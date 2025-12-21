Marijampolės krepšinio forumas subūrė krepšinio profesionalus
Jau tapo tradicija, kad artėjant Kalėdoms Marijampolės krepšinio bendruomenė susitinka ne tik sporto salėje lieti prakaito, bet ir Marijampolės krepšinio forume prasmingai diskusijai apie krepšinio bendruomenės iššūkius, galimybes bei ateities vizijas.
Šiemet patirtimi, įžvalgomis ir patarimais su Marijampolės krepšinio bendruomene renginio iniciatorius Deividas Jurkša kartu su organizatoriais – krepšinio klubu „BC Sūduva“ ir „Sūduvos regiono kultūros ir sporto centru“ – į Marijampolę pakvietė ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje žinomas, puikiai atpažįstamas krepšinio žvaigždes.
Tarp jų – viena geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkių Gintarė Petronytė, krepšinio treneris ir komentatorius Tomas Purlys, Eurolygos ir LKL teisėjas Jurgis Laurinavičius bei vienas geriausių sporto teisės specialistų Lietuvoje Audrius Biguzas.
– Džiaugiuosi, kad prieš ketverius metus gimusi renginio idėja išaugo į gražią ir prasmingą tradiciją. Marijampolės krepšinio forumas tapo pasaulinio lygio krepšinio profesionalų susitikimų vieta. Būtent toks ir buvo siekis – į Marijampolę sutelkti aukščiausio meistriškumo krepšinio atstovus, kurie savo patirtimi ir įžvalgomis prisidėtų prie Marijampolės krepšinio bendruomenės augimo, – kalbėjo renginio sumanytojas Deividas Jurkša.
Forumo metu buvo paliesta daug krepšinio bendruomenei aktualių temų – nuo sporto teisės ir klubų veiklos principų iki žaidėjų karjeros pasirinkimų, teisėjavimo specifikos bei žiūrovų kultūros ugdymo. Diskusijose netrūko praktinių įžvalgų ir platesnio požiūrio į krepšinio procesus, kurie formuoja šiuolaikinę krepšinio kultūrą.
Forumas sukūrė ne tik prasmingą diskusiją, bet ir paskatino Marijampolės krepšinio bendruomenę pažvelgti į sportą ne tik kaip į žaidimą, bet ir kaip į platesnę vertybių, taisyklių ir tarpusavio santykių sistemą.
Komentarai nepriimami.