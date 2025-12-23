Sandra ir Viktoras | 01.22 Marijampolė
Po įspūdžiais ir emocijomis pripildyto Sandros ir Viktoro gražiausio karjeros koncerto, sulaukta daugybė tikrų bei nuoširdžių gerbėjų žinučių ir prašymų pratęsti šią muzikinę šventę. Klausytojams panorus dar kartą išgyventi Sandros ir Viktoro kūrybos istoriją ir artimą ryšį su klausytojais, nuspręsta surengti išskirtinį koncertų turą po Lietuvą.
Jau netrukus Sandra ir Viktoras atvyks į penkis šalies miestus – Marijampolę, Šiaulius, Alytų, Kretingą ir Panevėžį, kur kiekvienam iš Jūsų dovanos ypatingą – nuoširdumo ir energijos kupiną programą. Šiuose koncertuose skambės tiek gerai pažįstamos, pamiltos dainos, tiek naujausi kūriniai, kuriuos atliks kartu su profesionalia gyvo garso grupe, sukurdami dar stipresnį ir autentiškesnį muzikinį patyrimą.
Kviečiame leistis į muzikinius prisiminimus bei švęsti kartu – juk kiekvienas susitikimas su Jumis yra ypatingas!
Bilietus platina Bilietai.lt – https://bit.ly/Sandra_ir_Viktoras_Marijampolė ir kultūros centras.
