Kur pažvelgsi – visur šnarpščia
Sergamumas gripu, COVID-19, ūmiomis virusinėmis kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) pastarosiomis savaitėms didėja. Ypač serga vaikai: moksleiviai, darželinukai. Grįžę iš įstaigų į namus vaikai ligomis pasidalija su visa šeima ir šnarpščiančių, kosinčių šalia mūsų vis daugiau.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, Lietuvoje praėjusią savaitę bendras sergamumo šiomis ligomis rodiklis siekė 1246 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumas buvo Panevėžio apskrityje, didžiausias – Vilniaus. Epideminį sergamumą siekė septynios savivaldybės. Lyginant su ankstesne savaite sergančių gripu padidėjo beveik dvigubai. COVID-19 liga ir ŪVKTI sergamumas taip pat padidėjo. Praėjusią savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyti 173 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 48. Registruoti du mirties nuo COVID-19 ligos atvejai. Nuo gripo mirusių neužregistruota.
Marijampolės apskrityje nustatyta 516 gripo atvejų, viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sirgo 829 asmenys, COVID-19 – 29 gyventojai.
Sergamumas gripu ypač didėja tarp vaikų. Dažnai dėl ligos komplikacijų tenka gydytis ligoninėse. Čia gydomų pacientų skaičius auga, vaikai praėjusią savaitę sudarė 67 proc.
Vaistinėse irgi perkama kur kas daugiau vaistų nuo šių ligų. Taip pat pirkėjai vis dažniau prašo greitųjų testų, ypač kombinuotų, kur nustatoma ir gripo, ir COVID-19 liga.
„Norfos“ vaistinės Marijampolėje vaistininkės sako, kad daugėja žmonių, perkančių vaistus nuo vadinamųjų peršalimo ligų. Pacientai prašo medikamentų, kurie mažina temperatūrą, lengvina kosulį ir slogą. Tai – paracetamolis ir įvairūs mišiniai su juo.
Tad šiuo metu labai svarbu prisiminti ir laikytis prevencinių priemonių: rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo bei skiepytis nuo gripo ir COVID-19. Vengti, ypač su mažais vaikais, didesnių susibūrimo vietų. Ypač svarbu pajutus simptomus nesilankyti žmonių susibūrimuose, neiti į darbą, ugdymo įstaigas, kad neplatintume virusų ir neužkrėstume kitų.
Per šventinį laikotarpį norisi susitikimų, bendrystės, dalyvavimo bendruomeniniuose renginiuose. Vis dėlto reikėtų elgtis atsakingiau: pajutus pirmuosius negalavimus, nevykti į svečius pas garbaus amžiaus žmones, vengti vakarėlių, vaikų švenčių. Gripas ypač pavojingas senjorams ir vaikams.
