2025-ieji užbaigti tvirta pergale

"Suvalkiečio" inf.

„URBO-NKL“ pirmaujantys „Sūduvos-Mantingos“ krepšininkai šventinį laikotarpį pasitiks puikios nuotaikos. Per paskutiniąsias 2025 metų rungtynes marijampoliečiai namie 81:60 (16:24, 20:8, 20:18, 25:10) įveikė „Jurbarko-Kario-Manvesta“ ekipą, kuri buvo laimėjusi triskart iš eilės.

Augustino MEŠKELEVIČIAUS nuotrauka

Rezultatyviausias rungtynių žaidėjas buvo Domantas Vilys, per 28 minutes pelnęs 18 taškų, atkovojęs 4 kamuolius, atlikęs du rezultatyvius perdavimus bei sugeneravęs 16 naudingumo balų.

Gruodį be nesėkmių žengę Sūduvos krašto atstovai 2025-uosius baigė fiksuodami aštuonių pergalių seriją. Ilgiausia pergalinga atkarpa šį sezoną priklauso Kėdainių sporto centrui, kuris triumfavo devyniskart paeiliui.

