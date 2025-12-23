2025-ieji užbaigti tvirta pergale
„URBO-NKL“ pirmaujantys „Sūduvos-Mantingos“ krepšininkai šventinį laikotarpį pasitiks puikios nuotaikos. Per paskutiniąsias 2025 metų rungtynes marijampoliečiai namie 81:60 (16:24, 20:8, 20:18, 25:10) įveikė „Jurbarko-Kario-Manvesta“ ekipą, kuri buvo laimėjusi triskart iš eilės.
Rezultatyviausias rungtynių žaidėjas buvo Domantas Vilys, per 28 minutes pelnęs 18 taškų, atkovojęs 4 kamuolius, atlikęs du rezultatyvius perdavimus bei sugeneravęs 16 naudingumo balų.
Gruodį be nesėkmių žengę Sūduvos krašto atstovai 2025-uosius baigė fiksuodami aštuonių pergalių seriją. Ilgiausia pergalinga atkarpa šį sezoną priklauso Kėdainių sporto centrui, kuris triumfavo devyniskart paeiliui.