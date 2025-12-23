Kauno apygardos teismas paskelbė nuosprendį Marijampolės vicemero baudžiamojoje byloje
Šiandien Kauno apygardos teismas išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje buvęs Marijampolės tarybos narys ir dabartinis mero pavaduotojas Artūras Visockis buvo kaltinamas piktnaudžiavimu, dokumentų suklastojimu bei turto pasisavinimu ir pripažino jį kaltu dėl visų minėtų veikų padarymo.
Kaltinamasis kaltu neprisipažino, teigė, kad nebuvo prievolės fiksuoti savo visų kelionių, kadangi buvo daug išvykų, renginių, galėjo atsirasti klaidų ar neatitikimų jo teikiamose ataskaitose. Nurodė neatsimenantis visų kuro užpylimo aplinkybių, nežinantis automobilio detalių pavadinimų ir ką reikėjo keisti eksploatuojant automobilius. Teismas kaltinamojo parodymus vertino kaip siekį išvengti baudžiamosios atsakomybės.
Teismas nustatė, kad kaltinamasis Artūras Visockis Marijampolės savivaldybės administracijai pateikė 23 vnt. tarybos nario išlaidų suvestines, kuriose nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis – 2019 m. birželio mėn. – 2021 m. rugpjūčio mėn. laikotarpiu patirtas išlaidas, kurios nebuvo susijusios su tarybos nario veikla, tai yra: įvairių degalų rūšių, autodetalių ir auto serviso paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo čekių už 3 479,44 Eur.
Teismas, įvertinęs visą bylos medžiagą sprendė, kad kaltinamasis piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi, siekdamas asmeninės turtinės naudos, sistemingai klastojo dokumentus bei sukčiaudamas įgijo svetimą turtą – Marijampolės savivaldybės tarybos nario veiklai atsiskaityti skirtas lėšas, sistemingai klastojo tikrus dokumentus, tarybos nario išlaidų suvestines. Minėtose suvestinėse įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas kuro ir transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla, juos teikė Marijampolės savivaldybės administracijos buhalterijai tikslu pagrįsti (atsiskaityti) už gautą išmoką, skirtą išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla. Tokiais veiksmais kaltinamasis padarė BK 182 straipsnio 1 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikalstamas veikas.
„Kaltinamojo kaltę pagrindžia išlaidų suvestinės ir jas pagrindžiantys dokumentai (kvitai) bei prie išlaidų suvestinių pridėti kvitai įvairiomis sumomis. Duomenys apie panaudotą banko mokėjimų kortelių kiekį atsiskaityti už degalus (21-na skirtinga kortelė, nepriklausanti kaltinamajam)“ – rašoma nuosprendyje.
Teismo vertinimu, minėtais veiksmais kaltinamasis padarė didelę neturtinę žalą – Marijampolės savivaldybės administracijai – nes buvo pakirstas pasitikėjimas šia institucija, sumenkintas jos autoritetas visuomenės tarpe, taip pat padarė ir 3 479,44 Eur turtinę žalą Marijampolės savivaldybės administracijai.
Teismas nuteistajam paskyrė galutinę subendrintą 100 MGL (5 000 eurų) dydžio baudą bei paskyrė baudžiamojo poveikio priemonę – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimą 3 metams. Spręsdamas dėl bausmės skyrimo teismas atsižvelgė į tai, kad jis teisiamas pirmą kartą, yra viena atsakomybę lengvinanti aplinkybė (savo noru atlygino padarytą žalą) ir nėra nustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių.
Kauno apygardos teismo 2025 m. gruodžio 23 d. nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
