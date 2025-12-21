Simbolinis miesto raktas sugrįš į savo vietą
Į „Suvalkiečio“ redakciją paskambinusi skaitytoja Rasa teiravosi, kodėl Marijampolės centre iki šiol nėra atkurtas paminklinis ženklas prie pastato Kęstučio g.1, buvusios senosios miesto rotušės, sienos. Šiame pastate dabar yra įsikūręs Migracijos apskrities departamento Marijampolės padalinys bei optikos parduotuvė. Dabar akis bado tik rakto vietoje likęs metalinis strypas.
Skaitytojams priminsime, kad 2022 metų gegužės 26-ąją, per Miesto dienų šventę, ant šio pastato iškilmingai buvo atidengta architektūrinė kompozicija. Ją sudaro atminimo lenta, primenanti, kad šiame pastate 1931–1940 metais dirbo miesto burmistras Juozas Maurukas, taip pat išvardinti ir kiti keturi tarpukario Marijampolės burmistrai. Po šia lenta buvo pritvirtintas solidus iš granito pagamintas simbolinis miesto raktas. Kompoziciją sukūrė žinomas skulptorius Zigmas Buterlevičius.
Miesto centre esanti kompozicija domino ir marijampoliečius, galinčius daugiau sužinoti apie Sūduvos sostinės istoriją, ir svečius. Deja, šių metų rugpjūčio 13-ąją buvo pastebėta, kad kompozicija apgadinta – nuo postamento nuluptas ir dingęs apie 20 kilogramų svėręs simbolinis miesto raktas. Įvykis buvo užfiksuotas policijoje, žala tada įvertinta 7 tūkstančiais eurų.
Pavogtas raktas buvo rastas netoli nusikaltimo vietos sudaužytas. Nors netoliese šios vietos yra vaizdo stebėjimo kameros, bet minėtos architektūrinės kompozicijos jos neapima. Kas galėjo apgadinti šį kūrinį, dar nenustatyta.
„Suvalkietis“ paklausė skulptoriaus Z. Buterlevičiaus, ar šis kūrinys bus atstatytas ir raktas sugrįš į savo vietą. Pasak menininko, anksčiau čia buvusio rakto atkurti jau buvo neįmanoma, todėl šiuo metu jis kuria naują raktą.
– Jis bus kitoks nei ankstesnis, dar sunkesnis, ir pritvirtinsime naująjį raktą taip, kad jo nebus įmanoma nuplėšti. Ankstesnį raktą nulupę piktadariai, matyt, nesitikėjo, kad jis toks sunkus, todėl išmetė ir raktas suskilo. Tikiuosi, kad naujasis raktas į savo vietą prie buvusios miesto rotušės sugrįš dar iki šių metų pabaigos ar kitų metų pradžioje, – sakė kūrėjas.