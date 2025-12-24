Artėjant šventėms, kūrėme jaukumo šviesą
Žvakės turi turtingą istoriją, simbolizuojančią šviesą, viltį ir dvasinį ryšį su dieviškumu, ir jų naudojimas išliko svarbus per amžius. Šiandieninės, modernios žvakės gaminamos iš įvairių medžiagų – sojos vaško, parafino – ir naudojamos ne tik patalpoms apšviesti, bet ir aromaterapijai, dekoravimui, meditacijai bei įvairioms šventėms.
Valavičių bibliotekoje vieną gražią gruodžio popietę buvo surengta žvakių gamybos edukacija „Kurkime jaukumo šviesą“. Žvakių gamybos edukacija – tai unikali galimybė ne tik mokytis praktinių įgūdžių, bet ir patirti kūrybinį procesą ramioje, bendruomeniškoje aplinkoje. Ši veikla jungia rankų darbą su mokymusi, skatina bendravimą ir gilesnį ryšį su kultūrine bei gamtos aplinka. Bendras kūrybinis procesas suartina žmones ir turi teigiamą poveikį bendruomeniškumui bei emocinei sveikatai.
Kartu liejant žvakes dalijamasi idėjomis, patarimais, patirtimi. Taip sukuriama draugiška atmosfera, kurioje galima giliau pažinti vienas kitą.
Žvakių liejimas leidžia laisvai eksperimentuoti su spalvomis, kvapais, formomis, todėl ugdoma kūrybinė išraiška. Tai smagus būdas atrasti naujus talentus ar pomėgius. Rankų darbas, įtraukiantis į kūrybinį procesą, padeda atitraukti mintis nuo kasdieninių rūpesčių ir atsipalaiduoti. Ši veikla padeda atkurti vidinę ramybę. Tai gali būti meditacinis procesas, skatinantis atsipalaidavimą ir vidinę harmoniją.
Tokio pobūdžio veikla ne tik suteikia galimybę mėgautis rankų darbo rezultatais, bet ir sukuria stipresnį emocinį ryšį su aplinkiniais. Žvakių gamyba ne tik leidžia išreikšti kūrybiškumą, bet ir suteikia galimybę pasidalinti savo darbu su kitais. Savo gamybos žvakės gali būti panaudojamos dovanoms, namams dekoruoti, taip pat renginiuose, asmeniniuose ritualuose ir kt. Smagi ir kūrybinga veikla padeda kurti ryšius su kitais bei dalintis džiaugsmu.
Valavičių bibliotekoje edukaciją vedė VšĮ „Šeštasis pojūtis“ edukatoriai Einira ir Antanas Aleknos.
Ačiū visiems dalyvavusiems!
Lilija STANKEVIČIENĖ, Valavičių bibliotekos bibliotekininkė