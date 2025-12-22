Gruodžio 23 d. „Suvalkietyje” skaitykite:
Vaikams reikia ne adreso. Jiems reikia širdies
„Man Kalėdos – priminimas, kad stebuklai egzistuoja. Tik dažnai juos daro žmonės, ne tik Kalėdų Senelis. Kartais jaučiuosi taip, lyg būčiau ne gyvenimo scenoje, o užkulisiuose. Bet būtent ten ir įvyksta didžiausi stebuklai.
Kas sunkiausia? Matyti, kaip vaikai gyvena su savo dar mažomis, bet labai sunkiomis istorijomis. Kas gražiausia? Stebėti, kaip jos po truputį lengvėja, kuomet atsiranda globojanti šeima.
Ką reiškia ši nominacija? Tai labai stiprus priminimas, kad geriausias vaiko draugas yra tas, kuris išbūna su juo, kai jam sunkiausia, pačiose sudėtingiausiose situacijose.“
Taip prasidėjo Daivos KLIMAVIČIENĖS pokalbis su „Geriausio vaiko draugo“ nominante Edita SAVICKIENE.
Mažais žingsniais į dideles pergales
Artėjančios šventės – vilties, dėkingumo ir tikėjimo laikas. Kai kurioms šeimoms tikėjimas nėra tik šventinis stebuklas – jis lydi kasdien, padėdamas nepasiduodi, eiti pirmyn ir siekti užsibrėžtų tikslų.
Marijampoliečių Simonos ir Tomo Venių įkvėpimas – trimetė dukrelė Liepa. Ji gimė sveika, tačiau netrukus gydytojai pastebėjo pakitimų mažylės smegenyse, kurie lėmė cerebrinio paralyžiaus diagnozę. Dėl to Liepa negali vaikščioti, patiria kitokių fizinių sunkumų. Liepos mama sako, kad jos dukra – neįtikėtinai pozityvi, sociali ir atkakli, todėl ji tiki, kad bendromis specialistų, Liepos ir geradarių pastangomis, mergaitę vieną dieną pavyks pastatyti ant kojų. „Liepa – mūsų stebuklas. Mes jais tikime, kaip ir tuo, kad ji eis“, – įsitikinusi Liepos mama.
„Tegul niekada nepritrūksta idėjų“…
Gavaltuvos kaime (Marijampolės sav.) gyvenanti Laimutė Žilinskienė – aktyvi vietos bendruomenės tarybos narė, savo veikla ir darbais daug prisidedanti, kad Gavaltuvos kaimas būtų gražesnis, kad jame būtų šviesiau, jaukiau ir smagiau čia gyvenantiems žmonėms.
Neseniai Gavaltuvos bibliotekoje bibliotekininkė Rita Griniuvienė su Gavaltuvos kaimo bendruomene buvo surengusi jaukias kalėdines edukacines dirbtuvėles. Jose dalyvavo bibliotekos skaitytojai, bendruomenės nariai ir kiti kaimo gyventojai, o edukaciją vedė L. Žilinskienė. Būtent edukacijos metu sukurtomis dekoracijomis buvo papuošta gruodžio 13 d. įžiebta Gavaltuvos kaimo kalėdinė eglutė.
Šiandien skaitytojų dėmesiui – interviu su Laimute ŽILINSKIENE.
Įspūdingame verslo bendruomenės vakare – apdovanojimai ir marijampoliečiams
Kauno sporto halėje vykusiame verslo bendruomenės šventiniame vakare pagerbti ryškiausi 2025 metų Kauno ir Marijampolės regionų verslo atstovai. Iškilmingame renginyje Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (KPPAR) apdovanojo įmones ir verslo lyderius, per pastaruosius metus demonstravusius tvarumą, inovatyvumą, augimą ir reikšmingą indėlį į regiono bei visos Lietuvos ekonominę gerovę.