas“. Nė viena šventė ar renginys neapsieina be mūsų kultūros darbuotojos Gretos Sabašinskienės, kuri visada atskuba su savo idėjomis ir sumanymais, o visas šventes papuošia savo balsu.
Labai džiaugiamės visų mūsų bendradarbiavimu. Žinau, kad tik pasiūlius idėją prisijungs ir mokykla, ir biblioteka, ir MKC Želsvos skyrius, visada pagalbos ranką išties seniūnija.
Po vieną mes – tik statistiniai vienetai, kartu mes – BENDRUOMENĖ.
Judita LIUDVINAITIENĖ, Želsvos kaimo bendruomenės pirmininkė
Komentarai nepriimami.