Marijampolės krepšinio forumas subūrė krepšinio profesionalus

"Suvalkiečio" inf.

Jau tapo tradicija, kad artėjant Kalėdoms Marijampolės krepšinio bendruomenė susitinka ne tik sporto salėje lieti prakaito, bet ir Marijampolės krepšinio forume prasmingai diskusijai apie krepšinio bendruomenės iššūkius, galimybes bei ateities vizijas.

Eurolygos ir LKL teisėjas Jurgis Laurinavičius, buvusi krepšininkė Gintarė Petronytė, krepšinio treneris ir ekspertas Tomas Purlys įsitraukė į diskusiją apie krepšinio aktualijas ir iššūkius. / Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
Renginio sumanytojo Deivido Jurkšos sūnus trečiokas Tauras, krepšiniu susižavėjęs nuo mažens, pasakojo, kas jį motyvuoja žaisti.

Šiemet patirtimi, įžvalgomis ir patarimais su Marijampolės krepšinio bendruomene renginio iniciatorius Deividas Jurkša kartu su organizatoriais – krepšinio klubu „BC Sūduva“ ir „Sūduvos regiono kultūros ir sporto centru“ – į Marijampolę pakvietė ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje žinomas, puikiai atpažįstamas krepšinio žvaigždes.

Deividas Jurkša džiaugėsi, kad jau ketvirtus metus iš eilės į Marijampolę pavyksta suburti pasaulinio lygio krepšinio atstovus.

Tarp jų – viena geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkių Gintarė Petronytė, krepšinio treneris ir komentatorius Tomas Purlys, Eurolygos ir LKL teisėjas Jurgis Laurinavičius bei vienas geriausių sporto teisės specialistų Lietuvoje Audrius Biguzas.

– Džiaugiuosi, kad prieš ketverius metus gimusi renginio idėja išaugo į gražią ir prasmingą tradiciją. Marijampolės krepšinio forumas tapo pasaulinio lygio krepšinio profesionalų susitikimų vieta. Būtent toks ir buvo siekis – į Marijampolę sutelkti aukščiausio meistriškumo krepšinio atstovus, kurie savo patirtimi ir įžvalgomis prisidėtų prie Marijampolės krepšinio bendruomenės augimo, – kalbėjo renginio sumanytojas Deividas Jurkša.

Marijampolės krepšinio bendruomenė antradienį susitiko intelektualiai diskusijai apie krepšinio iššūkius ir galimybes.

Forumo metu buvo paliesta daug krepšinio bendruomenei aktualių temų – nuo sporto teisės ir klubų veiklos principų iki žaidėjų karjeros pasirinkimų, teisėjavimo specifikos bei žiūrovų kultūros ugdymo. Diskusijose netrūko praktinių įžvalgų ir platesnio požiūrio į krepšinio procesus, kurie formuoja šiuolaikinę krepšinio kultūrą.

Forumas sukūrė ne tik prasmingą diskusiją, bet ir paskatino Marijampolės krepšinio bendruomenę pažvelgti į sportą ne tik kaip į žaidimą, bet ir kaip į platesnę vertybių, taisyklių ir tarpusavio santykių sistemą.

Kultūra

Prasmingas bendravimas tęsiasi
Igliaukos bibliotekoje – prasmingos dienos
Velykų nuotaiką į J. Basanavičiaus aikštę jau atvežė traukinys
Kultūros ministrė: „Kultūrinė gyvybė regionuose tikrai egzistuoja – ji dažnai yra bendruomenes telkiantis pamatas“

Įvykiai

Į Kalvariją išminuotojai vyko kelis kartus
NKVC: Varėnos rajone naktį galimai nukrito dronas
Vyrą mirtinai suvažinėjęs automobilis paspruko
Policijai pasipriešino už smurtą sulaikomas vyras

Verslas

Vertimo paslaugos internetu: kaip veikia šiuolaikiniai sprendimai
Inžinerijos pulsas 24/7: Rytis Bortkevičius apie nematomą darbą, be kurio viskas sustotų
Marijampolės verslo bendruomenė aptarė pasaulio ekonomikos tendencijas
Brangstančios trąšos keičia ir tręšimo planus

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos