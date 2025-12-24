Mažais žingsniais į dideles pergales
Artėjančios šventės – vilties, dėkingumo ir tikėjimo laikas. Kai kurioms šeimoms tikėjimas nėra tik šventinis stebuklas – jis lydi kasdien, padėdamas nepasiduodi, eiti pirmyn ir siekti užsibrėžtų tikslų.
Marijampoliečių Simonos ir Tomo Venių įkvėpimas – trimetė dukrelė Liepa. Ji gimė sveika, tačiau netrukus gydytojai pastebėjo pakitimų mažylės smegenyse, kurie lėmė cerebrinio paralyžiaus diagnozę. Dėl to Liepa negali vaikščioti, patiria kitokių fizinių sunkumų. Liepos mama sako, kad jos dukra – neįtikėtinai pozityvi, sociali ir atkakli, todėl ji tiki, kad bendromis specialistų, Liepos ir geradarių pastangomis, mergaitę vieną dieną pavyks pastatyti ant kojų. „Liepa – mūsų stebuklas. Mes jais tikime, kaip ir tuo, kad ji eis“, – įsitikinusi Liepos mama.
Diagnozė ir jos poveikis
Cerebrinis paralyžius yra neurologinis sutrikimas, atsirandantis dėl smegenų pažeidimo ankstyvame vystymosi etape. Jis paveikia judesius, laikyseną, raumenų tonusą ir koordinaciją.
– Liepai diagnozuotas spazminis dipleginis sutrikimas. Tai – cerebrinio paralyžiaus forma, dėl kurios sutrinka rankų ir kojų judesiai. Labiau paveikta Liepos dešinė ranka ir kairė koja, jos pėda deformuota ir pakrypusi netaisyklingai, – paaiškina S. Venienė.
Savarankiškai judėti Liepai sudėtinga, tačiau jos mama sako, kad dukra yra išradinga ir atkakli – dažniausiai ropoja keturiomis.
Neseniai Liepa nustebino mamą – trumpam, vos pasilaikiusi už lovos krašto, atsistojo ir kurį laiką savarankiškai pastovėjo.
– Tai – didelis pasiekimas, nes anksčiau pastatyta ant kojų ji tiesiog griūdavo. Manau, kad tai – Liepos atkaklumo ir užsispyrimo įrodymas, bet, žinoma, ir reabilitacijos rezultatas, – pažymi S. Venienė.
Sportuoja ir Lietuvoje, ir Lenkijoje
Liepos mama pasakoja, kad jos ir dukrelės dienotvarkės yra kruopščiai suplanuotos bei tiksliai suderintos. Kasdien jos vyksta pas skirtingus specialistus Kaune ir Marijampolėje. Liepai reikalingi ergoterapijos ir kineziterapijos užsiėmimai, su ja taip pat dirba klinikinis logopedas, mergaitė lanko baseiną ir ankstyvosios reabilitacijos užsiėmimus.
– Didžioji dalis procedūrų yra mokamos. Ligonių kasos finansuoja užsiėmimus, trunkančius 30 minučių per dieną. To nepakanka progresui pasiekti, todėl į kitus užsiėmimus vykstame savo lėšomis. Per mėnesį tam išleidžiame apie 1,5 tūkst. eurų, – paaiškina S. Venienė.
Paklausta, kas padeda sudaryti procedūrų planą, Liepos mama sakė, kad rekomendacijas pateikia reabilitologai ir šeimos gydytojas – jie pataria ir paaiškina, kur reikėtų kreiptis.
– Siekiant intensyvesnės ir platesnės pagalbos, tenka savarankiškai vertinti situaciją, analizuoti paslaugų pasiūlą ir domėtis jų efektyvumu,– pažymi pašnekovė.
Šios aplinkybės paskatino Liepos tėvus ieškoti reabilitacijos galimybių užsienyje. Jas aptiko visai netoli, Lenkijoje. Varšuvoje Liepa jau lankėsi kelis kartus. S. Venienė sako, kad paslaugų kokybė ten – aukščiausio lygio.
– Nuvykus į Lenkiją mus pasitinka gydytojas, kuris įvertina Liepos būklę ir paskiria procedūras. Atsižvelgiama ne tik į diagnozę – įvertinamas visas kūnas, daromos rentgeno nuotraukos, kad būtų išsiaiškinta, su kuriomis vietomis reikia labiau padirbėti, o kurias – patausoti. Įtvarai, kurie dėvimi procedūrų metų, ir ne tik, gaminami individualiai – kūnas skenuojamas lazeriu, gipsuojamos rankos, kojos, siekiant kuo tiksliau sukurti patogų, individualų įtvarą, kad jis nespaustų, neveržtų, būtų patogus.
Specialistai ten suinteresuoti padėti, jiems svarbu, kad vaikui pasisektų, pavyktų pasiekti rezultato, todėl dirbama nuoširdžiai, kruopščiai ir atsakingai, rūpinamasi ne tik esama situacija, bet ir prevencija, – atkreipia dėmesį pašnekovė.
S. Venienė sako, kad dviejų savaičių reabilitacijos kursas Varšuvoje kainuoja 2,5–3 tūkst. Eur. Į šią sumą neįeina būsto, kuris reikalingas apsistoti Varšuvoje, nuoma, maistas. Į Lenkiją marijampolietė dukrytę stengiasi nusivežti kas tris mėnesius – kitu atveju progresas būtų lėtesnis, rezultatai – prastesni.
Ištiesti pagalbos prašančią ranką prireikė ryžto
Liepos mama sako, kad už visas specialistų paslaugas dukrelės sveikatos būklei gerinti šeima ilgą laiką mokėjo pati. Tačiau supratę, kad situacija sudėtingėja, poreikis procedūroms – didėja, nusprendė kreiptis į visuomenę.
– Įkūrėme „Liepos Venytės labdaros ir paramos fondą“. Tam reikėjo daug drąsos ir ryžto. Mudu su vyru visada buvome ir esame aukotojai. Dar net kai Liepos neturėjome, aukodavome šunų prieglaudoms, įvairioms organizacijoms, besirūpinančiomis sergančiais vaikais, seneliais. Buvome toje barikadų pusėje, kuri duoda, o neima. Man atrodė, kad negyvename taip blogai, kad turėtume žmonių prašyti aukoti pinigų, bet kartu supratau, kad to nepadariusi iš Liepos atimsiu galimybę pasiekti geresnių rezultatų, – paaiškina S. Venienė.
Iš pradžių fondas buvo žinomas tik Venių šeimos artimųjų ratui. S. Venienė pasakoja, kad pirminė mintis tokia ir buvo – įkurti fondą, kad giminaičiai, draugai ir artimieji galėtų jam skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio – lėšas, kurių niekam nepaskyrus, jos tiesiog grįžta į valstybės biudžetą.
– Vėliau išdrįsau pasidalinti žinia apie fondą savo socialiniuose tinkluose. Bijojau šio žingsnio, nes maniau, kad sulaukę aukojamų pinigų nebegalėsime išvykti net atostogų – atrodys, kad švaistome Liepai skirtus pinigus. Laimei, mus supa protingi ir supratingi žmonės. Daugelis pasveikino fondo idėją, paaukojo ir dar pasidalijo žinia apie fondą, – sako Liepos mama.
Ypač daug susidomėjimo „Liepos Venytės labdaros ir paramos fondas“ sulaukė lapkričio pradžioje vykusios Pyragų dienos metu. Paramą Liepai rinko nemažai Marijampolės regione veikiančių įmonių, prisidėjo ir įmonės iš Vilniaus kolegos.
Renkasi tikėti stebuklu
Šiuo metu didžiausias Liepos tėvų noras ir siekis – sustabdyti mergaitės pėdų deformaciją ir pasiekti, kad ji galėtų savarankiškai eiti su vaikštyne.
– Turime ir didesnių norų bei svajonių, tačiau niekur neskubame. Geriau judėti mažais žingsniais, kad netektų nusivilti. Cerebrinis paralyžius – sunkiai prognozuojama liga. Jos eiga labai staigiai gali keistis tiek į gerąją, tiek į blogąją pusę. Medikai sako, kad kartais nutinka tokių stebuklų, apie kokius niekas nedrįsta net pagalvoti. Renkamės tuo tikėti, nes mes tikime stebuklais ir tikime Liepa – ji mūsų stebuklas, – primena S. Venienė.
Paklausta, kokia Liepa yra mergaitė, nekalbant apie jos diagnozę, mama ją apibūdino kaip šviesos, pozityvumo, geros energijos skleidėją.
– Manau, Liepa yra laiminga. Ji moka bendrauti su žmonėmis, megzti ryšį. Ji daug mimikuoja, gestikuliuoja, šypsosi ir taip pelno aplinkinių palankumą. Liepa be galo protinga ir išmintinga – cerebrinis paralyžius nebūtinai reiškia protinę negalią, – dukrą apibūdina mama. – Mėgstamiausias Liepos žaidimas šiuo metu – mamos vaidmuo. Jai labai patinka rengti, migdyti, maitinti lėles. Taip pat Liepa mėgsta stebėti, kaip gaminu. Toks laikas – didžiausia dovana, – sako S. Venienė.
Kviečiame prisidėti prie stebuklo
Artėjančios šventės Liepos šeimai – metas sustoti ir padėkoti visiems, kurie yra šalia, kurie palaiko, supranta, padeda ir tiki.
– Švenčių proga linkime šilumos ne tik namuose, bet ir širdyse. Ačiū kiekvienam, kuris nepamiršta Liepos, kuris dalijasi gerumu, palaikymu ir tiki mažais stebuklais. Tegul šis šventinis laikotarpis primena, kaip svarbu nepamiršti savęs, daryti gerus darbus – net ir pačius mažiausius – ir mokėti džiaugtis paprastomis, bet tikromis akimirkomis. Tegul jos tampa didžiausiomis dovanomis, – linki Liepos mama Simona.
Jei norite tapti Liepos stebuklo dalimi, kviečiame prisidėti prie „Liepos Venytės labdaros ir paramos fondo“:
„Liepos Venytės labdaros ir paramos fondas“
Sąskaitos banke numeris: LT63 7300 0101 9314 9202.
Įmonės kodas: 307119572.
Kiekviena auka – prasmingas indėlis kelyje į savarankišką Liepos judėjimą.