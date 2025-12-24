Kai sužimba Vakarė žvaigždė…
…tradiciškai sėdame prie balta lino staltiese užtiesto Kūčių stalo. O prieš tai pilni didesnio ar mažesnio šurmulio kiekvieni namai jau pilni ypatingo, vienintelio metuose švenčių kvapo. Tas stebuklingas kvapas plūsteli – kaip prieš daugelį metų – pro laukiančias duris ir apgaubia kiekvieną atėjusį, atvažiavusį… Tad „Suvalkiečio“ skaitytojų bei redakcijos bičiulių ir paklausėme: kuo Jums kvepia Kūčios? Koks Kūčių vakaro kvapas?
Ar patiekalus Kūčių stalui užsakote kavinėse, siūlančiose vis platesnį ir įvairesnį šventinį meniu, ar gaminate maistą patys? Kodėl?
Koks patiekalas būtinas ant Jūsų Kūčių stalo? Kodėl?
Virginija SUBAČIŪTĖ, veikli mama:
– Kūčių vakaras dažnai kvepia ne puriomis snaigėmis (ką jau kalbėti apie braškančias tvoras…), o nykiais lietaus lašais. Bet mūsų šeima kasmet įneša Kūčių vakarui tam tikrų elementų. Molio serviruotė, šienas ne po linine staltiese, bet saujelė burtams po medžio ripkom – būtinai. Jau gruodžio pradžioje pradedame kurti miško pasaką, o 23–24 dieną puošiame pačią gražiausią eglutę. Auginame gausią šeimą ir abu su vyru tarsi teisinamės: „Dėl vaikučių reikia šieno burtų, dėl vaikučių reikia tradicijų“. O iš tikrųjų vaikais tik pasiteisiname, to reikia mūsų pačių skubančioms sieloms. Labai vertiname tradicijas. Netgi turiu lūkestį – tokių švenčių metu su visa šeima pasipuošti tautiniais rūbais.
Tai, kas skaniausia, tikrai nebūna pagaminta mūsų pačių – nejauku pripažinti, bet kažkuriais metais degustavome patiekalus net iš poros kavinių. Čia ieškome šeimoje dermės – susipina vyro maksimalizmas su mano kūrybiškumu. Labiausiai džiaugiuosi Kūčių stalu tol, kol jis tik paserviruotas, neužkrautas patiekalais. Yra keli patiekalai, kuriuos bet kokiu atveju įpaišau tarp „komercinių“ – kasmet troškinu kopūstų, verdu bulvių su lupena. Verdame spanguolių kisielių. Šiais metais pirmąkart su vaikučiais gaminome kūčiukus.
Kad ir kiek visko daug prisipirktumėme, man asmeniškai svarbu pagaminti bent kelis sluoksniuotos želė desertus. Gal tai nėra lietuvių Kūčių tradicija, bet tai mano vaikystės Kūčių dalis ir tą sentimentalią smulkmeną kasmet kažkur stalo kamputyje įtupdau. O vyras labai vertina „tėtuko silkę“ su sėmenų aliejumi (būtinai iš Vilkaviškio) ir kuo smulkiau supjaustytais svogūnais.
Linkiu šiame šventiniame laikotarpyje gausos ne kiek ant stalo, o užstalėje – gausios sveikatos, gausių šeimų, gausių prisiminimų.
Sigutis JUNDULAS, Marijampolės ūkininkų sąjungos pirmininkas:
– Pirma mintis pagalvojus apie Kūčias ir jų kvapą – kepinti svogūnai. Vaikystės Kūčias primena šviežiai keptų kūčiukų kvapas, kuriuos mano gimtojoje Žemaitijoje vadinome šlyžikais. Paprastai jie kepami tik iš vandens, miltų ir aguonų, tačiau mano močiutė vietoje vandens naudojo aguonpienį – dėl to tešla įgaudavo rusvą atspalvį. Pamenu, kaip ji iškočiodavo ploną tešlos virvelę ir supjaustydavo ją smulkiais gabalėliais, kad šlyžikai būtų kuo mažesni. Skirtingai nei Suvalkijoje, Žemaitijoje šlyžikų aguonpienyje nemirkydavome – valgydavome juos sausus, užgerdami aguonpieniu arba spanguolių kisieliumi.
Svarbiausi Kūčių vakarienės akcentai – aguonpienis ir kalėdaičiai. Ant mano vaikystės Kūčių stalo visada būdavo žemaitiškas patiekalas cibulynė. Dabar jo negaminame, tačiau ruošiame daug kitų patiekalų: silkę su morkomis ir grybais, kepame žuvį, maišome mišraines. Viską gaminame patys – niekada neužsakinėjome Kūčių maisto iš kavinių ir restoranų. Taip išlaikome, perduodame ir kuriame tradicijas bei papročius. Man tai – labai svarbu. Beje, kaip ir susitikti su artimaisiais. Jau tapo tradicija, kad per Kūčias vaikai ir anūkai suvažiuoja į mūsų namus.
Giedrė Armonavičienė, Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos direktorė:
– Šv. Kūčios kvepia jaukiais susitikimais su šeimos nariais, pokalbiais, mandarinais. Patiekalus ruošiame patys, top patiekalai – balta mišrainė ir raudona burokėlių mišrainė. Metų metais gaminame tokius pačius patiekalus: jie primena buvusias šventes ir buvusius pokalbius prie stalo, sukelia nostalgiškus jausmus, primena jau išėjusius, kai kartu su jais sėdėdavome prie bendro stalo…
Kristina DOBROVOLSKIENĖ, kino teatro „Spindulys“ direktorė:
– Man Kūčios kvepia vaikyste: mandarinais, džiovintais grybais, medumi ir lengvu šalčiu, parsineštu po žaidimų lauke su sniegu. Šie kvapai sugrąžina į laiką, kai šventės atrodė ilgesnės, o džiaugsmas – paprastesnis ir tikresnis.
Kūčių vakaro kvapas primena susibūrimą – švarūs namai, švari patalynė, stalas su dvylika patiekalų ir jaukus laukimo jausmas. Ore tvyro ramybė, lėtas laikas ir tylus bendrumas. Tai kvapas, kuris apgaubia namus ir leidžia pajusti, kad visi esame kartu.
Nors kavinės siūlo platų pasirinkimą, gaminu pati, nes man svarbu išlaikyti savo šeimos tradicijas ir į patiekalus įdėti dalelę savęs. Man atrodo, kad rankomis ruoštas maistas turi ypatingą vertę, kurios negali pakeisti net ir pats įmantriausias meniu. Gaminimo procesas leidžia sustoti, nurimti ir pajusti artėjančios šventės dvasią. Virtuvėje atgyja prisiminimai apie ankstesnes Kūčias, girdėti artimųjų balsai ir juokas. Taip šventė tampa jaukesnė, šiltesnė ir prasmingesnė visai šeimai.
Savo šeimos Kūčių stalo neįsivaizduoju be kalėdaičių, linų sėmenų kisieliaus, aguonpienio ir silkės patale. Šie patiekalai man yra ne tik maistas, bet ir tylus ryšys su šeimos tradicijomis bei praeities kartomis. Juos gaminu pati, prisimindama vaikystės Kūčias ir artimųjų perduotus receptus. Kiekvienas skonis primena bendrą susėdimą prie stalo, ramų pokalbį ir laukimą. Būtent šie paprasti, bet prasmingi patiekalai sukuria tikrą Kūčių vakaro jaukumą.
Ineta STRAVINSKAITĖ, Kazlų Rūdos savivaldybės mero patarėja:
– Man Kūčių vakaro kvapas asocijuojasi su sakų, gyvos eglės ar jos šakų kvapu. Prisiminimai ateina iš vaikystės, nes močiutė namuose eglę puošdavo Kūčių vakarą. Su tuo kvapu susiję prisiminimai apie brangiausius žmones, tą ypatingą nuotaiką.
Aš labai mėgstu gaminti ir valgyti skanų maistą, tad kol kas užsisakyti pagamintų patiekalų neteko, nes skaniausiai pasigaminame patys. Paprastai per Kūčias būname pas tėvus Kazlų Rūdoje, čia ir gaminame. Be to, valgių ruošimas ne tik gamybos procesas, tai ir bendrystė, artumą kurianti atmosfera.
Aš esu tradicinio maisto šalininkė, buvo švenčių, kur turėjome ir kiek šiuolaikiškesnių patiekalų, derinome įvairius skonius, bet kadangi Kūčios būna pas tėvelius, tai ir maistas ant stalo tradicinis. Man skaniausias valgis – silkė. Mėgstu ją visokią, bet ypač patinka paruošta paprastai, su svogūnais ir sėmenų aliejumi.
Irena RAULINAITIENĖ, Kazlų Rūdos Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui:
– Kūčios man kvepia ką tik nukirsta miško eglute. Šis kvapas mane lydi nuo vaikystės, su juo tiek daug nostalgiškų prisiminimų. Vaikystėje tėvai eglutę iš miško parsinešdavo per Kūčias ir ją papuošdavo Kūčių vakarui. Prie jo susėsdavo tėvai, seneliai, vaikai, tetos, dėdės su šeimomis. Susidarydavo platus stalas. Kai užuodžiu eglutės kvapą, prisimenu Kūčias vaikystėje. Dabar mūsų stalas jau sumažėjęs, Kūčių vakarienę valgome su vyru ir dukromis, jų šeimomis, jeigu tik jos gali sugrįžti šventiniam vakarui.
