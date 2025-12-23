Prieš visuomenininko kelionę į Ukrainą – nemalonumai Marijampolėje
Vakar Marijampolės policijos komisariato pareigūnai gavo 51 metų vyro pareiškimą, kad išvakarėse nepažįstamas vyriškis Marijampolėje, J. Basanavičiaus aikštėje, grasino su juo susidoroti, nukreipdamas į jį ginklą. Pareiškėjas yra Vilkaviškio rajono gyventojas, savaitgalį lankęsis Marijampolėje.
Policijos atstovai apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti asmens sveikatą žiniasklaidai pateikė tiek informacijos: „Konflikto priežastis ir kitas įvykio aplinkybes aiškinasi pareigūnai. Pranešimas apie įtarimus šiuo metu niekam nėra įteiktas“.
Tačiau socialiniuose tinkluose bei portaluose apie šį incidentą detalesnė informacija pasklido bematant. Paaiškėjo, kad vienas iš konflikto dalyvių yra žinomas aktyvus Ukrainos rėmėjas, viešosios įstaigos „Tarptautinis Ukrainos draugų fondas“ vadovas Valdas Bartkevičius.
Pagalbą į Ukrainą gabenantis vyras prieš metus skaudžiai nukentėjo kariaujančioje šalyje. Jam buvo nutraukti keli pirštai, kai rankose sprogo paketas, kurių specialiai palieka rusai, kad sprogmeniu susižalotų Ukrainos kariai ir savanoriai.
Marijampolėje vykusio ir nufilmuoto incidento dalį savo feisbuko paskyroje paskelbė pats V. Bartkevičius. Videosiužete girdėti, kad aršiai barasi du vyrai. Vienas jų – V. Bartkevičius. Asmens, kuriam galimai buvo grasinama, įraše nesimato, girdėti tik jo balsas.
Kaip V. Bartkevičius grasino ginklu, įraše neužfiksuota.
Incidentas įvyko automobilių aikštelėje prie viešbučio.
Po pikto apsižodžiavimo V. Bartkevičius įsėdo į automobilį „Ford“, kurį vairavo žilabarzdis vyras, ir išvažiavo.
Filmuotojas reikalavo, kad jie nevažiuotų, nes atvyksta policija, piktinosi, jog uždengti „Ford“ registracijos numeriai.
„Trumpas sustojimas Marijampolėje buvo susijęs tik su logistika – važiavimu į Ukrainą. Tai buvo techninis sprendimas, ne vieša akcija. Vis dėlto saugumo prasme tai buvo klaida: atsirado žmonių, kilo konfliktas.
Konfliktų aš neieškau ir jų nenoriu. Mano tikslas yra kitas – laimėti prieš Rusijos pasaulį ten, Ukrainoje. Aš tikiu, kad mes laimėsime“, – po incidento parašė V. Bartkevičius savo feisbuko paskyroje.
Tiesą sakant, apie incidentą Marijampolėje V. Bartkevičius paskelbė ir kitą įrašą:
„Puikus miestas Marijampolė. Tik gaila, kad Ukrainos karo veteranas Denisas turėjo sudalyvauti „razborkėse“ su vietiniais celofanais. Deja, šios faunos su „ušankėmis“ rasi kiekviename mieste, bet kas galėjo žinoti, kad jie akylai stebi mano veiklą socialiniuose tinkluose ir atsivilks surengti provokacijos.
Taip, aš – ginkluotas, o Denisas – karys, turintis didelę karinę patirtį. Mus išprovokuoti muštynėms ar susišaudymui būtų didžiulė dovana Kremliui. Todėl bendravome ir bendrausime su policija, spręsdami tokio tipo konfliktus.
Filmavęs mus asmuo neparodė savo bičiulio, kuris vijosi mane ir norėjo pulti.
Šiomis dienomis gavau šimtus grasinančių žinučių ir grėsmę savo gyvybei vertinu rimtai“, – savo feisbuko paskyroje rašė V. Bartkevičius.
Beje, uždengti „Ford“ registracijos numeriai pro pareigūnų akis nepraslydo. Dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimo vairuotojui pradėta administracinio nusižengimo teisena.
V. Bartkevičius savo paskyroje feisbuke rašo, kad šiuo metu jau yra pasiekęs Ukrainą. Praėjusią savaitę socialiniuose tinkluose apie jį daug buvo rašoma dėl to, kad prie Seimo vykusiame mitinge, kuriuo buvo protestuojama prieš LRT veiklą reglamentuojančias įstatymo pataisas, V. Bartkevičiui į veidą ranka sudavė Antanas Kandrotas-Celofanas. Šis po to trumpam buvo sulaikytas.
Būtent yra priekabiaujama prie Bartkevičius, žmonės norėjo pasidžiaugti Kalėdų eglutė kai atsivilko paskui jį ir Ukrainos veteraną kažkokie loderiai
Kodėl tamsta Bartkevičius nepasisako, kad spjovė Celofanui į veidą, dar meluoja, jį jau visi žino,kas do tipas, koks žodynas pas jį ir dar prie vaikų.
Ne uz dyka gavo i snuki, o uz pazeminima ir vaflius
Komentarai nepriimami.