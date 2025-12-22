Tegul visas maistas, esantis ant Kūčių ir Kalėdų stalo, būna palaimintas!
Per Kūčias ir Kalėdas virtuvė tampa namų centru. Čia gimsta ir jaukūs ritualai, perduodami iš kartos į kartą. Šios šventės – tai skoniai ir kvapai, kurie sugrąžina į vaikystę. Jų patiekalams skiriame daugiau laiko ir širdies nei įprastą dieną.
Nes Kūčios ir Kalėdos – ne apie skubėjimą, o apie buvimą kartu.
Kokios šventės be grybų?
Jei neturime savo prisirinktų grybų, jų visada galime rasti parduotuvėse. Pastebėjau, kad lentynose puikuojasi stiklainiukai su nuostabiai gražiais marinuotais kelmučiais. Kelmučiai – labai „kūčiški“ grybai, tikrai verti būti ant stalo. Štai kelios skanios ir tradicijoms tinkančios idėjos.
Klasika – marinuoti kelmučiai su svogūnu ir bulvėmis
Patiekale dalyvauja: smulkiai pjaustyti marinuoti kelmučiai, plonais pusžiedžiais pjaustytas svogūnas, šlakelis nerafinuoto aliejaus, juodieji pipirai. Ypač skanu su virtomis ir apkeptomis bulvėmis su lupena.
Kelmučiai su silke
Pagrindiniai šio patiekalo herojai – silkė ir marinuoti kelmučiai.
Reikės silkės, kurią supjaustysime gabaliukais. Šalia jos į lėkštę dėsime garnyrą.
Gaminame garnyrą: į vieną indą sudedame kelmučius, smulkiai pjaustytus baltuosius ir/ar raudonuosius (galima ir abiejų) svogūnus, šiek tiek česnako ir šiek tiek kmynų (juos prieš suberiant reikėtų kiek pašildyti keptuvėje ir pasmulkinti, kad geriau paskleistų skonį). Visą šį gėrį sumaišyti su majonezu. Galima įdėti prieskoninių žolelių (krapų ar petražolių), pipirų ir truputį druskos. Viską gerai išmaišyti ir dėti į silkinę šalia silkės. Patiekalą galima valgyti ir su duona, ir su virtomis bei apkeptomis bulvėmis su lupena.
Nostalgiška mišrainė su šprotais
Receptą pasiūlė mūsų skaitytoja Nijolė, kuri pati sukūrė šį patiekalą. Kai jos tėveliai jau buvo brandaus amžiaus, ji norėjo pagaminti kažką, ką patogu būtų valgyti ir neeikvoti daug energijos kramtymui. Pabandė ir suprato, kad tikrai labai skanu. Tad šią mišrainę ji gamina iki šiol. Jai tereikės tik keleto ingredientų, kuriuos reikia sluoksniuoti. Labai gražiai atrodo stikliniame inde.
Pirmas sluoksnis – šprotai, ant viršaus dedame kubeliais pjaustytas virtas morkas, ant jų – blanširuotus svogūnus. Visa tai užpilame jogurtu arba majonezu. O „viršūnėlė“ – virtas kiaušinis, kurį taip pat susmulkiname. Viskas!
Kalėdoms – apelsinų sultimis ir medumi glazūruota antiena
Skamba prabangiai, ar ne? Bet pasigaminti nesudėtinga.
Reikės:
anties (apie 2–2,5 kg),
2–3 apelsinų,
3–4 šaukštų medaus,
3 skiltelių česnako,
1 šaukštelio druskos, šiek tiek juodųjų pipirų,
1–2 šakelių čiobrelio arba rozmarino,
1 šaukšto sojos padažo arba balzaminio acto.
Antieną nuplaukime ir nusausinkime (oda turi būti kuo sausesnė – tada gražiai apskrus). Odoje padarykime įpjovimus rombais (neperpjaudami mėsos) – tai padės išbėgti riebalams ir oda taps traški. Įtrinkime druska ir pipirais iš visų pusių. Į vidų galima įdėti pusę apelsino, česnako skiltelę, rozmarino šakelę.
Gaminame glazūrą: išspauskime dviejų apelsinų sultis, įdėkime medų, suberkime smulkintą česnaką. Jei mėgstame, supilkime sojos padažą arba balzaminį actą. Viską lengvai pakaitinkime, kol visi ingredientai susijungs (neužvirinkime).