Patiekalus Kūčių stalui visada gaminu pati su dukromis, anūke. Ir tą pačią dieną. Neužsisakau kokių nors kitų valgių. Taip darau dėl to, kad man patinka gaminti, be to, valgio gaminimas, ypač kai virtuvėje sukamės su dukromis ir anūke, sukuria artumą. Bendraujame, juokiamės, tariamės, prisimename. Tai taip smagu. Kartu tai padeda išlaikyti tradicijas. Aš Kūčių valgių receptų išmokau iš savo tėvelių, o dukros, anūkė mokosi iš manęs.
Aš laikausi tradicijų, praktiškai mano gaminami Kūčių valgiai labai nedaug pasikeitė nuo tų, kuriuos gamindavo tėvai. Kokį vieną ar kitą naują patiekalą sugalvoju, o visa kita atkeliavę iš vaikystės. Tai paprastas, bet labai skanus maistas.
Kūčioms, be jau įprastinių patiekalų, aš visada verdu virtinių su grybais. Anksčiau dar padarydavau ir su aguonomis, bet dabar pakanka vienos rūšies įdaro. Tai labai paprastai gaminamas patiekalas. Iš miltų, vandens, kiaušinio užmaišau ir iškočioju tešlą, į vidų dedu grybų įdarą. Padažui pakepinu svogūniukų. Mūsų šeima mėgsta šiuos virtinius, juos gamindavo ir mano mama.
Danielė BUTERLEVIČIENĖ, Kvietkinės kaimo bendruomenės pirmininkė:
– Kūčios man pirmiausia kvepia eglute. Tą dieną ją puošdavome kartu su sesėmis. Eglutės kvapas iki šiol sugrąžina į vaikystę ir sukuria ypatingą ramybės bei artumo jausmą.
Mums svarbu tęsti šeimos tradicijas ir laikytis papročių, tad Kūčių patiekalus ruošia vyro mama, o aš prisidedu kurdama stalo, aplinkos nuotaiką ir gamindama kalėdinį desertą. Juk pats pasiruošimas ir yra smagiausias – ramus, lėtas procesas, leidžiantis pajusti šventės artėjimą, susikurti jaukumą, būti čia ir dabar.
Svarbiausia Kūčių stalo dalis – kalėdaitis. Dalijimasis juo yra prasmingas ritualas, kai pasimeldžiame, padėkojame vieni kitiems, įvertiname metus, ištariame palinkėjimus.
Vilija ŠMIGELSKAITĖ, Marijampolės socialinės pagalbos centro socialinė darbuotoja:
– Mano namai šventėmis pakvimpa lapkričio viduryje, kai pradedu gaminti brandintą kalėdinį pyragą. Šiemet jų – net aštuoni, kurie bus padovanoti. Šiuo pyragu, taip pat mandarinais, cinamonu kvepės ir Kūčios – kepsime sausainius, gaminsime silkę su cinamonu. O Kūčių vakaras kvepia ramybe ir tradicijomis: šienas po staltiese, žvakė ir eglutė sukuria šventinį vakarą, pilną šviesos ir jaukios namų šilumos.
Kūčių vakarienę valgome pas mamą tėviškėje, kur esame laukiami ir kur visada smagu ir gera sugrįžti.
atiekalus Kūčių ir Kalėdų stalui visada gaminamės visos trys seserys. Žinoma, taip, kaip mama, garsi Akmenynų krašto šeimininkė, mus išmokė. Šiemet pasižadu kepti ir mielinį pyragą pagal mamos receptą.
Kūčių stalui mama būtinai orkaitėje iškeps savo firminį karpį. Valgysime aguonpienį, gersime spanguolių kisielių, keisimės dovanėlėmis ir, žinoma, pasveikinsime mano krikštasūnį Roką, kuris Kūčių vakarą švenčia savo gimtadienį.
Ramunė ŽEMAITAITIENĖ, ūkininkė:
– Kūčios man kvepia ramybe, namais, šeimos tradicijomis. Tai laikas, kai ramybė ir šeimos bendrystė susilieja į vieną visumą – namų jaukumas, šiluma, artumas ir patiekalų aromatai sukuria nepakartojamą ir nepamainomą jausmą.
Maistą Kūčių stalui visada stengiuosi gaminti pati. Taip darydavo mano mama, o dabar šią tradiciją perėmiau aš. Ant mūsų stalo kasmet atsiranda tie patys, jau tradiciniais tapę patiekalai, kuriuos visada gaminu su meile. Kartą Kūčių vakarienės maistą buvome užsisakę iš kavinės, tačiau kitais metais to nebekartojome. Supratome, kad nieko nėra geriau už savo rankomis gamintus Kūčių vakarienės patiekalus. Puikiai pažįstu kiekvieno šeimos nario skonį, todėl šventinį meniu ruošiu pagal jų pageidavimus.
Mūsų namuose ant Kūčių stalo visada galima rasti kelių rūšių silkės ir žuvies, kisieliaus, kūčiukų. Gaminu ir gana neįprastą, mažai kam žinomą Kūčių patiekalą, kurio receptą į šeimą atnešė mano vyras. Apverdu bulvę, ją išskobiu ir įdarau raugintais kopūstais.