Kepame: į orkaitę, įkaitintą iki 170 °C, ant grotelių dedame antį, apačioje paliekame skardą riebalams subėgti. Antis turėtų iškepti per pusantros–dvi valandas. Kas 25–30 min. antį palaistykime išbėgusiais riebalais. Antroje kepimo pusėje ją aptepkime glazūra. Jei baigiant kepti antis dar nepakankamai apskrudusi, kepimo temperatūrą padidinkime iki 200–210 °C ir kepkime dar 10–15 min.
Išėmus iš orkaitės leiskime antytei dar 10–15 min. pailsėti ir tik tada pjaustykime – mėsa bus sultingesnė.
Prie keptos anties puikiai dera orkaitėje keptos bulvės ir morkos. O galbūt turite savo mėgiamą garnyrą?
Grikių boba
Puiki idėja šventiniam stalui! Šiuo receptu dalinasi Marijampolės profesinio rengimo centro (MTEC) konditerio profesijos mokinė Ugnė Jasulevičiūtė.
Reikės:
250 g grikių miltų,
50 g kvietinių miltų,
250 g sviesto,
5 kiaušinių,
250 g cukraus,
½ stiklinės (apie 120 g) lazdynų riešutų,
1 šaukštelio kepimo miltelių.
Gaminame: kiaušinių trynius ištriname su cukrumi, sudedame išsuktą sviestą, suberiame kapotus riešutus. Įmaišome su kepimo milteliais sumaišytus grikių ir kvietinius miltus. Atskirai išplakame kiaušinių baltymus ir įmaišome į tešlą. Tešlą supilame į sviestu išteptą ir miltais pabarstytą formą. Kepame apie 1 val. orkaitėje 180 °C temperatūroje.
Išskirtinis garnyras su morkomis
Tai saldžiarūgštis, aromatingas garnyras, paruošiamas iš morkų, apšlakstytų alyvuogių aliejumi, apteptų medumi, apibarstytų čiobreliais ir pagardintų druska bei pipirais. O iškeptos apibarstomos fetos sūriu ir šviežiomis žolelėmis.
Gaminame: nuluptas morkas supjaustome išilgai (plonas – per pusę, stambias – į keturias dalis). Jas pamarinuojame su alyvuogių aliejumi, medumi, druska, pipirais ir čiobrelių lapeliais (šviežiais ar džiovintais). Galima paskaninti šlakeliu balzamiko ar skiltele česnako. Viską gerai išmaišykime ir leiskime pasimarinuoti.
Kepame: sudedame morkas ant kepimo popieriumi išklotos skardos vienu sluoksniu. Kepame iki 190–200°C įkaitintoje orkaitėje 25–35 minutes, kol kraštai karamelizuosis, o morkos suminkštės (vieną kartą apverčiame kepimo metu).
Iškepusias morkas sudėkime į gražų indą, užberkime trupinto fetos sūrio ir papuoškite šviežiomis žolelėmis (baziliku, kalendra ar kt.).
Šis garnyras (ir karštas, ir šaltas) puikiai tinka prie mėsos, žuvies patiekalų.
„Tinginys“ – ne toks, kaip įprasta
Recepto autorius Arnas Raulinaitis didžiuojasi, kad šį receptą „palaimino“ net ir mama, kuri avinžirnių nemėgsta – sakė, kad toks „Tinginys“ nė kiek nenusileidžia jos klasikiniam „Tinginiui“. Maistingas, su riešutais, su kūčiukais, natūraliai saldus.
Reikės:
400 g konservuotų avinžirnių,
3 šaukštų 100 proc. natūralios kakavos,
12 didelių, minkštų datulių,
3 kupinų šaukštų riešutų sviesto,
žiupsnio druskos,
100 g norimų riešutų mišinio (jei be kūčiukų, tuomet 150 g),
30 g mažų, traškių kūčiukų (nebūtina).
Gaminame: datules užpilame verdančiu vandeniu ir kol kas atidedame. Nupilame avinžirnių skystį, gerai nusausiname. Pasmulkiname riešutus (labai smulkiai nereikia). Į plakiklį (galima naudoti ir rankinį) dėkime nusunktas datules be kauliukų ir avinžirnius, susmulkinkime iki vientisos masės. Ją sudėkime į dubenį, berkime kakavą, druską, dėkime riešutų sviestą ir gerai išmaišykime šaukštu. Suberkime riešutus ir kūčiukus (jei dėsime), dar kartą gerai išmaišykime, dėkime ant kepimo popieriaus ir suformuokime tinginį (arba paprasčiau – dėkime į kepimo formą, išklotą kepimo popieriumi, ir gerai suspauskime). Padėkime į šaldytuvą mažiausiai 6 val., geriausiai per naktį.
Pjauti itin aštriu peiliu, nes gali šiek tiek trupėti.
Skanių ir ramių švenčių!